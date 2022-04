De la Bill Gates, la 5G și Rotschild

Haideți să ne amintim teoriile care au circulat în cadrul celei de-a doua categorii, cea a conspitaționiștilor. Acestea se regăsesc în cartea „Marile dezastre care au lovit omenirea”, de Silviu Leahu, volum care se află acum la chioșcuri împreună cu Jurnalul.

Bill Gates a prezis că o pandemie în stilul coronavirusului ar putea lovi în curând umanitatea, într-un documentar Netflix. Magnatul Microsoft a vorbit despre un asemenea virus distrugător, cu puțin timp înaintea izbucnirii propriu-zise a pandemiei. Incredibil, dar Bill Gates a avertizat despre probabilitatea ca un virus să se formeze pe una dintre piețele umede din China - la fel ca cea din Wuhan -, unde se crede că a apărut coronavirusul, lucru care chiar s-a întâmplat, fapt care i-a pus pe jar pe conspiraționiști.

Lumea nu e pregătită să facă față unei boli virale

Gates a mai spus că nu suntem pregătiți să ne confruntăm cu o pandemie și a avertizat că următorul virus poate „ucide milioane de oameni”. În episodul respectiv, intitulat The Next Pandemic, producătorii vizitează o piață umedă din Lianghua, China, unde animalele sunt sacrificate rudimentar și carnea lor este vândută în chiar același loc. „În tot acest timp, virusurile lor se amestecă și se multiplică, crescând simțitor șansele ca unul dintre ele să-și găsească drumul către oameni”, explică documentarul. Bill Gates a spus răspicat că lumea nu este pregătită să facă față unei boli virale, atunci când oamenii de știință sunt de multe ori foarte departe de a descoperi un leac eficient.

Miliardarul a prezis pandemia și a investit în vaccinuri

„Dacă te gândești la ceva ce ar putea veni pe parcurs și ar putea ucide milioane de oameni, o pandemie este cel mai mare risc al nostru”, a spus el. Miliardarul a pus accent pe cercetarea vaccinurilor. De altfel, Fundația Bill și Melinda Gates a făcut donații importante pentru cercetări menite să accelereze procesul de identificare a unui vaccin eficient împotriva coronavirusului. Gates a finanțat masiv cercetări în virusologie şi a contribuit la apariția unor medicamente şi vaccinuri, dar controversa a reizbucnit după ce a apărut în documentarul difuzat pe Netflix, în care anunța că era posibil ca în 2019 să apară o pandemie care să „ucidă milioane de oameni”!

- Nu doar Bill Gates a fost arătat cu degetul de către conspiraționiști. Laboratorul Național de Biosiguranță Wuhan este singurul laborator din China desemnat pentru studierea agenților patogeni periculoși, ceea ce indică un posibil element creat de om. Cu alte cuvinte, „se pot izola celulele și injecta celule străine la oameni prin intermediul vaccinurilor ”.

Bill Gates a fost acuzat de a fi planificat apariția coronavirusului ca parte a politicii mondiale a Marii Oculte de depopulare a Planetei Terra

Profesorul Weiner, arătat cu degetul. Tehnologia ADN

Profesorul Weiner de la faimoasa companie de biotehnologie InOvio (care a inventat și vaccinul anti-Zika) nu este doar expertul mondial în tehnologie ADN, dar este și un angajat special și consilier al FDA (Agenția Federală pentru Medicamente din SUA). Însă cercetările sale sunt combătute de conspiraționiști.

„Se văd profunzimile corupției acestei industrii, atunci când cel care emite un aviz pentru presupusul organism de reglementare este, de asemenea, un producător de vaccinuri pe care le recomandă! El a perfecționat o nouă metodă de a da aceste vaccinuri ADN prin fenomenul de electroporație, care este un impuls electromagnetic ce deschide celulele, injectează ADN străin și apoi le închide la loc. Biologii moleculari au declarat că sistemul este nesigur, deoarece poate duce la moarte sau cancer. Ei au declarat că numai prezența anticorpului uman în gene este sigură”.

