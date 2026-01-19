CFR SA așteaptă propuneri pentru parteneriate din care să facă profit

La finalul anului trecut s-a constatat că CFR SA are nevoie de peste 200 de milioane de lei de la bugetul statului, la rectificarea bugetară, pentru acoperirea pierderilor. Situația este aproape la fel în fiecare an, compania statului fiind de mult timp pe pierdere.

Surse din Ministerul Transporturilor au explicat, pentru Jurnalul, că au fost mai multe propuneri venite din partea Guvernului, pentru valorificarea activelor CFR SA, prin parteneriate cu administrațiile locale sau cu investitori privați, pe care conducerea CFR SA le-a respins, inclusiv în luna decembrie 2025, însă conducerea companiei neagă existența acestor propuneri și a transmis un drept la replică, explicând că nu există documente care să ateste această situație și deja există unele parteneriate, iar pentru altele este nevoie mai întâi de o analiză, conform legislației în vigoare. Surse din Guvern spun că propunerile vin inclusiv de la Ministerul Finanțelor și ideea de a se produce bani pentru bugetul de stat prin valorificarea activelor societății, în parteneriat cu primăriile sau cu investitorii privați, este susținută inclusiv de premierul Ilie Bolojan, iar pentru a putea avea profit, compania ar fi trebuit să facă demersuri pentru a atrage parteneriatele, ceea ce nu s-a întâmplat, în timp ce unele proiecte care au fost propuse - verbal, nu prin documente oficiale - ar fi fost respinse de CFR SA.

Gările și alte clădiri sau terenurile lăsate în degradare, din patrimoniul CFR SA, ar putea fi valorificate prin parteneriate cu primăriile sau cu investitori privați, pentru a produce bani la bugetul companiei și la bugetul de stat. Jurnalul a obținut, pe surse, informații despre demersurile care se fac, de mai mult timp, din partea Guvernului, pentru a se accepta această formă de obținere a profitului, la CFR SA, însă conducerea companiei neagă existența unor astfel de propuneri, venind cu un drept la replică, la articolul „Conducerea CFR SA a refuzat să pună în valoare activele companiei statului”, din 15 ianuarie 2026.

„Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. nu a refuzat și nu refuză valorificarea activelor aflate în domeniul privat al companiei. Valorificarea activelor imobiliare reprezintă un proces continuu, derulat în mod constant, în baza atribuțiilor legale ale companiei. CFR S.A. valorifică atât patrimoniul privat al companiei, cât și bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea sa, în vederea creșterii veniturilor proprii și a exploatării eficiente a patrimoniului, fără a fi necesară formularea unor solicitări exprese din partea unor terți. Aceste demersuri decurg din activitatea curentă a companiei și din obligațiile sale legale”, precizează CFR SA, menționând, de asemenea, că „afirmațiile potrivit cărora conducerea CFR S.A. ar fi refuzat propuneri de valorificare prin parteneriat public-privat nu se bazează pe documente oficiale și nu reflectă realitatea. CFR S.A. precizează că nu poate pune la dispoziție active în afara cadrului legal în vigoare. În același timp, compania rămâne deschisă oricăror propuneri comerciale care pot conduce la crearea unor fluxuri financiare pozitive”.

Tipuri de parteneriate posibile

A existat și o întâlnire între conducerea companiei, membrii Consiliului de Administrație al CFR S.A. și ministrul Transporturilor, Ciprian Constantin Șerban, pe 13 ianuarie 2026, când s-au discutat posibilitățile de valorificare a unor active ale societății comerciale a statului, pentru creșterea veniturilor companiei prin închiriere, valorificarea activelor excedentare sau prin dezvoltarea unor parteneriate publice ori public-private, în strictă legătură cu obiectul de activitate al companiei. Acțiunea a fost comunicată de CFR SA, la momentul respectiv, fără a se menționa detalii în legătură cu modul în care se vor putea valorifica aceste active.

În privința acestora, CFR SA a venit cu unele clarificări, în dreptul la replică: „Valorificarea activelor imobiliare reprezintă un proces continuu. La data de 13 ianuarie 2026, în urma discuțiilor dintre ministrul Transporturilor și Infrastructurii și Consiliul de Administrație, compania a inițiat procesul de inventariere, analiză și valorificare a acestor active. Acest demers a fost comunicat public prin comunicat de presă”.

