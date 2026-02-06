Bulgarii iar „ne-au luat fața”! Participă în locul României la cel mai important târg de turism din țara noastră

E a patra ediție, consecutiv, începând din noiembrie 2024, la care Ministerul Economiei nu participă cu standul României. Bugetul tăiat de fostul ministru, Radu Miruță, a dus la absența, încă o dată, a ministerului de resort, respectiv a standului care reprezintă țara noastră ca destinație turistică, la cel mai important târg de turism al României. Actualul ministru și-a anunțat prezența la TTR, la evenimentul de deschidere, dar acest gest nu va suplini absența instituției din organizarea evenimentului, așa cum se întâmpla în trecut. În schimb, Bulgaria va fi prezentă la TTR cu un stand de 420 de metri pătrați – cea mai mare suprafață cumpărată de un participant.

Timp de patru zile, TTR 2026, ediția „de primăvară”, transformă pavilionul B2 din centrul expozițional ROMEXPO în locul de întâlnire dintre vizitatori și profesioniștii din industria turismului: agenții de turism, touroperatori, hoteluri și pensiuni, reprezentanți ai destinațiilor din țară și din străinătate, asociații de promovare și alți furnizori de servicii turistice. Dar lipsește standul României, a patra oară consecutiv.

Ministerul Turismului - direct sau prin Autoritatea Națională pentru Turism (ANT) - a fost principalul partener al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) în organizarea TTR la Romexpo, în fiecare an, cu două ediții, primăvara și toamna, începând din 1999. Dar parteneriatul s-a terminat în noiembrie 2024, când Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a refuzat să mai participe la principalul târg de turism din țara noastră.

Chiar dacă structura ministerelor s-a modificat permanent, nu s-a mai întâmplat, până la ediția din noiembrie 2024, ca România să nu fie reprezentată la propriul târg de turism de la București. Prima absență a venit pe fondul blocării fondurilor ministerului, în urma unui control al Curții de Conturi, apoi s-a luat decizia de neparticipare pe fondul măsurilor de austeritate, pentru a se face economie la buget.

Vecinii bulgari iar „ne-au luat fața”

În timp ce România nu se reprezintă pe sine, ca destinație turistică, la TTR, Bulgaria „ne-a luat fața”, cumpărând cel mai mare stand din pavilionul Romexpo în care se va desfășura Târgul de Turism al României – 420 de metri pătrați.

Și la alte târguri de turism internaționale, Bulgaria și Albania au standuri duble ca suprafață și o mult mai bună vizibilitate decât România – de exemplu, la târgul de la Berlin, unde România are 210 mp, iar Albania și Bulgaria au standuri de peste 400 mp.

Reprezentanți ai ANAT au declarat, pentru Jurnalul, că vina nu este a actualului ministru USR proaspăt numit în funcție, Irineu Darău, ci a predecesorului acestuia, Radu Miruță, care „a făcut praf turismul”, apoi a fost mutat la Apărare. Aceștia spun că au avut o primă întâlnire cu Irineu Darău, după ce Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) l-a invitat la Consiliul Consultativ - și pare binevoitor, dar nu-l ajută contextul, cel puțin deocamdată. Actualul ministru le-a promis reprezentanților ANAT că va fi prezent la deschiderea TTR, ca reprezentant al ministerului de resort.

Cel mai birocratic ordin de ministru

Agențiile de turism și hotelierii au fost grav afectați de fostul ministru USR al Economiei, Radu Miruță, devenit ministru al Apărării, iar deciziile pe care le-a luat pentru tăierea bugetelor ministerului afectează și situația actuală, nu doar în legătură cu TTR, ci și cu modul în care România este reprezentată acum la târgurile de turism internaționale.

După ce Radu Miruță a schimbat regulile de participare la târgurile de turism, unde agenții economici din țara noastră puteau merge cu sprijinul statului român, au mai participat doar administrațiile locale și județene, pentru că s-a redefinit ca „ajutor de stat” orice sprijin acordat companiilor – hotelierilor și agențiilor de turism. Reprezentanții ANAT spun că ordinul fostului ministru este extrem de birocratic și nu-i ajută cu nimic pe privații care au tot încercat să facă incoming – să aducă turiști străini în România.

În mod nejustificat, TTR este considerat acum „târg de outgoing” - prin care s-ar promova mai ales vacanțele în străinătate. Pe această idee nefundamentată au mizat foștii miniștri care au decis ca Ministerul Economiei să nu mai participe la TTR ca partener principal, cu un stand pentru prezentarea țării noastre ca destinație turistică.

De fapt, la Romexpo pot cumpăra spații pentru standuri toți cei care doresc să-și prezinte ofertele, de la agenții de turism, hoteluri și pensiuni, consilii județene și primării din România până la ambasade ale altor state, hotelieri și touroperatori străini. Foarte multe standuri sunt amenajate de reprezentanții unor destinații turistice interne care își prezintă sau își vând ofertele de vacanțe în România, în perioada târgului, ceea ce nu face din TTR un „târg de outgoing” și nu justifică absența României de la acest eveniment.

Vacanțe cu reduceri substanțiale

Vizitatorii TTR I 2026 vor putea cumpăra pachete early booking pentru litoral, destinații exotice și sejururi în străinătate, oferte speciale și reduceri disponibile exclusiv pe perioada târgului, vacanțe la munte, turism balnear și de wellness, circuite culturale și tematice în România și în străinătate, city break-uri și escapade de weekend propuneri pentru vacanțe în familie, grupuri de prieteni sau călătorii individuale.

TTR I 2026 le permite vizitatorilor să compare direct ofertele mai multor agenții și touroperatori, să adreseze întrebări specialiștilor și să găsească opțiuni adaptate bugetului și preferințelor proprii. Pe lângă pachetele de vacanță, vizitatorii vor găsi la TTR I standuri tematice și prezentări de destinații, materiale informative și propuneri de itinerarii, consiliere personalizată din partea agențiilor și touroperatorilor, recomandări pentru destinații consacrate și locuri mai puțin cunoscute, dar cu potențial turistic ridicat.

