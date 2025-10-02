Ar putea angaja 1.000 de salariați, dar Primăria Constanța preferă să externalizeze. Afacere de 109 milioane de euro, în plină criză, pe Litoral

Cu banii cu ajutorul cărora instituția ar putea să salarizeze, cu peste 4.500 de euro pe lună, 500 de salariați proprii, timp de patru ani, sau 1.000 de salariați cu peste 2.270 euro lunar, primăria anunță că externalizează servicii publice pentru 109 milioane de euro. Afacerea a fost scoasă la licitație chiar la mijlocul lunii septembrie, după ce Executivul condus de Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului pe cel de-al doilea pachet de legi de austeritate. Faptul că primăria lui Vergil Chițac nu ține deloc cont de îndemnurile la scăderea cheltuielilor bugetare este confirmat și de multitudinea de contracte pe care această instituție le-a încheiat de la începutul acestui an. Este vorba despre 41 de contracte, a căror valoare depășește deja 150 de milioane de euro.

Fără a ține cont de îndemnurile venite de la nivel guvernamental, de a reduce cheltuielile publice, Primăria Municipiului Constanța, condusă de edilul PNL Vergil Chițac, contraamiral, a pus la cale una dintre cele mai costisitoare achiziții de servicii. Concret, la data de 17 septembrie 2025, instituția în cauză a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț prin intermediul căruia face cunoscut faptul că vrea să contracteze servicii integrate de proiectare, expertizare tehnică, elaborare de documentații tehnico-economice și asistență tehnică pentru obiectivele de investiții publice din municipiul Constanța.

Mai exact, aceste servicii sunt destinate, susține autoritatea contractantă, „susținerii și implementării direcțiilor strategice de dezvoltare locale”, incluzând, aici, creșterea calității locuirii, îmbunătățirea condițiilor de siguranță și de funcționare a infrastructurii educaționale și sociale, promovarea soluțiilor de tip „Smart City” în beneficiul comunității urbane, susținerea mediului de afaceri local, protecția mediului și managementul durabil al teritoriului.

În documentația de atribuire se precizează că, în cadrul acestui acord-cadru ce urmează să fie încheiat, serviciile de proiectare și expertizare se vor derula etapizat, pentru o gamă extinsă de tipuri de obiective de investiții și tipuri de lucrări.

Câte 2,27 de milioane de euro, în fiecare lună

Din această documentație, rezultă, practic, că primăria lui Chițac externalizează serviciile interne, la preșuri exorbitante, așa cum se va vedea în cele ce urmează. În primul rând, se solicită prestarea a 44 de studii și expertize, printre care se regăsesc: expertiză tehnică pentru rezistență și stabilitate, expertiză tehnică pentru securitate la incendiu, expertiză tehnică pentru instalații, studiu geotehnic și studii de analiză și de stabilitate a terenului, inclusiv dezvoltări, studiu hidrologic și hidrogeologic, studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea eficienței energetice, plan urbanistic de detaliu, plan urbanistic zonal, audit energetic și certificatul de performanță energetică inițial, studiu de prefezabilitate, documentații de avizare a lucrărilor de intervenție, studiu de fezabilitate, studiu de securitate la incendiu, raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, studiu privind valoarea resursei culturale și studiu istoric, studiu de circulație și de trafic, studiu de deviere a circulației pe perioada lucrărilor, studiu peisagistic, studiu dendrologic sau studiu de mediu.

Conform sursei citate, durata acestui contract-cadru este de patru ani, iar pentru contractarea serviciilor respective, Primăria Municipiului Constanța pune la bătaie un buget estimat inițial de 442.775.500,68 de lei fără TVA, respectiv de 535.758.355,83 de lei cu tot cu TVA (109.228.440 de euro).

Acest lucru înseamnă un efort bugetar anual de 27.334.610 euro, respectiv de 2.277.884,2 euro în fiecare lună, timp de 48 de luni.

