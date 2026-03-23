Boala care poate ucide în doar 48 de ore se extinde în Europa

În contextul în care Marea Britanie se confruntă cu ceea ce autorităţile au descris drept un focar „fără precedent” de meningită, care a izbucnit cu 10 zile în urmă, în comitatul Kent din sud-estul Angliei, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a transmis, în cursul săptămânii trecute, că riscul de răspândire a bolii meningococice invazive în rândul populaţiei generale este „foarte scăzut”, având în vedere probabilitatea redusă de expunere și infecție, și „moderat” pentru persoanele expuse la agentul patogen și nevaccinate anterior.

„La 18 martie 2026, Agenția pentru Securitate Sanitară a Regatului Unit (UKHSA) a raportat un focar de boală meningococică invazivă în Kent, Anglia. Focarul include 20 de cazuri notificate începând cu 13 martie, dintre care două au decedat. Investigațiile din Regatul Unit au identificat o posibilă expunere în rândul participanților la un club de noapte din Canterbury între 5 și 7 martie. Universitatea din Kent este un alt loc de expunere; UKHSA urmărește în prezent personalul și studenții. În plus, Franța a raportat un caz de boală meningococică invazivă (MIB) la o persoană posibil legată de același focar. Focarele de meningită cauzate de Neisseria meningitidis apar de obicei în grupuri mici în jurul cazurilor sau în locuri unde se adună multe persoane”, a transmis, miercuri, ECDC, precizând că deși pot apărea unele cazuri secundare în rândul contactelor apropiate cazurilor infectate, boala nu se răspândește în comunitate, la fel de ușor cum este, spre exemplu, în cazul unui virus respirator.

În ciuda asigurărilor date de agenția europeană, numărul cazurilor din marea Britanie a crescut de la zi la zi. Într-un raport publicat sâmbătă dimineaţă, UKHSA anunța că numărul cazurilor de meningită legate de focarul epidemic din comitatul Kent a ajuns la 34, dintre care 23 de cazuri au fost confirmate (incluzând aici și cele două persoane decedate, un student de 21 de ani și o elevă de liceu), iar alte 11 cazuri „sunt în continuare investigate”.

În cursul zilei de ieri, agenţia de securitate sanitară a Regatului Unit a revenit asupra cifrelor, precizând că sunt 29 de cazuri.

„Unele cazuri clasificate inițial ca fiind confirmate au fost reclasificate în urma unor rezultate de laborator suplimentare și a investigațiilor clinice. Pe măsură ce evaluările de laborator suplimentare se finalizează, ne așteptăm ca unele cazuri probabile să fie reclasificate în zilele următoare”.

Cele mai recente cifre includ 20 de cazuri „confirmate” de laborator și nouă care rămân în curs de investigare. Într-o declarație care a marcat șapte zile de la primul caz confirmat de meningită în Kent, secretarul pentru sănătate Wes Streeting a declarat că a fost o săptămână „incredibil de dificilă pentru cei afectați și pentru cei care lucrează în prima linie”.

Medicii de familie din regiune au fost sfătuiți să ofere tratament preventiv tuturor celor care au fost în clubul de noapte din Canterbury și, în paralel, circa 5.000 de studenți au fost contactați pentru a primi vaccin împotriva meningitei de tip B, ca măsură suplimentară de precauție. De asemenea, spitalele și școlile din zonă au primit instrucțiuni despre cum să recunoască simptomele, cum să prevină infecția și cum să reacționeze în caz de suspiciune.



Atât în weekend, cât și săptămâna trecută, sute de studenți din comitatul Kent au stat la cozi uriașe, cu măști pe față, pentru a fi vaccinați, imagini care au amintit de primul an al pandemiei de Covid-19. Dr. Sherine Thomas, consultant în boli infecțioase la UKHSA, a declarat că „este liniștitor să vedem că atât de mulți tineri eligibili s-au prezentat pentru a primi antibiotice și vaccinuri”.

Un deces și în Franța. „Nu există nicio legătură” cu focarul din UK

Îngrijorările cresc și mai mult în contextul în care, în cursul zilei de vineri, și Franța a raportat un deces cauzat de meningită, autoritățile declarând că în acest caz „nu există nicio legătură” cu focarul din Marea Britanie.

Agenția Regională de Sănătate din Normandia a declarat că a primit joi un raport privind un caz de boală meningococică invazivă în La Hague, Normandia, iar decesul pacientului a survenit vineri, la spitalul din Cherbourg.

Autoritățile identifică în prezent contactele cu risc, cărora li se vor oferi antibiotice „cât mai curând posibil”.

Angajatul lucra la compania franceză Orano, care a precizat, pentru Politico, că „aproximativ 50 de cazuri potențiale de contact au fost identificate și contactate de managerii lor pentru a primi un tratament antibiotic preventiv specific”.

Conform publicației, deși Cherbourg este un port cheie pentru feriboturile către și dinspre Regatul Unit, autoritatea sanitară a declarat că „nu se poate stabili nicio legătură cu epidemia de meningită care se desfășoară în prezent în Regatul Unit”.

Focarul din Marea Britanie vine pe fondul unei tendințe mai largi la nivel european. Din 2021, cazurile de boală meningococică invazivă sunt în creștere, iar bacteria Neisseria meningitidis de grup B rămâne principala cauză, reprezentând 57% dintre cazuri. Simptomele includ: febră mare, dureri de cap, vărsături și somnolență, iar în cazuri grave pot apărea meningită sau sepsis. Rata de mortalitate este de aproximativ 10%, iar supraviețuitorii pot rămâne cu dizabilități permanente, inclusiv amputări sau leziuni cerebrale.



