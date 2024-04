Stăpânii banilor: „Crima” perfectă în afaceri, dată prin bursă. Cum preiei o firmă-gigant și te îmbogățești de 40 de ori. Cazul Bogdan Drăgoi - Comvex Constanța

În 2006, la numai 25 de ani, reușea performanța să fie deja secretar de stat în Ministerul Finanțelor. Această funcție a mai ocupat-o în perioada ianuarie 2009 - februarie 2012, după care ajunge consilier al președintelui Traian Băsescu (între 2012 - 2014), pentru ca ulterior să fie împins ministru de Finanțe în Guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu, grație legăturilor pe care tatăl său, Dan Drăgoi, le avea cu liderii PDL de la acea vreme. După ce și-a făcut „rodajul” în administrația statului, Bogdan Drăgoi face pasul cel mare și ajunge în 2015 președinte și director general al SIF Banat - Crișana (SIF 1), devenită recent Lion Capital SA. Această poziție, pe care o deține și astăzi, i-a permis familiei Drăgoi să fie una dintre cele mai influente în zona de business din România, dar și una contestată din cauza metodelor, de multe ori mai puțin ortodoxe, la care recurge pentru a-și atinge scopurile.

O astfel de operațiune care ridică foarte multe semne de întrebare este cea prin care Dan Drăgoi a preluat controlul operatorului portuar Comvex SA Constanța. Operațiunea s-a făcut printr-o majorare de capital, care a fost pregătită corect, anunțul pentru convocarea AGA în care să se voteze majorarea fiind publicat în Monitorul Oficial, conform reglementărilor în vigoare. Modul în care s-a făcut acest lucru a fost însă contestat de Raymond de Rubeis, la acea dată acționar (alături de Dan Drăgoi și Viorel Panait) al unei companii care era acționar majoritar la Comvex. Este vorba despre compania Solidmet SRL la care cei trei erau acționari prin intermediul unei alte companii (acționari indirecți, termenul juridic consacrat). Raymond de Rubeis a acuzat faptul că nu a fost informat intenționat despre această operațiune în urma cărei i s-a diluat deținerea la Comvex în favoarea familiilor Drăgoi și Panait. Faptul că Raymond de Rubeis nu a văzut anunțul din Monitorul Oficial și publicarea convocatorului într-un ziar de circulație națională, conform prevederilor legii, trebuie să spunem că este vina lui, iar din punct de vedere legal nu li se poate imputa nimic lui Dan Drăgoi și Viorel Panait (care era director general și președinte al CA la compania Comvex SA. Totuși, putem remarca faptul că nimeni din conducerea companiei Comvex nu i-a spus că se va întruni AGA și că anunțul privind majorarea de capital a fost publicat în Monitorul Oficial. Intenția conducerii companiei de a-i ascunde acest lucru pare foarte clară, mai ales că și publicarea în Monitorul Oficial și în ziar s-au făcut într-o perioadă în care Raymond de Rubeis a lipsit din țară.

Nimeni nu vede nimic ilegal

De aici a pornit un lung șir de procese intentate de Raymond de Rubeis, dar pe care acesta le-a pierdut. La un moment dat, numărul proceselor pierdute de acesta ajunse la 47, după cum declara într-un interviu Viorel Panait. Inclusiv DIICOT și DNA au închis dosarele penale, procurorii scriind în ordonanţele de neîncepere a urmăririi penale că nu există fapte ilegale (infracțiuni de utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate, infracțiuni de divulgare ilegală a informațiilor privilegiate, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, constituirea a unui grup infracțional organizat, infracțiuni de utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate, infracțiuni de divulgare ilegală a informațiilor privilegiate, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, constituirea a unui grup infracțional organizat) de care erau acuzați cei vizați de Raymond de Rubeis. De asemenea, Autoritatea de Supraveghere Financiară și ESMA (Autoritatea Europeană de Supraveghere a Piețelor de Capital) au considerat că majorarea de capital s-a derulat respectând legea.

„Facem referire la plângerea împotriva unei potențiale neîndepliniri a atribuțiilor legale în legătură cu alegații de utilizarea abuzivă a unor informații privilegiate și manipulare a pieței din partea ASF ce ar fi avut loc în contextul majorării de capital a COMVEX din septembrie 2016, plângere ce a fost primită de ESMA la începutul acestui an (2018, n.red.) și despre care ați fost informată prin scrisoarea din data de 3 iulie 2018 (ESMA45-318-1887). În acest sens, dorim să vă mulțumim pentru răspunsul prompt și cooperare și să vă informăm că, după o evaluare preliminară a faptelor, Președintele ESMA a luat hotărârea că nu trebuie pornită nicio anchetă conform Articolului 17 al Regulamentului ESMA în această chestiune. Acest dosar este considerat acum închis”, se arăta în răspunsul oficial transmis de Mar Huertas, consilier juridic, Echipa Executare Departament Juridic, Convergență și Executare European Securities and Markets Authority (ESMA). Chiar și Înalta Curte de Casație și Justiție arăta în data de 4 noiembrie 2020 că hotărârea de majorare a capitalului a fost legală. Ulterior, profitând de acest lucru, conducerea Comvex l-a acționat de mai multe ori în instanță pe Raymond de Rubeis, cerându-i despăgubiri, iar în unele procese deja le-a obținut.

Rolul ASF în acoperirea faptelor

Deciziile instanțelor de a închide acest caz, considerând că nu există faptele, au la bază o analiză de piață realizată de ASF care a arătat că nu sunt întrunite elementele de divulgare și folosire de informații privilegiate. ESMA a comunicat, la rândul ei, că nu sunt întrunite condițiile pentru declanșarea unei anchete după ce a cerut la ASF analiza de piață și și-a bazat răspunsul exclusiv pe această analiză a ASF. Aceasta a fost realizată de Direcția Emitenți, Monitorizări, Tranzacţii şi Abuz pe Piaţă (D.E.M.T.A.P.) și în care se susținea că nu este nimic suspect în această operațiune de majorare a capitalului.

Ciprian Copariu ajunge în curtea lui Bogdan Drăgoi

Direcția Emitenți, Monitorizări, Tranzacţii şi Abuz pe Piaţă era condusă la acea vreme de Ciprian Copariu. Ulterior, odată cu venirea lui Nicu Marcu la conducerea ASF, Ciprian Copariu părăsește instituția (în decembrie 2020) și ajunge consilierul noului președinte al SIF Oltenia, numit după ce controlul acestei societăți de investiții financiare fusese preluat de SIF Muntenia, SIF Banat-Crișana (care îl avea în frunte pe Bogdan Drăgoi) și un grup de fonduri de investiții finanțate de acestea. Ulterior, în decembrie 2021, Ciprian Copariu a fost numit de SIF Oltenia în funcția de director la Direcția Portofoliu a societății.

Ce nu a vrut să vadă ASF

Este surprinzător că analiza de piață realizată de D.E.M.T.A.P. nu a reținut o serie de elemente care se pot constitui în abuz de piață, respectiv divulgarea și folosire de informații privilegiate. Acestea reprezintă infracțiuni, așa cum sunt ele definite de Legea 297/2004 și, ulterior, de Legea 24/2017. Toată problema se învârte în jurul soțiilor lui Dan Drăgoi și Viorel Panait. Doamnele Anca Mihaela Drăgoi (soţia lui Dan Drăgoi) şi Ruxandra Ioana Nicola (partenera lui Viorel Panait) au cumpărat fiecare acțiuni de 1,1 milioane de euro în decembrie 2016 în operațiunea de majorare de capital. Cele două doamne au preluat astfel împreună un pachet de 35% din Comvex SA pentru 2,2 milioane de euro și asta după ce, în prealabil, cumpăraseră fiecare 40 de acțiuni de pe bursă, culmea chiar din portofoliul soților. De acestea au avut nevoie pentru a putea participa la majorarea de capital, în condițiile în care la această operațiune puteau participa doar persoanele fizice și juridice care erau acționare la data de referință stabilită în ședința AGA, dar anterioară procesului de majorare a capitalului. Acesta este condiția pe care cele două soții trebuiau să o îndeplinească pentru a participa la majorare de capital social în nume propriu, condiție care a fost realizată prin vânzarea anterioară a celor 40 de acțiuni de către soții lor.

Primul venit, primul servit și lozul câștigător

Majorarea de capital social la Comvex SA s-a derulat în două etape. În prima, care a durat o lună, au putut să subscrie toţi acţionarii, iar în a doua, care a durat o singură zi lucrătoare (a picat într-o vineri), acţionarii existenţi au putut să subscrie acţiunile rămase nesubscrise din prima etapă. În această a doua etapă, subscrierea s-a făcut după regula primul venit, primul servit. Solidmet SRL, unde erau acţionari alături de Dan Drăgoi, Viorel Panait şi Corneliu Idu, nu a subscris. Dintr-un total de 6 milioane de acţiuni oferite la majorare, rămăseseră nesubscrise după prima etapă 4.155.316 de acţiuni, potrivit unei informări publicate pe site-ul său de BVB pe data de 15.12.2016, iar ziua următoare a fost acea singură zi lucrătoare în care acţionarii existenţi puteau să subscrie acţiunile rămase nesubscrise. Primele înscrise la etapa a doua de majorarea de capital au fost soţia lui Dan Drăgoi şi partenera lui Viorel Panait. Doamnele Anca Mihaela Drăgoi şi Ruxandra Ioana Nicola au ajuns să deţină fiecare câte 17,5879% din Comvex.

