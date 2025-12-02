USR s-a împrumutat până la refuz pentru a susține aventura lui Drulă la Primăria Capitalei

Autoritatea Electorală Permanentă a făcut publice listele cu veniturile și cu cheltuielile electorale ale partidelor, alianțelor și independenților care participă la alegerile locale parțiale de duminică. USR suportă integral, din punct de vedere financiar, candidatura lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, ignorându-și ceilalți candidați din teritoriu. Partidul condus de Dominic Fritz s-a împrumutat de 810.000 de lei și a cheltuit, până săptămâna trecută, 140.615,85 de lei, doar în Capitală. Printre furnizorii de servicii contractați se numără și o companie contractată de contracandidata lui Drulă, de pe aceeași zonă ideologică progresistă, Ana Ciceală, prin partidul SENS. Partid care nu figurează, însă, și pe lista veniturilor declarate de campanie. În ceea ce-i privește pe principalii doi contracandidați ai lui Cătălin Drulă în bătălia pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, aceștia își finanțează singuri campaniile. Băluță a contribuit cu venituri proprii, iar Ciucu cu bani împrumutați. Candidata independentă, sprijinită de AUR, Anca Alexandrescu, nu figurează pe nicio listă, nici cu venituri declarate, nici cu cheltuieli efectuate. Iar AUR nu a declarat, la rândul său, nicio cheltuială electorală efectuată până la finalul săptămânii trecute.

Cu o săptămână înaintea închiderii oficiale a campaniei electorale aferente alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie 2025, Autoritatea Electorală Permanentă a centralizat și publicat situațiile financiare declarate de către candidații înscriși în această competiție, atât la nivelul municipiului București, unde se anunță o bătălie dură, cât și la nivelul altor unități administrativ-teritoriale, primării și un consiliu județean.

Primul și cel mai strident detaliu financiar, cel puțin în ceea ce privește campania electorală pentru funcția de primar general al Capitalei, este că, spre deosebire de principalii săi contracandidați de la PSD și PNL, Cătălin Drulă, candidatul USR, nu a contribuit cu niciun leu la propria campanie și nici nu a operat vreo cheltuială pentru promovare. A făcut-o, în schimb, partidul.

Cătălin Drulă nu se regăsește pe lista centralizatoare pentru contribuțiile candidaților la alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025, dată publicității de către Autoritatea Electorală Permanentă. Doar Partidul Uniunea Salvați România, care susține candidatura lui Drulă, figurează, însă nu pe această listă, ci pe alta, denumită „Centralizator pentru declararea veniturilor partidelor politice, alianțelor politice și organizațiilor aparținând minorităților naționale la alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025.

USR este singura formațiune politică consemnată în acest document, de două ori, cu transferuri de bani pentru campania electorală pentru București. La 25 noiembrie 2025, a menționat suma de 700.000 de lei, provenită din împrumuturi contractate de la persoane fizice, iar, la 26 noiembrie 2025, a mai declarat încă 110.000 de lei, proveniți, de asemenea, din împrumuturi contractate de la persoane fizice.

Partidul s-a împrumutat de suma maximă permisă într-o astfel de campanie locală

Suma strânsă, astfel, de către USR și declarată la AEP pentru campania electorală a lui Cătălin Drulă se ridică la 810.000 de lei, acesta fiind și pragul maxim al contribuțiilor electorale prevăzut de legislație pentru un astfel de scrutin electoral.

Dacă Drulă și-a lăsat partidul să se ocupe de banii pentru finanțarea campaniei sale electorale, principalii săi doi contracandidați nu au urmat acest exemplu. Astfel, în primul centralizator, candidatul PSD la funcția de primar general al Capitalei, Daniel Băluță, este menționat cu o contribuție de 810.000 de lei provenită din venituri proprii și vărsată în contul de campanie la data de 24 noiembrie 2025.

