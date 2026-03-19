x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca. Pacienții și angajații, evacuați

Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca. Pacienții și angajații, evacuați

de Redacția Jurnalul    |    19 Mar 2026   •   09:17
Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca. Pacienții și angajații, evacuați
Sursa foto: Spitalul din Bălăceanca

Un incendiu a izbucnit joi dimineață la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca. Pacienții și angajații au fost evacuați.

Un incendiu a izbucnit joi la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu din Bălăceanca. ISU București-Ilfov a anunțat că în urma recunoașterii efectuate de primele echipaje se observă „o ușoară degajare de fum în interior, fără flacără”.

Personalul medical și pacienții au fost evacuați, fiind vorba despre aproximativ 50 de persoane.

Incendiul s-a produs într-o cameră de la etajul 1. Acolo au ars materiale textile, iar incendiul a fost lichidat, a precizat ISU.

Cauza producerii incendiului va fi stabilită de pompieri.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

×
Subiecte în articol: incendiu Spitalul Bălăceanca evacuare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri