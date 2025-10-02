Efectul Reformei Bolojan: se închide la Poliție. Structurile de apărare, sub atacul propriului Guvern

Sindicatele polițiștilor și rezerviștilor au încercat să le explice membrilor Executivului că se poate ajunge efectiv în imposibilitatea de a mai asigura ordinea publică dacă se va încerca o nouă modificare a salarizării și a legii pensiilor care să fie în dezavantajul angajaților MAI și al celorlalte structuri din domeniul apărării naționale. O simplă modificare la legea pensiilor ar scoate din sistem 17.000 de polițiști și jandarmi, ducând MAI la un deficit de 35%, majoritatea ofițeri operativi. Sindicatele au anunțat proteste masive, dacă se va ajunge la noi ajustări ale veniturilor și la o schimbare a Legii pensiilor.

Sindicatele din MAI au fost invitate la discuții cu reprezentanții Guvernului, la începutul acestei săptămâni, după ce au anunțat că se pregătesc de proteste. Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual (FSNPPC) a atras atenția Guvernului asupra pericolului de a se ajunge în situația slăbirii capacității României de a-și asigura apărarea, ordinea publică și securitatea națională.

„La data de 24 septembrie 2025, într-o conferință de presă, premierul României, domnul Ilie Bolojan, a făcut două afirmații foarte periculoase pentru capacitatea României de a-și asigura în viitor apărarea, ordinea publică și securitatea națională: Afirmația că sunt necesare modificări ale condițiilor de pensionare anticipată, astfel încât să nu mai existe pensionări la 48-50 ani! De aici tragem concluzia că premierul este confuz și nu cunoaște toate prevederile legale privind pensiile militare”, a transmis FSNPPC, într-un comunicat, înainte de convocarea la discuțiile cu membrii Executivului.

Sindicatul a subliniat că nu se poate pune semnul egal între un polițist, jandarm, militar care și-a desfășurat activitatea timp de cel puțin 26 de ani în stradă, cu riscuri, interdicții și incompatibilități în toată cariera și o altă profesie. Vicepremierul Cătălin Predoiu a vorbit despre reorganizarea aparatelor centrale ale ministerelor, însă mulți polițiști, funcționari publici și personal contractual au înțeles că urmează o reorganizare a M.A.I. care s-ar putea concretiza cu disponibilizări de personal. FSNPPC a explicat Guvernului că în prezent sunt peste 17.000 de polițiști și militari angajați ai MAI care îndeplinesc deja condițiile de pensionare, iar în urmă cu trei săptămâni, ministrul Apărării a anunțat că în MApN sunt 7.000 de militari care îndeplinesc condițiile de pensionare – ceea ce înseamnă că în acest moment sunt peste 24.000 de polițiști și militari care ar putea alege să iasă imediat din sistem, dacă se anunță o modificare a condițiilor de pensionare în defavoarea lor.

„Nu este prima dată când politicienii fac afirmații periculoase în spațiul public, mai ales premierul României! Aceste afirmații nu fac decât să alarmeze polițiștii/militarii din familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională și pot declanșa pensionări masive”, a explicat FSNPPC.

Aproape 30.000 de jandarmi dau bani înapoi

Exact în aceeași perioadă, în care spiritele erau deja încinse de anunțurile Guvernului despre pensii și salarii, s-a descoperit și o eroare de calcul care afectează aproape 30.000 de jandarmi. Aceștia au primit, în martie 2024, o majorare de până la 30% a salariului, după ce Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență dedicată viitorilor operatori de drone Bayraktar. Prin aceeași ordonanță, cu acceptul CSAT, Executivul a acordat măriri de salarii de teama demisiilor și pentru a-i fideliza pe subofițeri și ofițeri, dar acum s-a constatat că 2.857 de jandarmi din București, ofițeri și subofițeri, au primit bani în plus și trebuie să-i restituie, altfel vor fi dați în judecată. Eroarea a fost făcută de structura care s-a ocupat de stabilirea sporului, calculând greșit procentele de majorare, iar sumele încasate necuvenit sunt, în medie, de 1.200 de lei. Alți peste 700 de jandarmi vor primi însă, în medie, 480 de lei, pentru că, din pricina acelorași calcule greșite, nu au luat la timp majorările care li se cuveneau.



Se vor face grupuri de lucru

Președintele FSNPPC, Vasile Zelca, le-a transmis membrilor de sindicat că din discuțiile pe care reprezentanții federației le-au avut cu Executivul reiese că se vor face reconfigurări structurale și funcționale la nivel de MAI, dar nu vor fi concedieri: „Nimeni nu pleacă acasă. Este un program gândit din vara lui 2024. Se dorește eficientizare. Vor exista situații privind relocări de funcții și posibil chiar persoane care ocupă anumite functii. Vor fi 4 etape: - elaborare concepte - discuții concepte - finalizare concepte - punere în practică. Se dorește finalizarea conceptelor până la jumătatea lunii decembrie 2025, dar o eventuală implementare depinde de Guvern”, a transmis conducerea FSNPPC membrilor.