La rândul său, candidatul PNL la funcția de primar general al Municipiului București, Ciprian Ciucu, nu a lăsat nici el pe umerii partidului această chestiune financiară, numele său figurând în același prim centralizator cu contribuții în sumă de 207.000 de lei, reprezentând venituri proprii. Chiar și așa, nu sunt menționate, în al treilea centralizator, decât cheltuieli tipografice de 6.534 de lei pentru campania de la Buzău, pentru producerea unor afișe electorale, cheltuieli care sunt trecute în declarațiile Partidului Național Liberal.

Cheltuielile s-au făcut, exclusiv, în București

De altfel, se poate observa, din aceste trei centralizatoare puse la dispoziție de către Autoritatea Electorală Permanentă că partidul USR, deși are candidați la aceste alegeri și în alte circumscripții electorale, a direcționat toate fondurile de campanie provenite din împrumuturi exclusiv pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, respectiv exclusiv pentru campania lui Cătălin Drulă.

Concret, deși USR împreună cu PNL s-au asociat, împotriva înțelegerii din Coaliție, pentru a sprijini un candidat unic la alegerile de duminică pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, cu scopul declarat de a-i bloca accederea lui Marcel Ciolacu la această funcție, USR nu contribuie financiar la campania candidatului comun Mihai Răzvan Moraru.

Conform documentelor oficiale, această Alianță PNL-USR este menționată în centralizator cu contribuții la campania electorală în sumă de 540.000 de lei, reprezentând contribuții ale candidatului Mihai Răzvan Moraru, provenite din împrumuturi contractate de la persoane fizice.

Împarte același segment de electorat cu Ana Ciceală, dar și furnizorii de servicii

Un alt detaliu spectaculos, având în vedere cifrele vehiculate în ultimele sondaje de opinie pentru Primăria Capitalei, este acela conform căruia USR și partidul SENS, care o are drept candidată la funcția de edil general al Municipiului București pe Ana Ciceală, au contractat același furnizor.

Potrivit „Centralizatorului pentru declararea cheltuielilor”, Formațiunea Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate (SENS) a contractat, în patru rânduri, compania Leamana Efect SRL. Prima dată, a cheltuit 1.323,7 lei pentru afișe, apoi a cheltuit 6.993,8 lei pentru broșuri și pliante, după care a mai cheltuit 2.432 de lei pe afișe și încă 19.236,2 lei pentru broșuri și pliante.

În total, a fost declarată o cheltuială de 29.985,84 lei, despre care partidul Anei Ciceală susține că provin din finanțare privată, în ciuda faptului că partidul SENS nu figurează în lista centralizatoare a veniturilor electorale ale candidaților înscriși în cursa electorală pentru scrutinul din data de 7 decembrie 2025.

Ana Ciceală candidează pe același segment de electorat cu Cătălin Drulă, ambii reprezentând formațiuni politice de orientare progresistă. Poate și din acest motiv, ambele partide au ales să lucreze cu același furnizor. Așa se face că USR, care a cheltuit, așa cum am arătat mai sus, bani doar pentru campania de la București, figurează cu patru cheltuieli efectuate, în sumă totală de 140.715,85 de lei. Din această sumă, 84.749,63 de lei au fost plătiți către Lemana Efect SRL, pentru broșuri și pliante. Restul banilor a mers la G4 Global Journalism SRL (85.435,48 de lei), către Intervet Comp SRL (13.541,86 lei) și către Spot Agency (16.899,88 lei), pentru propagandă electorală online.

Din aceeași documentație oficială dată publicității de către Autoritatea Electorală Permanentă, aflăm și care este „poziția” pe lista de start a veniturilor și cheltuielilor electorale cu care candidații partidelor s-au prezentat la aceste alegeri locale parțiale.

PSD a declarat, în total, venituri de campanie de 1.002.600 de lei, provenite din veniturile proprii ale celor 11 candidați care au depus declarații în acest sens. Concret, Bogdan Cătălin Lupu, care candidează pentru o funcție de primar în județul Iași, a contribuit cu 20.250 de lei. Daniel Băluță, care candidează la funcția de primar general al Capitalei, a contribuit cu 810.000 lei. Daniel Emilian Mantea, care candidează la funcția de primar în județul Constanța, a contribuit cu 20.250 lei. Visel Iusein, care candidează, de asemenea, la o funcție de primar în județul Constanța, a contribuit cu 2.250 lei. Ionuț Stoica Copil, care candidează la o funcție de primar în județul Bihor, a contribuit cu 18.000 de lei. Alexandru Iorga, care candidează la o funcție de primar în județul Dâmbovița, a contribuit cu 28.350 de lei. Nicolae Beg, care candidează la o funcție de primar în județul Caraș-Severin, a contribuit cu 10.000 de lei. Cristian Magheru, candidat la funcția de primar în județul Sibiu, a contribuit cu 20.000 de lei. Ioan Rus, candidat la funcția de primar în județul Maramureș, a contribuit cu 20.250 lei. Simion Tofei, candidat la o funcție de primar tot în Maramureș, a contribuit cu 20.250 de lei. Iar Andreea Cristina Alecu Gireadă, candidat la o primărie din județul Botoșani, a contribuit cu 15.000 de lei. În total, PSD a declarat cheltuieli de 53.150 de lei, până la finalul săptămânii trecute.

Candidatul PNL a luat bani cu împrumut

PNL a declarat venituri electorale totale de 390.200 de lei, la care se adaugă contribuțiile candidatului pentru șefia CJ Buzău, de 540.000 de lei, bani luați cu împrumut de la persoane fizice. În total sunt 12 candidați cu declarații privind aceste contribuții, din care un candidat, Alexandru Ionescu, candidat la o funcție de primar în județul Constanța, a contribuit cu 20.250 de lei proveniți din împrumuturi. Interesant este că și candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a contribuit cu 207.00 de lei, bani proveniți, de asemenea, din împrumuturi. Liberalii ai cheltuit, în total, până săptămâna trecută, suma de 89.402,67 de lei.

Potrivit aceleiași surse, la aceste alegeri participă cu candidați și formațiunea SOS România. Partidul Dianei Șoșoacă are candidați la Botoșani, Ialomița, Buzău, Maramureș și Constanța, care au contribuit, din venituri proprii, cu suma totală de 7.840 de lei.

Pe listă mai este menționat și Partidul Acțiunea Conservatoare (PAC), care îl are pe Gheorghe Gabriel Pană drept candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. Acesta a contribuit cu suma de 30.000 de lei din venituri proprii.

Anca Alexandrescu, pe model Călin Georgescu, nu a declarat nimic la AEP

Cel de-al patrulea candidat cotat cu șanse pentru bătălia care se dă la Capitală, Anca Alexandrescu, sprijinită de AUR, nu figurează cu venituri declarate și nici cu cheltuieli efectuate în această campanie electorală. Nici măcar partidul AUR nu figurează că ar fi strâns bani și că ar fi cheltuit bani pentru campania Ancăi Alexandrescu. Modelul seamănă izbitor cu ceea ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale anulate din anul 2024, când candidatul independent Călin Georgescu a declarat la AEP zero venituri și zero cheltuieli electorale, pentru ca, mai târziu, să se dovedească faptul că au existat și venituri, și cheltuieli, dar pe care candidatul nu le-a declarat.

În documentele AEP, din care am citat anterior, AUR figurează cu venituri declarate ale candidaților Maria Neder, Ana Maria Zamfir și Florin Daniel Buha, înscriși în bătălii electorale la Dâmbovița, Iași și Botoșani. Aceștia au contribuit, în total, la campaniile lor cu suma de 46.400 de lei. În schimb, candidații AUR nu figurau, până la finalul săptămânii trecute, cu cheltuieli electorale.