Premoniție sau informații din interior ?

Că cele două doamne au avut informații din interior se putea constata din faptul că ele au cumpărat fiecare câte 40 de acțiuni prin intermediul bursei de la soții lor chiar înainte de data de referință stabilită pentru acționarii cărora li se va da dreptul de a participa la majorarea de capital al societății. Mai mult, ele au avut banii pregătiți și vorbim de o sumă consistentă (peste 5 milioane de lei pentru fiecare pachet) pentru a cumpăra acțiuni în faza a doua. Majorarea de capital la Comvex SA a fost solicitată de compania Solidmet SRL (în care alături de Raymond de Rubeis acționari indirecți mai erau Dan Drăgoi și Viorel Panait, după cum am precizat mai sus). Ulterior, în mod suspect, care ar fi trebuit să le dea de gândit „specialiștilor” de la ASF, Solidmet SRL nu a mai participat la subscrierea de acțiuni.

Inacțiune în favoarea soțiilor

Practic, Anca Mihaela Drăgoi şi Ruxanda Ioana Nicola au beneficiat de neparticiparea firmei Solidmet SRL la prima etapă de subscriere pentru păstrarea drepturilor de preferință și, ulterior, în a doua etapă au cumpărat ele acțiunile care trebuiau subscrise de Solidmet SRL în prima etapă. Dacă avem în vedere că Viorel Panait și Dan Drăgoi erau acționari în Solidmet SRL printr-o altă firmă, ne putem gândi, evident, la faptul că prin inacțiunea lor de exercitare a drepturilor de preferință pentru Solidmet SRL și-au favorizat soțiile în detrimentul acestei firme, inclusiv a lui Raymond de Rubeis.

Randament de peste 4.000% al acțiunilor

Cele 40 de acțiuni achiziționate de pe bursă de cele două doamne au fost cumpărare la un preț de 22 de lei/acțiune înainte de majorarea de capital. Ulterior, au subscris fiecare 2.050.040 de acțiuni la prețul de 2,51 de lei, ceea ce înseamnă peste 5 milioane de lei pentru fiecare pachet subscris, în condițiile în care la prețul de 22 de lei/acțiune, pachetul avea o valoare de piață de peste 40 milioane de lei. La valoarea actuală din piață, care este de 105 lei/acțiune (valoarea de vineri 12 aprilie, la închiderea BVB), valoarea unui pachet este de peste 215,25 de milioane de lei (peste 43 de milioane de euro). Aceste calcule arată că în intervalul 2016-2024 valoarea unui pachet a crescut de 41 de ori (peste 4.000%).

Potrivit risco.ro, în 2022 firma Comvex SA Constanța a avut un profit net de peste 104 milioane de lei la o cifră de afaceri de aproape 357 de milioane de lei, după ce în 2021 obținea un profit net de 32 de milioane de lei la o cifră de afaceri de 161 de milioane de lei.

Demiterea lui Dan Drăgoi, anulată peste noapte

Pentru modul în care în decembrie 2016 s-a făcut majorarea de capital la Comvex SA și în urma căreia Solidmet SRL a pierdut controlul societății (de la 62,24% a ajuns să dețină doar 30,68%), Cornel Idu, care era președintele Consiliului de Administrație la Solidmet SRL, a vrut să îl demită pe Dan Drăgoi din funcţiile de administrator şi director general al Solidmet SRL în 2017. Au fost semnate hârtiile în acest sens, a fost convocată AGA, dar totul s-a blocat peste noapte.

O încrengătură de firme

Solidmet SRL avea ca unic acţionar societatea Bulk Project SRL din Constanța. Bulk Project SRL are ca obiect de activitate consultanța pentru afaceri și management, iar acționarii săi sunt Octogon Shipping And Services SRL și Beftstras Holdings Limited (Cipru). Administrator Bulk Project SRL este acum Idu Corneliu-Bogdan (fiul lui Cornel Idu, decedat în 2020). Numele lui Idu Corneliu-Bogdan apare și în Ametist Euro SRL, Idu Shipping & Services SRL, Octogon Gas & Logistics SRL, Mileva 2018 SRL, Octogon Shipping and Services SRL, Comvex SA. La început Bulk Project era deţinută 55% de Cornel Idu, prin Octogon Shipping And Services SRL, în timp ce compania înregistrată în Cipru, numita Beftstras Holdings Limited, deținea 45%. În Befstras, Raymond de Rubeis, Viorel Panait şi Dan Drăgoi aveau fiecare câte 33,3%.

