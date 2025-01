Rețeta accidentelor CFR: statul n-are bani, mecanicii au metehne de șoferi, iar numărul incidentelor feroviare a urcat anul trecut la 59

Partea bună este că ele nu s-au soldat cu victime omenești, dar scot în evidență starea precară a infrastructurii feroviare, precum și nerespectarea de către personalul feroviar a regulilor de siguranță. Trenurile de călători au fost implicate într-un sfert din incidentele anchetate. Nici anul acesta nu a început mai bine, deja primul incident fiind înregistrat pe data de 16 ianuarie, pe raza de Sucursalei Regionale CF Craiova, când 11 vagoane de marfă au deraiat, iar două dintre ele s-au răsturnat.

România riscă să se confrunte cu o nouă procedură de infringement deschisă de Comisia Europeană, dacă nu-și va modifica în cel mai scurt timp legislația privind siguranța feroviară, conform prevederilor Directivei 798/2016. Autoritățile au avut termen să facă acest lucru până în 2018, dar ulterior am mai primit câteva prelungiri ale termenului. Declanșarea procedurii de infringement ar urma să se producă până la sfârșitul acestui an, spune Petru Bogdan.

„Comisia Europeană a transmis către România 54 de întrebări referitoare la transpunerea Directivei 798/2016 privind siguranţa feroviară. La întrebarea 11 este consemnat următorul aspect: «Vă rugăm să furnizaţi dovezi care să arate modul în care România şi-a îndeplinit obligaţia în temeiul art. 8, alin. 2, în special au fost revizuite şi abrogate normele naţionale în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 8, alin. 2 din directivă”, a spus acesta în cadrul unei reuniuni de consultare cu reprezentanții sectorului feroviar românesc

Anul trecut, AGIFER a deschis nu mai puțin de 59 de anchete pentru stabilirea cauzelor care au dus la producerea accidentelor. În 20 dintre acestea au fost implicate trenuri de călători.

Cele mai frecvente cauze ale accidentelor

Defecțiunile tehnice ale locomotivelor, deraierile, incendiile, starea precară a infrastructurii feroviare (ruperea şinelor care sunt utilizate mult peste limita lor de funcţionare), depășirea vitezei reglementate, punerea în mișcare a trenurilor fără a avea ordin de circulație și tamponările au fost incidentele feroviare care au marcat anul trecut. Unul dintre cele mai grave a fost răsturnare a șapte vagoane de marfă încărcate cu benzină, în luna noiembrie, pe raza Sucursalei Regionale CF Craiova. Cauza acestui accident nu a fost încă stabilită, ancheta AGIFER fiind în derulare. Trenul avea în compunere 27 de vagoane și era încărcat cu aproximativ 1.300 de tone de carburant. Intervenția pentru înlăturarea efectelor accidentului a fost extrem de dificilă, pentru că exista riscul declanșării unui incendiu puternic.

Ministerul dă vina doar pe lipsa de personal

O analiză efectuată din ordinul ministrului Transporturilor care a vizat accidente feroviare din perioada iulie 2021 - martie 2023 arată că majoritatea au avut loc din cauza personalului uman. Analiza nu face însă nicio referire la starea tehnică a infrastructurii feroviare. În urma acestei analize, ministrul a dispus retestarea mecanicilor de locomotivă și suspendarea permiselor acelora care nu îl promovează după două teste consecutive.

Consumul de alcool, sancționat de la peste 0,8 la mie alcool

O problemă constatată tot mai des este și consumul de alcool în timpul serviciului. Acum personalul CFR depistat sub influenţa alcoolului este sancţionat, aplicându-i-se prevederile Codului Penal, ceea ce înseamnă că poate fi sancționat doar pentru un consum de peste 0,8 la mie alcool. Sub acest prag, angajații din sistemul feroviar nu pot fi sancţionaţi, pentru că nu există legislaţie. Numai anul trecut au fost depistate 34 de cazuri de executare a serviciului de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei sub influenţa băuturilor alcoolice. ASFR a pregătit un proiect de HG care să prevadă sancționarea și sub acest prag, precum și a substanțelor psihoactive, încă din aprilie anul trecut, dar el nici până acum nu a ajuns pe masa Guvernului.

Mentenanța căii ferate, subfinanțare cronică

Majorarea finanțărilor de la bugetul de stat pentru mentenanța căii ferate este o promisiune făcută la fiecare început de an, dar în final ea nu este onorată. Din cauza constrângerilor bugetare, cel mai probabil acest lucru se va întâmpla și anul acesta, ceea ce va duce la menținerea a sute de restricții de viteză și la un număr ridicat de accidente feroviare. Viteza medie pe căile ferate este de doar 15 km/h pentru trenurile de marfă și 40 km/h pentru trenurile de călători. Astăzi, 90% din infrastructură necesită lucrări de reparații, dar numai 10% beneficiază de finanțare de la bugetul de stat. Modernizarea infrastructurii feroviare s-a făcut până în prezent doar pentru 600 km din cei aproape 20.000 de cale ferată existentă. La capitolul mentenanță a fost alocat anul trecut doar 66% din necesar, la reparații curente - 25%, iar la reînnoiri - 8%. Sumele alocate arată că la nivelul infrastructurii de cale ferată vorbim despre o subfinanțare de 50%.

Foarte puține proiecte feroviare finalizate în 2024

Potrivit unei analize realizate de site-ul de licitații victa.ro, anul trecut au fost finalizate 380 de proiecte de infrastructură, aici fiind incluse subdomeniile aerian, căi ferate/linii tren, maritim/fluvial, parcuri industriale, parcări/zone pietonale, poduri, pasaje, pasarele, rutier (drumuri publice, șosele, autostrăzi) și stâlpi de tensiune. Investițiile s-au ridicat la 15,6 miliarde de lei, dar numai o mică parte au vizat calea ferată. Astfel, dacă 269 au fost proiecte rutiere, doar 7 au vizat căile ferate. Per total, în anul 2024 sectorul infrastructurii a adus o scădere de 5,8% a numărului de proiecte de infrastructură, comparativ cu anul precedent, mai arată analiza victa.ro.