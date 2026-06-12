Cum dispar RCA-urile ieftine: Compania bulgară de asigurări cu tarife la jumătate de preț, eliminată printr-o campanie media

Pe piața românească ar fi avut succes garantat, mai ales după scumpirile periodice care au fost practicate de asigurători, chiar și în perioada în care guvernele României au plafonat aceste tarife. Anul trecut, compania din Bulgaria a avut cele mai avantajoase oferte, iar firmele de transport se pregăteau să cumpere polițe RCA doar de la această companie, conform declarațiilor transportatorilor, pentru Jurnalul. Dar firma a fost imediat eliminată de pe piață, după ce a izbucnit scandalul în social media din Europa. Unii transportatori se întreabă de ce Consiliul Concurenței nu anchetează modul în care acest asigurător a fost eliminat, în avantajul concurenței care practică permanent creșteri nejustificate ale polițelor RCA.

Scandalul legat de asigurătorul bulgar DallBogg a pornit de la plângerile unor angajați anonimi, la începutul anului trecut, care acuzau compania că ar fi avut peste 400 de reclamații înregistrate în Italia și în România, pentru neplata despăgubirilor la polițele de asigurare. Deși pe piața din România sunt companii care au peste 5.000 de astfel de reclamații și păgubiții reușesc după mulți ani să-și recupereze banii în instanță, iar întârzieri există permanent, la toate firmele de asigurare, DallBogg a fost singura companie interzisă de autoritățile române, fără să se țină cont de ceea ce firma bulgară susține în apărarea sa.

Șoferii din România au fost înștiințați, recent, că pe șosele circulă circa 16.000 de mașini asigurate de firma DallBogg Life and Health din Bulgaria, căreia instituția echivalentă cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) din țara vecină tocmai i-a retras licența, iar cei care vor avea nevoie de despăgubiri de la această companie, pentru plata daunelor auto, trebuie să sune la firma din Bulgaria.

ASF din România a anunțat că monitorizează situația și va continua să informeze publicul cu privire la eventualele implicații ale retragerii licenței pentru firma care era cel mai mare asigurător bulgar. Anul trecut, ASF a interzis DallBogg Life and Health AD să mai încheie noi contracte de asigurare în România, începând cu 1 octombrie 2025, motivând decizia prin probleme identificate în activitatea companiei.

„Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis, în şedinţa Consiliului din 26 septembrie 2025, să interzică societăţii de asigurare DallBogg Life and Health AD subscrierea de noi contracte de asigurare pe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025. Activitatea societăţii fusese anterior restricţionată, însă doar temporar, pentru o durată de trei luni, începând cu 1 iulie 2025”, anunţa ASF, în septembrie 2025.

Compania a fost hărțuită în propria țară

Măsura de restricţionare temporară a fost adoptată mai întâi de autoritatea de supraveghere din Bulgaria, în calitate de autoritate competentă de origine, iar posesorii de autovehicule din România, inclusiv firmele de transport, au renunțat la ideea de a cumpăra polițe RCA de la acest asigurător sau de a le reînnoi, dacă aveau deja o astfel de poliță. Transportatorii spun, însă, că foarte mulți dintre românii care aveau asigurări RCA de la firma din Bulgaria nu le mai au active din iunie 2026, ceea ce înseamnă că pe străzi nu circulă toate cele 16.000 de mașini cu polițe RCA de la DallBogg, ci doar cel mult câteva sute, care însă mai au contractele active – conform președintelui Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România, Vasile Ștefănescu.

În afară de cei care s-au ferit de această companie de asigurări după anunțul restricționării ei de la 1 iulie 2025, nimeni nu a mai încheiat polițe cu DallBogg după 1 iulie 2025, deși mulți transportatori își doreau să poate face acest lucru, prețurile practicate de această companie fiind cu mult sub cele ale concurenței.

Transportatorii suspectează crearea unui cartel al asigurătorilor

Președintele COTAR a mai declarat, pentru Jurnalul, că multor transportatori li se pare suspect modul în care compania din Bulgaria a fost scoasă de pe piață, deși nu au existat mai multe plângeri decât pentru alți asigurători din partea păgubiților sau a service-urilor auto, pentru întârzieri de plată. Și alte companii au întârzieri, dar nu sunt interzise sau restricționate de ASF și continuă să nu plătească, ani la rând.

În acest context, transportatorii se întreabă de ce în acest caz nu s-a autosesizat Consiliul Concurenței, deoarece modul prin care firma din Bulgaria a fost scoasă din piață pare a fi rezultatul constituirii unui cartel de către celelalte companii care măresc tarifele în mod nejustificat, o dată la 6 luni.