Președintele FSNPPC a explicat, pentru Jurnalul, că se va urmări evoluția acestor demersuri, pentru a nu se ajunge la afectarea salariilor și a condițiilor de pensionare a polițiștilor și militarilor, în caz contrar urmând să fie declanșate proteste de mare amploare.

„Se vor face grupuri de lucru pe segmentele vizate pentru eficientizare. Vor să unifice dispeceratele, la nivel de arme, acolo unde se poate, să nu mai avem dispecerat separat pe Poliție, ISU, Jandarmerie, Frontieră etc., toată lumea să fie la un loc. Să nu mai fie separați, ca apoi să vorbească între ei dispecerii. Dar e nevoie de o investiție foarte mare, și pentru spațiu, dar și pentru unificarea bazelor de date și a softurilor”, spune Zelca.

Îngrijorarea sindicaliștilor din MAI este legată, însă, de faptul că simultan continuă și discuțiile despre vârsta de pensionare. „Noi am fost deja reformați, din 2023, astfel încât vârsta crește din 2021 până în 2035, etapizat, până la 65 de ani. Cei care vor îndeplini condițiile de pensionare la 1 ianuarie 2031 intră într-o suveică de 5 ani, pentru că le crește vârsta de pensionare cu un an. Vom avea 5 ani de stagnare pe pensie, ceea ce va duce și la o retenție, pentru că vor rămâne în sistem toți cei care nu vor mai putea îndeplini condițiile de pensionare. Nu există propuneri, modificări sau ceva concretizat. Este vorba despre un jalon din PNRR care trebuie să fie îndeplinit”, a explicat liderul federației sindicale, pentru Jurnalul.

Cum vor alerga polițiștii și militarii de peste 60 de ani

Vasile Zelca a încercat să le explice membrilor Guvernului că și această situație este greu de aplicat, dar încă nu s-a găsit nicio variantă de modificare. „La Consiliul Național Tripartit de acum o lună i-am spus domnului Bolojan că polițistul, pompierul sau militarul trebuie să facă un efort fizic peste medie. Ce facem cu cei care au peste 60 de ani? A spus că sunt și posturi neoperative. I-am explicat că doar 25% sunt neoperative și oricum nu poți aduce pe oricine acolo. Nu poți aduce un operativ de la patrulare să-l pui să facă facturi, după 60 de ani. Dacă 25 de ani am constatat infracțiuni și am dat amenzi, nu pot să mă duc pe IT, după 60 de ani. Oricum cei din neoperativ ies mai târziu la pensie. Operativul câștigă 6 luni pe an, iar neoperativul doar 3 luni pe an. Politicienii știu că nu se mai poate ieși la pensie la 40 de ani, cu doctorat, pentru că s-a modificat legea”, a mai explicat liderul de sindicat.

O nouă revenire asupra condițiilor de pensionare sau eventuale tăieri de venituri, în această perioadă, ar provoca o problemă foarte gravă de siguranță națională.

„Avem deficit de 22,12%, la nivel de MAI, fiind 25-26% în Poliție. Sunt 17.000 de polițiști și jandarmi pensionabili acum, iar dacă se schimbă legea, dacă pleacă cei 17.000, intrăm în colaps, pentru că se duce deficitul spre 35% și nu vom mai face față problemelor punctuale. Pe salarizare, acum e o situație aproape mulțumitoare, pentru că s-au mai rezolvat din probleme, dar la pensie e o problemă dacă se umblă. Noi suntem foarte atenți la ce se întâmplă și vom comunica permanent cu oamenii. Vom avea o reacție vehementă, la orice modificare care ar putea afecta sistemul”, mai spune președintele FSNPPC.

Astfel de situații au mai existat, începând din anul 2005, culminând cu protestele din 2009-2010, în perioada crizei economice care a fost gestionată foarte prost de Guvernul Boc, generând un deficit de personal de 25% în Poliție, care nu s-a putut acoperi nici până astăzi. O altă perioadă în care s-a ieșit masiv din Poliție a fost în 2016, din cauza unei modificări la condițiile de pensionare. Atunci au ieșit masiv la pensie polițiștii care îndeplineau condițiile, pentru a putea profita de beneficiile pe care le-ar fi pierdut ulterior. Iar după primul an de pandemie au început noi revolte în sistem, în 2021, din cauza neacordării tuturor drepturilor salariale.

În acest context, noul „atac” al Guvernului asupra sistemului de apărare vine, în mod inexplicabil, exact în momentul în care situația se stabilizase, chiar dacă deficitul de personal se menține la 25% în Poliție și la o medie de circa 21% în total, la nivelul MAI.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