Conducerea companiei mai menționează că procedura de valorificare a activelor se desfășoară cu respectarea legislației aplicabile entităților publice, precum și a celei specifice domeniului feroviar. Activitatea de valorificare a activelor imobiliare ale CFR S.A. se derulează pe trei paliere distincte: 1. Închirierea activelor - activitate care generează venituri pentru companie; 2. Încheierea de parteneriate cu autoritățile publice locale, prin care CFR S.A. pune la dispoziție active din domeniul public pentru derularea unor proiecte de interes local, fără generarea de venituri pentru companie - „La acest moment, compania are în derulare 15 protocoale de colaborare cu unități administrativ-teritoriale și se află în analiză alte 28 de propuneri transmise de entități locale”, menționează CFR SA; 3. Încheierea de parteneriate public-private, atât pentru active imobiliare, cât și pentru proiecte cu specific feroviar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Compania subliniază faptul că „până la finalizarea analizelor privind oportunitatea unor viitoare parteneriate public-private, informațiile aferente au caracter confidențial, conform legislației aplicabile. La finalizarea acestui proces, compania va comunica public deciziile adoptate”.

Nu au fost lansate propuneri sau proiecte din partea companiei

Sursele guvernamentale care au oferit informații legate de situația CFR SA pentru Jurnalul susțin că în Guvern se discută intens despre nevoia de a se folosi spațiile abandonate de mulți ani de companie - terenurile și clădirile pentru care compania ar fi trebuit să încerce să lanseze propuneri către administrațiile locale, să lanseze proiecte, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Cele 15 protocoale de colaborare cu unități administrativ-teritoriale aflate în derulare și alte 28 de propuneri care se analizează acum au venit doar din partea unor entități locale - așa cum menționează și CFR SA -, dar nu a existat niciun proiect venit din partea companiei, pentru a se pune în valoare activele întreținute din banii statului, iar analiza pentru propunerile lansate deja se face foarte greu, deși acele active nu produc nimic, în prezent.

Instituția cea mai interesată de punerea în valoare a activelor CFR SA e Ministerul Finanțelor - care susține demersul. Prin astfel de parteneriate, CFR SA ar putea produce profit, chiar de anul acesta, după ce a avut permanent nevoie de bani de la bugetul statului pentru a acoperi pierderile anuale.

Pentru 2025 a fost nevoie să se dea pentru CFR SA încă 200 de milioane lei, sumă aprobată de Ministerul Finanțelor pentru Ministerul Transporturilor, la rectificarea bugetară din decembrie, pentru plata datoriilor.

Conflicte cu celelalte companii ale statului

La aceste datorii a contribuit mai ales întârzierea de plată de la altă companie feroviară a statului - CFR Călători, care nu a primit banii pentru compensații de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), conform bugetului agreat verbal la finalul anului 2024 și negat vehement de noul președinte numit la ARF în luna mai, anul trecut - Mihai Barbu.

Situația s-a soluționat la finalul anului trecut, după demiterea președintelui ARF și preluarea situației de criză de către premierul Ilie Bolojan, iar astfel, CFR Călători și-a primit banii, în cele din urmă, reușind să plătească datoriile restante, inclusiv către gestionarul infrastructurii feroviare care încercase, în august 2025, să anuleze câteva sute de trenuri ale CFR Călători, pentru întârzierile de plată a taxei pentru folosirea căii ferate.

Pe baza acestor datorii, dar și a altor pierderi, compania care gestionează infrastructura a avut dificultăți la plata salariilor angajaților. La rectificarea bugetară din decembrie 2025, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a mai primit 210.466.000 de lei, pentru a-și acoperi cheltuielile, dar va avea nevoie de aceiași bani și anul acesta, dacă nu reușește să facă profit.

Viziuni diferite ale managerilor

Există un conflict și între CNCF CFR SA și Electrificare CFR, privind modul de acoperire a pierderilor contabile istorice ale companiei. Managementul celor două companii are viziuni diferite în privința posibilităților de dezvoltare a societăților, iar în Adunarea Generală a Acționarilor CFR SA a fost și un scandal, la finalul anului trecut, pe tema reducerii capitalului social al companiei Electrificare CFR, chiar în momentul în care această societate se pregătește să se lanseze pe piața producerii de energie electrică și ar avea nevoie de un capital social mai mare, nu mai mic.

În anul 2015 a existat o situație similară, la Electrificare CFR, dar atunci nu se pregătea lansarea companiei ca producător de energie electrică. În ianuarie 2015, Electrificare CFR SA și-a majorat capitalul social cu 75 de milioane lei, de la 552,3 milioane la 627,3 milioane de lei, prin aport în numerar al acționarului unic CN CFR SA, cu scopul de a achita datoriile la bugetul statului, dar în iulie 2015, Consiliul de Administrație al companiei a avizat reducerea capitalului social cu 603.747.626,49 de lei - cât reprezentau pierderile neacoperite din rezervele legale, pentru a se evita dizolvarea companiei.

În prezent, însă, profitul companiei ar putea crește semnificativ, dacă Electrificare CFR devine producător de energie electrică, în favoarea statului român, iar acest pas necesită o suplimentare de capital social, nicidecum aplicarea unei strategii care a funcționat în alt context, în anul 2015.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