Undele pulsatorii și antenele 5G

Dar amatorii de teorii apocaliptice plusează: „Aceasta este aceeași acțiune pe care tehnologia 5G o folosește prin unde pulsatorii și s-a raportat că virusul corona a început într-o zonă din China unde a fost lansată tehnologia 5G! Așadar, putem vedea cum geneticienii afectează elementele fundamentale ale existenței noastre, iar ceea ce este deranjant este faptul că Profesorul Wiener este un pionier și în domeniul HIV și știm că, la scurt timp după ce vaccinurile poliomielitice care au fost făcute milioanelor de oameni din Africa, a apărut HIV. Au perfecționat arta injectării AND-ului animalelor sau păsărilor în cromozomi umani, care modifică ADN-ul nostru și provoacă hemoragie, febră, cancere și chiar moarte”. Concluzia este una funestă: „Iată cum merge treaba asta și, deși se repetă sub diferite denumiri, an de an (Corona, HIV, SIDA, SARS, Ebola, Zika, vaca nebună etc), majoritatea publicului neinformat reacționează așa cum este programat, pur și simplu pentru că frica este indusă să declanșeze o îngustare a minții, o scădere a coeficientului intelectual, o prăbușire a sistemului imunitar datorită vibrațiilor joase din aură, o stimulare a ego-ului copil (ce caută un adult care să-l salveze) și o ascultare reflexă față de autoritatea percepută”, declară conspiraționiștii.

Microcipurile, cea mai elaborată teorie

Unele personaje, care se pretind extrem de bine informate în domeniu, susțin că, de altfel, în octombrie 2019 a avut loc un exercițiu global de pandemie care a implicat instituțiile de specialitate americane și chineze. Exercițiul s-ar fi concentrat pe un coronavirus provenit de la porci și a fost susținut de Fundația Gates.

Cât de întâmplător este faptul că „tehnologia 5G ar trebui implicată atunci când chinezii încearcă să furnizeze nanoboți?”, se întreabă aceștia. Într-un articol se afirmă: „Inspirându-se de la autovehicule, Dr. Li, acum doctorand la Universitatea Stanford, speră că mișcarea autonomă poate ajunge să fie o soluție. Am putea seta ruta cât mai precis și nanoboții ar putea ajunge acolo autonom”. Deja progresul științelor, în special cel al geneticii, face ca unii nanoboți să se poată atașa celulelor umane pentru a le reprograma sau a le livra substanțe medicamentoase.

Încrengătură cu Bill Gates și Rotschild în prim-plan

Iată teoria cea mai elaborată a unor conspiraționiști. Bill Gates este partener fondator într-o companie, aceasta se numește ID2020 Alliance, iar „obiectivul său este de a oferi fiecărei ființe umane de pe pământ un ID digital”. Cum intenționează să îndeplinească acest deziderat? „Prin combinarea vaccinărilor obligatorii cu microcipuri implantabile.” Alianța ID2020 este un program de identitate digitală, care își propune să „sprijine imunizarea”, ca mijloc de introducere a microcipurilor minuscule în corpurile oamenilor, ideea fiind implementată în colaborare cu GAVI (Alianța Globală pentru Vaccinare si Imunizare). Coronavirusul ar fi, în consecință, o creație a acelui Deep State invocat permanent de conspiraționiști și a „Guvernului Universal Secret”, virusul fiind „folosit drept armă biologică și împrăștiat global pentru a extermina cât mai mulți oameni.

Se urmărește instaurarea Guvernului mondial unic

Conspiraționiștii văd o regie pusă la cale de cel puțin 200 de ani, de nimeni alta decât vestita familie Rothschild… Nici mai mult nici mai puțin, coronavirusul ar fi fost creat și brevetat (brevetul US nr. 10.130.701) de către Institutul Pirbright din Surrey, Marea Britanie. Asta în condițiile în care Institutul Pirbright ar face la rându-i parte din „Planul de 200 de ani al Societății Pilgrims de instaurare a unui Guvern mondial unic. Omul care a fost punctul nexus al Societății Pilgrims a fost Henry (Rothschild) de Worms, primul baron de Pirbright sau Lord Pirbright.