Instituția susține că nu are personal specializat

Faptul că acest contract reprezintă o adevărată externalizare pe care Primăria Municipiului Constanța intenționează să o facă rezultă inclusiv din caietul de sarcini care stă la baza acestei interesante achiziții. În documentul citat, se precizează că, la nivelul Primăriei Municipiului Constanța, în cadrul aparatului de specialitate al instituției, „nu există, în prezent, structuri interne sau personal de specialitate care să poată asigura, în mod direct, prestarea serviciilor complexe de proiectare tehnică, expertizare, elaborare de documente tehnico-economice și pentru diversitatea obiectivelor de investiții publice gestionate”.

Astfel, „contextul actual este determinat atât de complexitatea și de amploarea portofoliului de proiecte aflate în pregătire sau în curs de derulare, cât și de diversitatea domeniilor de intervenție, care acoperă sectoare precum construcțiile civile, infrastructura rutieră în transportul public, infrastructura tehnico-edilitară, amenajările urbane și peisagistice, obiective pentru educație, sănătate, cultură, sport, protecția mediului și infrastructuri inteligente”.

Caietul de sarcini mai precizează că, „în aceste condiții, Primăria Municipiului Constanța consideră necesară și oportună încheierea unui acord-cadru care să asigure posibilitatea contractării, într-un cadru unitar, transparent și eficient, a serviciilor specializate necesare pentru pregătirea și menținerea programelor de investiții publice. Externalizarea acestor servicii către operatori economici cu experiență și competențe recunoscute va permite elaborarea documentațiilor tehnico-economice”. Se mai arată, de asemenea, că serviciile vor fi prestate „în funcție de specificul fiecărui obiectiv și în conformitate cu cerințele detaliate în comenzile ce vor fi emise’. Mai mult, în cadrul contractului, obiectivul achiziției „cuprinde o gamă complexă de activități, printre care și promovarea unor microzone de regenerare urbană”.

Ce expertiză se cere pe fiecare domeniu în parte

Interesante sunt și cerințele cu privire la personalul de management al companiei către care urmează să fie externalizate aceste servicii.

Se solicită, conform documentației de atribuire, un coordonator de proiectare, un inginer topograf, un inginer geodez, un inginer proiectant de instalații electrice autorizat ANRE, un inginer proiectant în instalații de curenți slabi, sisteme de alarmare și monitorizare, un arhitect cu drept de semnătură OAR, un inginer geotehnician, un arhitect peisagist, un inginer proiectant în construcții civile, un inginer proiectant în instalații termice și ventilații pentru construcții, un inginer proiectant în instalații de gaze naturale, un inginer proiectant în instalații sanitare, un expert tehnic pentru construcții, un elaborator de devize, un auditor energetic pentru clădiri, un expert în protejarea și conservarea monumentelor istorice, un specialist proiectant în construcții civile pentru monumente istorice, un specialist proiectant pentru monumente istorice, un inginer în infrastructură rutieră, un inginer proiectant în sisteme de management al traficului, un inginer proiectant în lucrări de artă și structuri (poduri, pasaje și viaducte), un expert în eficiență energetică și reducerea gazelor cu efect de seră, un expert în evaluarea strategică de mediu, un expert în evaluarea calității aerului și în evaluarea gestionării zgomotului ambient.

La toți aceștia, se adaugă un expert GIS și zece evaluatori tehnici atestați pentru domeniile relevante, precum și întregul personal necesar pentru prestarea serviciilor solicitate, experți secundari.

Echivalentul a 1.000 de salarii lunare, de câte 2.278 de euro

Revenind la anunțul de atribuire publicat de către Primăria Municipiului Constanța în SEAP, mai aflăm că fondurile necesare finanțării acestui acord-cadru, adică cele peste 109 milioane de euro, sunt asigurate de la bugetul de stat. Autoritatea contractantă urmează să organizeze o licitație deschisă, impunând ca și criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț.

Ofertele urmează să fie deschise în data de 22 octombrie 2025.

Făcând un simplu calcul matematic, raportat la valoarea estimată a bugetului pus la bătaie de către primăria condusă de Vergil Chițac pentru acest contract, se poate constata că această afacere poate fi catalogată, cu ușurință, drept una de lux. Concret, așa cum arătam mai sus, valoarea lunară a fondurilor pe care autoritatea contractantă vrea să le pună la bătaie în acest proiect este de 2.277.884 de euro. Cu acești bani, ar putea fi salarizați 100 de angajați proprii, cu câte 22.778,84 de euro pe lună timp de patru ani, 500 de angajați proprii, cu câte 4.555,77 de euro pe lună timp de patru ani, sau chiar 1.000 de angajați proprii, cu câte 2.277,9 euro pe lună timp de patru ani.

Contracte de 750 de milioane de lei, atribuite de la începutul acestui an

Această afacere scoasă la mezat la mijlocul lunii trecute reprezintă cel mai costisitor contract pe care Primăria Municipiului Constanța l-a pus la cale în anul 2025. „Jurnalul” a descoperit că, de la începutul acestui an, primăria condusă de Vergil Chițac a parafat nu mai puțin de 41 de contracte de achiziție publică, a căror valoare totală se ridică la 750 de milioane de lei cu tot cu TVA, respectiv la aproximativ 150 de milioane de euro.

Spre exemplu, la 15 ianuarie 2025, municipalitatea a încheiat cu Karsan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S. un contract în valoare de 63.486.500 de lei cu TVA, pentru furnizarea a 22 de autobuze electrice și a unor stații de încărcare aferente.

La data de 17 ianuarie 2025, a fost parafat un contract în valoare de 396.109,8 lei cu TVA, având ca obiect prestarea unor servicii de curățenie.

La 25 martie 2025, Primăria Municipiului Constanța a încheiat cu Speeh Hidroelectrica SA un contract de 21.020.267,1 lei cu TVA, pentru furnizarea energiei electrice de joasă tensiune la locurile de consum pentru iluminatul public. De asemenea, la data de 17 martie 2025, municipalitatea a parafat cu SC Nova Power Gas SRL un contract privind furnizarea energiei electrice de joasă tensiune la locurile de consum permanente ale orașului.

Alte contracte au vizat prestarea de lucrări pentru creșterea eficienței energetice a Casei de Căsătorii, a Școlii Gimnaziale „I.C. Brătianu”, a Liceului Teoretic „Dimitrie Leonida”, a Școlii Gimnaziale nr. 37, a Spitalului Municipal Constanța, a Grădiniței nr. 53, a clădirilor rezidențiale din zona Casei de Cultură și din zona Soveja, a Liceului Teoretic Tomis, a Școlii Gimnaziale nr. 6, a Liceului Teoretic „George Călinescu”, a Școlii Gimnaziale nr. 24, a Școlii Gimnaziale nr. 10 și a Școlii Gimnaziale nr. 33.

De asemenea, s-au mai încheiat contracte pentru achiziția și montarea de echipamente de joacă, pentru reabilitarea și modernizarea Grădiniței „Căsuța de Turtă Dulce”, pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței „Steluțele Mării”, pentru elaborarea PUZ-ului de reconversie și regenerare urbană în zona industrială „Anghel Saligny”, pentru servicii de curățenie la sediile Primăriei Municipiului Constanța, pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirilor de pregătire fizică, vestiare și săli de sport, pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea sediului operativ rutier și de ordine publică, pentru achiziția de materiale didactice pentru dotarea laboratoarelor de științe de la nivelul gimnazial și liceal, pentru elaborarea documentației tehnice pentru înființarea centrului integrat de colectare separată prin aport voluntar, pentru lucrări de reparații, punere în funcțiune și întreținere a sistemului integrat existent în municipiu, pentru servicii de evaluare a bunurilor imobiliare sau pentru modernizarea rețelei de transport public prin reabilitarea stațiilor de transport în comun la capete de linii.

Un contract care iese în evidență este cel care are ca obiect realizarea Policlinicii Municipale – Secția de Cardiologie și Secția de Oncologie, care a costat 219.585.069,29 de lei fără TVA.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