x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Continuă blocajul la CSM cu privire la numirile pentru DIICOT și Parchetul General

de Ion Alexandru    |    25 Mar 2026   •   00:40
Numirile pentru DIICOT și Parchetul General, blocate din nou

Pentru a cincea oară, Secția pentru Procurori de la CSM nu reușește să soluționeze avizarea propunerii făcute de ministrul Justiției, Radu Martinescu, cu privire la numirea actualului procuror general al României, Alex Florin Florența, în funcția de adjunct al procurorului-șef al DIICOT.

Ieri, membrii Secției au reluat votul, însă, nici de această dată, nu au reușit să deblocheze situația. Trei procurori au vota „pentru”, iar alți trei au votat „împotrivă”.

Tot ieri, s-a reluat, pentru a patra oară, și votul cu privire la cererea de avizare a propunerii ministrului de numire a actualului șef al DNA, Marius Voineag, în funcția de procuror general adjunct al PÎCCJ. S-a constatat același balotaj. Ședința va fi reluată din nou, în zilele următoare.

Blocajul este unul evident și este de presupus că el va persista până la începutul lunii viitoare, când expiră termenul de 30 de zile prevăzut de lege pe care CSM îl are la dispoziție pentru a emite avizele consultative.

Dacă la expirarea acestui termen, Secția pentru Procurori nu reușește să ofere un rezultat, procedura de numire va continua și fără aceste avize, ministrul Justiției putând transmite propunerile de numire către președintele Românie chiar și în lipsa punctului de vedere al CSM. (I.A.)

×
Parteneri