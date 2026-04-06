Upgradarea Sistemului Național pentru Vize, ajunge, după zece ani, la aceeași companie din siajul afacerii EADS

De Ziua Păcălelii, Ministerul Afacerilor Externe, condus de ministra USR Oana Țoiu, încheia un contract de 10,4 milioane de lei cu două companii, pentru achiziționarea unor soluții de securitate cibernetică aferente upgradării Sistemului Național de Informații pentru Vize.

Una dintre companiile care și-au adjudecat două dintre loturi este o firmă care și-a atribuit, la finalul anului 2016, pe ultima sută de metri a guvernului condus de Dacian Cioloș, un alt contract, tot al MAE, cu același obiect. Societatea în cauză a fost unul dintre subcontractorii Fujitsu Siemens Computers, controlată de Claudiu Florică, din afacerea EADS. Fujitsu Siemens a fost chiar societatea prin intermediul căreia s-au împărțit șpăgile dintr-un alt dosar răsunător, „Microsoft”. Smart Control SRL, subcontractorul lui Fujitsu Siemens, a primit, cu cinci zile înainte de Crăciun, în 2016, o lucrare asemănătoare celei din 2026, în valoare de peste 200.000 de euro de la MAE, prin care trebuia să upgradeze aceeași infrastructură de procesare a Sistemului Național de Informații al Vizelor.

Totul a început la data de 15 decembrie 2025, când Ministerul Afacerilor Interne, condus de Oana Țoiu, de la USR, a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț potrivit căruia instituția intenționa să achiziționeze soluții de securitate cibernetică destinate MAE, necesare pentru derularea proiectului denumit „Creșterea nivelului de protecție a datelor cu caracter personal, prin intermediul Sistemului Național pentru Informații privind Vizele/ E-Visa”.

Afacerea a fost împărțită în patru loturi, a căror valoare inițială estimată s-a ridicat la 10.426.835,47 de lei cu tot cu TVA. Concret, primul lot se referă la achiziția unei soluții avansate de detecție împotriva amenințărilor cibernetice (APT), pentru care MAE a pus la bătaie 3.021.032 de lei fără TVA, respectiv 3.665.447,72 de lei cu TVA inclusă.

Al doilea lot viza achiziția unei soluții pentru managementul centralizat al incidentelor de securitate (SIEM), cu un buget inițial stabilit la 1.149.253 de lei fără TVA, adică de 1.390.596,13 lei cu tot cu TVA. Al treilea lot a constat în achiziția unei soluții pentru controlul dispozitivelor și gestionarea accesului la fișiere (Device Control), cu un buget inițial alocat de 135.230 de lei fără TVA, respectiv de 163.628,3 lei cu TVA inclusă. Iar al patrulea lot, care viza achiziția unei soluții de control al accesului în rețele (NAC), a avut o sumă alocată de 4.333.192,47 lei fără TVA, respectiv de 5.243.162,32 de lei cu TVA.

A crescut volumul de muncă, de la intrarea în Schengen

Conform caietului de sarcini care a stat la baza acestei achiziții, motivul pentru care MAE a făcut această cunmpărătură este acela al actualizării tehnologice din punct de vedere al securității IT a infrastructurii IT aferentă sistemelor SNIV/E-Visa, dezvoltată, inițial, în anul 2010, „la realitățile atacurilor cibernetice posibile ale anului 2025”, precum și al dezvoltării unor funcționalități noi privind protecția datelor cu caracter personal.

MAE susține că vrea să actualizeze sistemele SNIV/E-Visa în scopul gestionării și procesării cererilor de viză ale cetățenilor statelor terțe. „Sistemul este interfața cu petenții, utilizat pentru a primi solicitările de viză, ce includ toate datele alfanumerice ale documentelor necesare pentru cererea de viză în sine, precum și copii scanate ale documentelor justificative aferente cererii de viză, pentru prevalidarea și programarea cererilor de viză la consulat”, se mai precizează în documentația citată.

Autoritatea contractantă mai arată că sistemul contribuie și la gestionarea solicitărilor de viză procesate de MAE în mod curent înainte de aderarea la Schengen, iar, începând cu data aderării, cantitatea de date prelucrate de minister a crescut datorită necesității de a prelucra datele transmise de celelalte state membre.

