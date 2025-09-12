Coincidență: Guvernul - la mâna CCR, soția unui judecător CCR - avansată pe un salariu uriaș

Csaba-Ferenc Asztalos a demisionat din funcţia de membru al Colegiului Director şi de preşedinte al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) ca urmare a numirii sale în această vară în funcţia de judecător la Curtea Constituţională a României. Csaba Asztalos a fost propus pentru un mandat de nouă ani de judecător la CCR de grupul UDMR din Camera Deputaţilor. Pentru familia Asztalos vestea bună este că și soția sa a tras lozul câștigător. Este vorba despre Kozma Krisztina-Kinga, care a fost numită acum în funcția de secretar general al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice. Pentru ocuparea acestei poziții care intră în categoria înalților funcționari publice a fost susținută tot de UDMR. Numirea doamnei Kozma Krisztina-Kinga poate fi citită însă și într-o altă cheie, ca un gest de „cumpărare” a bunăvoinței soțului, care va judeca pe 24 septembrie sesizarea de neconstituționalitate a legii privind eliminarea pensiilor speciale pentru magistrați. O respingere la CCR a acestei legi ar putea duce la demisia Guvernului Bolojan.

Într-o perioadă în care Guvernul taie în stânga și în dreapta veniturile în sistemul bugetar, Kozma Krisztina-Kinga a reușit să obțină o avansare în funcție și, evident, o creștere salarială. Ea a ocupat în cadrul acestei agenții inițial funcția de consilier, după care a fost avansată șef serviciu, grad II în cadrul Serviciului economic, achiziții publice și IT, Direcția juridic, contencios, economic și resurse umane. Probabil pentru bunele sale rezultate obținute în megaministerul care nu a apucat să funcționeze decât mai mult pe hârtie, acum soția judecătorului CCR a fost recompensată cu o nouă avansare. Numirea sa este doar pe șase luni, dar cu siguranță că va fi prelungită, având în vedere spatele politic pe care îl are. În ultimii ani a mai trecut pe la Secretariatul General al Guvernului și pe la Ministerul Dezvoltării, condus de mai mult timp de colegul său de partid, udemeristul Attila Cseke.

Ban la ban trage

Kozma Krisztina-Kinga, soția noului judecător de la Curtea Constituțională a României, a reușit datorită apartenenței politice la UDMR să se lipească mereu de un salariu bun în sistemul bugetar. Numirea în această funcție îi va aduce doamnei o creștere consistentă de salariu. Potrivit nomenclatorului de salarii din AMEPIP, salariul de bază brut pentru secretarul general era de 34.965 de lei în luna martie 2025. Plasarea doamnei în această agenție este ușor de înțeles având în vedere că salariile de aici rivalizează cu cele din ASF și ANRE. De exemplu, președintele avea 44.955 lei brut, iar adjunctul său, 42.525 lei brut. Drepturile salariale ale angajaților AMEPIP includ, în principal, salarii calculate la nivelul maxim al drepturilor prevăzute pentru funcțiile din aparatul Guvernului, majorate cu 50%, prin derogare de la Legea salarizării. Reducerile de personal pregătite acum de guvernul din care face parte și UDMR este clar că o vor ocoli pe doamna Kozma pentru că reforma este doar pentru cei mici, iar puterea exemplului propriu nu se aplică în cazul politicienilor.

Kozma Krisztina-Kinga, inimă mare

Kozma Krisztina-Kinga nu pare a avea probleme cu banii, ba chiar are și disponibil pentru a împrumuta zeci de mii de euro. Potrivit ultimei declarații de avere care este publică, cea aferentă anul fiscal 2023, Kozma Krisztina-Kinga împrumutase două persoane fizice cu suma de 40.000 de euro. Ea nu avea datorii către alte persoane și nici credite bancare de restituit.

Csaba-Ferenc Asztalos - și pensie, și salariu

Și pentru Csaba-Ferenc Asztalos (51 de ani) numirea la CCR înseamnă o creștere substanțială a veniturilor. Pe lângă salariul pe care îl va încasa, el va primi și pensie pentru că la o lună după numirea în acest for legislative a cerut să iasă la pensie, fiind astfel un alt beneficiar de pensie specială. Din această postură el va judeca constituționalitatea sau neconstituționalitatea legii privind tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Reamintim că legea care micșorează pensiile magistraților și crește treptat vârsta de pensionare de la 48 la 65 de ani a fost adoptată de Guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii. O eventuală declarare neconstituțională a legii ar putea provoca demisia guvernului, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan a declarat în repetate rânduri că guvernul nu își poate continua activitatea dacă această reformă este declarată de CCR neconstituțională. Csaba-Ferenc Asztalos a fost membru al CNCD din 2002 și președinte al instituției din 2005. El și-a început cariera ca membru UDMR, dar a demisionat din partid în 2013, invocând motivații legate de imparțialitate, dar a fost în continuare susținut de UDMR pentru ocuparea funcțiilor de demnitate publică.