Conform adepților acestei teorii, „acest Institut are multe tentacule. Este situat în Greater West London County of Surrey și este dedicat studiului bolilor infecțioase ale animalelor de fermă. E controlat de Ministerul Apărării britanic. Institutul Pirbright are filiații strânse cu produsele farmaceutice pentru vaccinuri, inclusiv British Merial, Boehringer-Ingelheim, German Wellcome Trust și Bill and Melinda Gates Foundation”.

Făcând arheologia acestor instituții, conspiraționiștii au stabilit și că „Wellcome Trust și Gates Foundation sunt cei mai mari doi investitori în cercetările farmaceutice de pe planetă și finanțează puternic Institutul Pirbright. Merial și acționarul său principal, Sanofi, au fost achiziționate împreună de germanii de la Boehringer Ingelheim, în data de 3 ianuarie 2017. Aceștia își desfășoară activitatea în mai mult de 150 de țări, au peste 5.000 de angajați și se lăudau în 2007 cu vânzări de 1,1 miliarde de lire sterline. Merial produce vaccinuri pentru păsări în fabrica lor de la Nanchang, într-o uzină aflată la doar patru ore de mers cu mașina de la Wuhan”.

Motivația conspiratorilor și a antivacciniștilor

Fie că este vorba de discursuri antivaccinare, de Noua Ordine Mondială care încearcă să reducă numărul de locuitori ai Planetei sau de profeții biblice, acestea se regăsesc pe toate platformele de social media. Dintre toate ideile expuse în privința coronavirusului, teoria că un personaj ocult se află în spatele izbucnirii epidemiei și că acesta urmărește depopularea lumii este cel mai des întâlnită. Credința își are originea în ideea că planeta nu va mai putea susține numărul mare de oameni din viitorul apropiat și că cineva (nu e clar cine, însă de obicei sunt guverne, organizații secrete sau o anume pătură socială) își dorește reducerea drastică acestui număr. Motivele variază și ele, în funcție de adeptul teoriei: ori pentru salvarea lumii, ori pentru beneficiul celor bogați.

Incursiune în istoria pandemiilor care au lovit lumea

COVID, SARS; MERS, gripa spaniolă

Coronavirusul nu este în fapt ceva apărut în decembrie 2019. Și nici măcar în 2001, când - tot dinspre China - s-a răspândit SARS, iar o parte a lumii a fost invadată de măștile de protecție. Sau în 2015, când țările din Orientul Apropiat s-au confruntat cu epidemia similară provocată de virusul MERS. În realitate, despre această familie nouă de virusuri care provoacă ceea ce în mod curent numim indistinct „gripă”, prima oară s-a vorbit încă în 1930.

În decursul istoriei omenirii, multe boli infecțioase au provocat pandemii, unele cu consecințe devastatoare: ciuma, variola, tifosul, holera, febra galbenă, tuberculoza, dar și gripa. Exemplul cel mai cunoscut și dezastruos de gripă, care a generat cea mai cumplită pandemie din istoria modernă, este „Gripa spaniolă” de la sfârșitul Primului Război Mondial, care a făcut ravagii, mai ales în 1918. Au urmat gripa asiatică (1957) și gripa Hong-Kong (1968). Primele coronavirusuri umane au fost descoperite în anii ’60 de cercetătorii de la Common Cold Unit din Salisbury, Marea Britanie, care au arătat că răcelile comune pot fi provocate nu numai de rinovirusuri, dar și de un coronavirus. Iată pandemiile produse de acestea după anul 2000:

SARS - 2001

SARS (Sindromul Acut Respirator Sever) a apărut în 2001. Pneumonia care afectează sistemul respirator a fost înregistrată în Asia și s-a spus că este cauzată de un coronavirus. S-a vorbit de o pandemie. În final, SARS a afectat doar Asia de Sud-Est și Canada, provocând 8.000 de cazuri de contagiere și 880 de morți. După aceea nu au mai fost raportate alte cazuri. Sursa de infecție este omul cu infecție simptomatică. Transmiterea bolii se realizează direct prin picăturile nazofaringiene din aer și indirect prin contaminare de la persoane infectate, prin contactul cu aceștia, sau prin obiecte contaminate cu secreții nazofaringiene infectante. „Resursa” naturală în stare latentă o constituie, cel mai probabil, liliecii. Nu există un tratament antiviral specific sau preventiv (vaccin), tratamentul fiind numai simptomatic.

MERS - 2012

Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) este o afecțiune respiratorie virală provocată de un alt coronavirus, descoperit pentru prima oară în 2012 în Arabia Saudită. Virusul infectează în primul rând sistemul respirator, dar în cazuri grave, poate afecta mai multe sisteme de organe. Virusul MERS-CoV pare să circule în întreaga Peninsula Arabica, în special în Arabia Saudită, unde se află cea mai mare parte a cazurilor raportate din 2012 (peste 85%). Mai multe cazuri au fost raportate în afara Orientului Mijlociu, dar cele mai multe dintre aceste infecții par ar fi fost dobândite în Orientul Mijlociu și exportate în afara regiunii. Din 2012, au fost raportate aproape 1.400 de cazuri cu sindrom respirator din Orientul Mijlociu în 26 de țări. Rezervorul natural sunt, probabil, tot liliecii, care transmit virusul gazdei intermediare - cămila -, care este sursa de infecție pentru om. Virusul nu se transmite ușor de la o persoană la alta, cu excepția unui contact strâns. Nici pentru acest coronavirus nu există un tratament antiviral specific sau preventiv (vaccin).

COVID - 2019

COVID-19 este un sindrom respirator viral cauzat de coronavirusul Sindromului respirator acut sever 2. Modul primar de infecție la om este transmiterea de la om la om, care are loc în general prin picături de secreții respiratorii de la persoane infectate, care sunt expulzate prin strănut, tuse sau expirație. Boala a fost identificată pentru prima dată în orașul Wuhan, capitala provincia Hubei din China, în rândul pacienților care au dezvoltat pneumonie fără o cauză clară. Pe fondul răspândirii rapide a bolii, Organizația Mondială a Sănătății a declarat focarul drept o Urgență de Sănătate Publică de Interes Internațional. Sursa primară a infecției nu este cunoscută (probabil contact cu animale infectate de lilieci, dar s-a vorbit și despre pangolin, un mic mamifer cunoscut și ca furnicarul solzos). Se presupune că transmiterea este similară cu cea a MERS-CoV și SARS, pe cale respiratorie, ușor de la un om la altul.

Cum contactăm răcelile

Rinovirusul reprezintă cea mai comună cauză a răcelilor. Virusul este prezent pe toată durata anului, cu două vârfuri de incidență (când cauzează peste 80% din răceli): în cursul toamnei şi la sfârşitul primăverii. Rinovirusurile - care stau la baza „răcelilor” și care sunt total diferite de coronavirusuri - nu produc pandemii. Pandemia (gr. pan = „tot” + demos = „popor”) este o epidemie care se extinde pe un teritoriu foarte mare, în mai multe țări sau continente. Pandemiile apar atunci când un anumit virus dezvoltă o tulpină nouă, care se răspândește rapid. Un nou virus pandemic poate lua naştere prin combinația dintre virusul gripal uman şi un virus gripal animal. Categoriile cele mai vulnerabile sunt copiii, persoanele peste 65 de ani, persoanele cu probleme de sănătate deja existente, persoanele care sunt imunodepresive datorită anumitor tratamente sau boli, cum ar fi virusul HIV. Potrivit specialiștilor, pandemiile apar la intervale cuprinse între 11-50 de ani.