Unul dintre furnizori, angajat în 2016 pentru același lucru

Toate cele patru loturi aferente acestui contract au fost atribuite în aceeași zi, la data de 1 aprilie 2026, fiind adjudecate de către două companii. Astfel, primul lot a fost adjudecat de către compania Kontron Services România SRL, pentru 2.998.000 de lei fără TVA, respectiv pentru 3.627.580 de lei cu tot cu TVA. Aceeași companie și-a adjudecat și lotul al treilea, pentru 135.000 de lei fără TVA, respectiv pentru 163.350 de lei cu TVA inclusă.

Lotul al doilea, în valoare de 1.134.915 de lei fără TVA, respectiv de 1.373.247,15 lei cu TVA, a fost adjudecat de către compania SC Smart Control SRL. Această firmă și-a adjudecat și cel de-al patrulea lot, pentru 4.320.299 de lei fără TVA, respectiv de 5.227.571,79 de lei cu TVA inclusă. În total, valoarea contractului atribuit se ridică la 10.391.738,94 de lei cu TVA.

Este pentru a doua oară când MAE încheie un astfel de contract și, culmea, când ministerul este condus de un reprezentant progresist. „Jurnalul” a dezvăluit, în urmă cu nouă ani, că, în data de 20 decembrie 2016, Ministerul Afacerilor Externe din timpul Guvernului Cioloș încheia cu aceeași companie din București, SC Smart Control SRL, un contract având ca obiect furnizarea serviciilor de upgrade pentru infrastructura de procesare în mediu virtualizat aferentă SNIV.

Valoarea inițială a contractului se ridica la 892.788,02 lei fără TVA și, în urma licitației deschise organizate, la care au participat trei ofertanţi, a fost aleasă oferta depusă de către SC Smart Control SRL, care a cerut un preţ de 960.000 de lei cu TVA inclus, adică 218.000 de euro.

Legături periculoase. Subcontractor al firmei lui Claudiu Florică într-un contract controversat

SC Smart Control SRL este o companie de IT&C fondată, în anul 2003, de către frații Costel Gabriel și Cristinel Marius Tănasă. Potrivit ONRC, la mijlocul lunii septembrie a anului 2015, asociat unic al companiei a rămas Cristinel Marius Tănasă. Numele acestei societăți apare în dosarul EADS, aflat în instrumentarea Direcției Naționale Anticorupție. În anul 2014, DNA a declanșat o investigație privind achiziția de soft, în cadrul contractului încheiat cu EADS. Potrivit anchetei, EADS au fi condiționat încheierea acestei afaceri prin subcontractarea unei părţi din serviciile ce urmau a fi furnizate, în valoare de 60 de milioane de euro, către compania Fujitsu Siemens Computers, controlată de Claudiu Florică, implicat și în dosarele „Microsoft”. Fujitsu Siemens Computers ar fi plătit alți șapte subcontractori, care, spun procurorii, ar fi mituit oficiali din Ministerul de Interne, care au negociat contractul EADS. Coincidența face ca unul dintre acești subcontractori să fie chiar SC Smart Control SRL.

Cea de-a doua companie care a intrat în contractual MAE din 2026, SC Kontron Services România SRL, este deținută de către societatea Kontron AG din Austria. Filiala românească a derulat contracte cu instituțiile de forță. Spre exemplu, pe 10 octombrie 2024, DNA încheia cu companiile SC Webspot SRL, Kontron Services România SRL și Metaminds SRL, un contract în valoare de 3.340.754,99 lei fără TVA. Afacerea a vizat achiziția unor echipamente de securitate și informații, în cadrul unui alt proiect finantat european, denumit „Sprijinirea procesului de digitalizare a Direcției Naționale Anticorupție și dezvoltării infrastructurii de comunicații de date”.

De asemenea, Parchetul General a încheiat, la data de 18 iulie 2023, un contract în valoare de 4.369.850 de lei cu TVA (809.806,1 euro) cu firmele Mware Solutions SRL și Kontron Services România SRL. Obiectul cumpărăturii constă în servicii IT de dezvoltare software și în furnizarea de hardware.