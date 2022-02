Consilierul prezidențial al lui Băsescu, dat afară de la Cotroceni de interimarul Crin Antonescu, a devenit secretar de stat în Guvernul PNL-PSD-UDMR

Este vorba despre Iulian Fota, fostul șef al Departamentului de Apărare și Securitate Națională de la Palatul Cotroceni, artizanul ideii introducerii în Strategia Națională de Apărare a presei ca vulnerabilitate la adresa securității statului. Fota este noul secretar de stat pe probleme strategice al MAE, după ce Dănuț Sebastian Neculăescu a devenit ambasadorul României la NATO. Iulian Fota este singurul consilier prezidențial dat afară de la Cotroceni, prin decret al președintelui interimar al României, Crin Antonescu, în august 2012, însă reangajat odată cu revenirea lui Băsescu în funcție, după referendumul picat „cu erată”, în 29 iulie 2012.

Premierul Nicolae Ciucă l-a eliberat, începând cu data de 4 februarie 2022, din funcția de secretar de stat în MAE pe Dănuț Sebastian Neculăescu, el fiind numit ambasador al României la NATO. În locul său, începând cu data de 5 februarie, a fost numit Iulian Fota, acesta din urmă preluând „afacerile strategice” ale Ministerului Afacerilor Externe, conform Deciziei premierului nr. 114 din 1 februarie.

Numele lui Iulian Fota este legat de una dintre cele mai controversate măsuri luate de ex-președintele României, Traian Băsescu, la momentul în care presa a fost introdusă drept vulnerabilitate în Strategia Națională de Apărare. Ulterior, audiat fiind la Parlament pe marginea acestei chestiuni, ex-consilierul prezidențial Fota declara că „intenţia noastră a fost să facem o analiză a problemelor mari cu care România ca ţară se poate confrunta în viitor. O astfel de strategie încearcă să anticipeze ce poate fi important pentru noi ca ţară în viitor. Noi aici am exprimat nişte temeri. E posibil ca o astfel de teamă a noastră să nu se confirme, să nu se materializeze. Rostul unei strategii este să anticipeze viitorul şi să pregătească instituţiile şi oamenii pentru aceste probleme. Nu are nimeni nimic împotriva ideii de critică. Eu nu cred că a fost o perioadă în care s-a putut critica mai liber ca acum. De la început am avut o problemă şi avem în continuare cu minciuna şi cu partea de manipulare, mai ales minciuna şi manipularea care se intersectează cu zona de securitate naţională”.

Reangajat de Băsescu și decorat cu Steaua României în grad de Ofițer

Noul secretar de stat al MAE a absolvit, în 1990, Facultatea de Instalații pentru Construcții, după care, în 1993, a urmat un curs la Colegiul Național de Apărare, apoi, în 1996, un curs post-universitar la Departamentul de Relații Internaționale al SNSPA. În 2004, a absolvit cursurile Colegiului Superior de Siguranță Națională al Academiei Naționale de Informații și, în 2005, a mai terminat un curs al NATO, la Roma.

Între 1990 și 1992, Iulian Fota a lucrat ca inginer la Antrepriza Generală de Construcții Carpați, după care, între 1994 și 1997, a devenit expert parlamentar, la Grupul PNȚCD de la Camera Deputaților. În perioada 1997-1998, a devenit consilier al secretarului de stat pentru integrare euro-atlantică de la MApN, iar, între 1998 și 2001, a ocupat funcția de șef al Secțiunii militare a Misiunii României de pe lângă NATO și UE. Între 2002 și 2005, a fost consilier la Departamentul pentru Integrare euro-atlantică al MApN, iar, din 2005 până în 2009, a fost director al Colegiului Național de Apărare.

În perioada 2009 – 2014, Iulian Fota a fost consilierul prezidențial al lui Traian Băsescu și a condus Departamentul pentru Securitate Națională. Interesant este că, în perioada celei de-a doua suspendări a lui Băsescu de la Palatul Cotroceni, fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, în calitate de șef de stat interimar, a emis, la data de 3 august 2012, un decret prezidențial prin care l-a eliberat din funcție pe Iulian Fota. Odată revenit Băsescu la Cotroceni, acesta din urmă a emis un alt decret, prin care l-a readus în funcție pe Iulian Fota. La data de 15 decembrie 2014, Traian Băsescu l-a decorat pe consilierul său prezidențial cu Ordinul Național Steaua României în grad de Ofițer.

Al doilea salariat al lui „Petrov” adus, la Palatul Victoria, în mai puțin de două luni

Aceasta este a doua numire în Guvernul condus de Nicolae Ciucă, format din PNL, PSD și UDMR, a unui fost consilier prezidențial al lui Traian Băsescu. Pe data de 8 decembrie 2021, premierul a decis ca Iulian Chifu (FOTO) să fie numit în funcția de consilier de stat la Cancelaria Prim-Ministrului. Chifu a fost decorat de Traian Băsescu, în aceeași zi cu Fota, însă de această dată, el a primit Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.

Dacă Iulian Chifu a fost adus în Guvern din poziția de consilier la Senatul României, Iulian Fota a trebuit să renunțe la poziția de director al Institutului Diplomatic Român, funcție în care a fost numit, de către ministrul de Externe Bogdan Aurescu, la data de 20 iulie 2020. Anterior, între 2016 și 2020, Iulian Fota a condus, ca director, Colegiul Național de Informații al Academiei Naționale de Informații a SRI.

Potrivit ultimei declarații de avere completate de Iulian Fota, în vara anului trecut, rezultă că acesta deține, împreună cu soția sa, Ruxandra, un teren de 313 metri pătrați la Cornu, achiziționat în anul 2010, o casă de 180 de metri pătrați în București, achiziționată în anul 2013, și două mașini (un Fiat Bravo din 2007 și n KIA Sportage din 2014). Noul secretar de stat în MAE avea în conturi 5.030 de euro și 29.000 de lei. Avea, de asemenea, o datorie de 17.000 de euro la BRD, scadentă anul trecut.

La capitolul venituri, Iulian Fota arată că a câștigat de două ori mai puțin decât soția. Astfel, el notează venituri de 143.822 de lei, ca director al Institutului Diplomatic Român, ca și conferențiar universitar la Academia SRI, ca profesor asociat la Universitatea București și din predarea unor cursuri la o companie privată. În declarația de avere figurează și o poziție de consilier la MApN, însă suma încasată de aici este anonimizată.

Ruxandra Fota a realizat, potrivit aceluiași document, venituri de 387.106 lei, din care 284.006 lei ca medic la Institutul Clinic Fundeni și 103.100 de lei ca medic la Spitalul Monza.