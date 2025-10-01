Apa plasmatică a fost creată de două eleve din România și ar putea revoluționa agricultura 

Povestea proiectului celor două câștigătoare ale medaliei de aur de la ITE Londra 2024 care au fost incluse în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României” a început când Ioana Tofan și Eliza Baluș erau eleve în clasa a IX-a, la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava. Cele două eleve au început atunci o cercetare curajoasă: „Stimularea germinării semințelor vechi folosind apa activată de plasmă”.

Pornind de la semințe vechi de fasole, păstrate în colecțiile Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea”, Ioana și Eliza și-au propus să găsească o metodă inovatoare care să reactiveze germinarea acestora. Apa plasmatică, îmbogățită cu ioni și specii reactive de oxigen și azot, s-a dovedit a fi răspunsul. Aceasta decontaminează sămânța de paraziți, accelerează germinarea și stimulează creșterea fără a modifica structura genetică a plantei.

„Am lucrat o perioadă îndelungată la nivel de laborator, iar apoi am vrut să ducem lucrarea la o scară industrială. Scopul nostru a fost să realizăm un dispozitiv care poate fi atașat la sistemele de irigații pentru a produce apă plasmatică, crescând productivitatea și sustenabilitatea în agricultură”, explică Ioana și Eliza.

Sistem de irigații automat care crește randamentul

Pasul următor a fost dezvoltarea proiectului „Sistem de irigație cu apă plasmatică pentru stimularea și creșterea semințelor de fasole”, care a dus la crearea dispozitivului premiat la Londra. Acesta poate fi integrat într-un sistem de irigații automat, transformând apa obișnuită în apă activată prin plasmă (PAW), cu efecte benefice semnificative asupra culturilor agricole.

Această abordare deschide perspective tehnologice și comerciale importante: de la ferme experimentale până la exploatații agricole extinse, sistemul ar putea contribui la creșterea randamentelor și la reducerea utilizării de substanțe chimice.

Record de premii pentru cercetare și inovații

De la primele lor proiecte până în prezent, cele două tinere au trecut la nivelul universitar de pregătire. Ioana Tofan își urmează parcursul academic la Facultatea de Inginerie Medicală din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, iar Eliza Maria Baluș este studentă la Facultatea de Automatică și Calculatoare a aceleiași universități.

Parcursul lor este marcat de numeroase reușite: în 2022 au obținut Premiul I la Concursul Național de Știință și Tehnologie ROSEF, în 2023 au reprezentat România la prestigiosul EU Contest for Young Scientists (EUCYS), iar la Concursul Național de Inovație Tehnică și IT „DaVinci”, ediția a VIII-a au câștigat Premiul III.

Prin tenacitatea, inteligența și viziunea lor, Ioana Tofan și Eliza Baluș demonstrează că inovația nu are vârstă, iar România poate fi un loc unde ideile mari prind viață. Invenția lor nu este doar un proiect premiat internațional, ci o posibilă tehnologie de viitor pentru o agricultură sustenabilă.