Pe asigurătorul bulgar nu l-a întrebat nimeni dacă a plătit despăgubirile sau nu. De la anunțul oficial al restricționării activității acestuia pe piața din România, nimeni nu a oferit nicio explicație cu argumente valide pentru eliminarea companiei de asigurări din țara noastră.

Compania nu a fost lăsată să se apere

Nici măcar comunicarea oficială a firmei bulgărești nu a fost luată în considerare de autorități. Asigurătorul bulgar declara oficial, în februarie 2026, că și-a plătit toate polițele la timp și este hărțuit de autoritatea din țara sa de origine, fără nicio justificare, dar nici acest aspect nu a fost luat în considerare, atunci când ASF a luat decizia interzicerii firmei în România.

„Plătim sistematic despăgubiri în țară și în străinătate, în ciuda valului de acuzații nefondate. Comisia de Supraveghere Financiară (FSC) acționează nonstop împotriva DallBogg. În ultimele 145 de zile lucrătoare a transmis peste 230 de scrisori, solicitări, ordine și măsuri administrative coercitive - unele la fiecare două ore, altele cu termen de o zi, iar altele solicitând volume uriașe de informații pentru ultimii 10 ani. Niciun asigurător european nu a fost supus unui atac atât de intens și atât de nejustificat din partea unui regulator național. Cel mai recent val al campaniei împotriva DallBogg include supraexpunerea sistematică a reclamațiilor beneficiarilor de servicii de asigurare, care au fost evaluate în mod manipulativ exclusiv ca număr de reclamații, fără a se ține cont de cele aproape 1,5 milioane de polițe active pe toate piețele europene ale DallBogg la data de 1 iulie 2025, când FSC a suspendat în mod nejustificat vânzările transfrontaliere. De atunci, FSC - așa cum niciun alt regulator nu a procedat împotriva vreunui alt asigurător - desfășoară o represiune administrativă acută și sistematică, având ca scop sufocarea financiară a companiei”, încerca să explice DallBogg, pe 17 februarie 2026, încercând să se apere de acțiunile unice ale autorităților bulgare, dar și de ale celor române și din alte state în care activa de mulți ani.

DallBogg mai arăta că pe 2 octombrie 2025, FSC a prelungit interdicția pe termen nedeterminat, prin supraaccentuarea unor presupuse deficiențe de conduită pe piață, sub nivelul mediu pe toate piețele și, în unele cazuri, complet inexistente, precum în Spania și Grecia.

0,07% din plăți erau întârziate

Înainte de intrarea efectivă în vigoare a interdicției de vânzare în străinătate, DallBogg avea 509.000 de polițe RCA active în mai multe state europene, iar cele 400 de sesizări despre care cineva a postat un articol pe internet reprezintă aproximativ 0,07% din total. Autoritatea bulgară a impus DallBogg o serie de sancțiuni administrative, inclusiv interdicția de a vinde polițe, în timp ce compania cu cel mai ridicat procent de reclamații în Polonia continuă să opereze fără restricții, pe piața europeană.

„Presiunea exercitată de FSC (de la finalul anului 2025 – n.r.) a devenit deosebit de isterică, probabil din cauza numărării zilelor actualului cabinet, iar campaniile de compromitere fabricate sunt extinse și asupra altor societăți din grupul DallBogg. Cazurile descrise în mass-media drept «reclamații îngrijorătoare» din partea unor angajați anonimi sunt bine cunoscute tuturor beneficiarilor de leasing și credite și reprezintă practici standard în sectorul bancar din țară. Cu toate acestea - și spre surprinderea deplină a FSC, a EIOPA și a autorităților influențate din Polonia și România - la sfârșitul anului 2025 DallBogg a raportat un nivel record de capitalizare, cu o rată de solvabilitate de peste 177%. FSC a blocat înregistrarea majorării capitalului prin diverse artificii nelegale, inclusiv inițierea unei acțiuni în instanță și emiterea unei măsuri coercitive nelegale către Depozitarul Central, continuând astfel tentativele de sufocare financiară și discreditare publică a asigurătorului”, explica DallBogg, în februarie 2026, acuzând autoritatea din Bulgaria că favorizează concurența, prin aceste decizii unice, împotriva unei singure companii care devenise preferata proprietarilor de mașini.

Acțiuni ale autorităților în favoarea companiilor care scumpesc asigurările

Transportatorii români au cerut în repetate rânduri, încă din anul 2017, înființarea unei companii de asigurări a statului român, pentru polițele RCA, dar niciun guvern nu a luat în considerare această posibilitate, ignorând-o în mod deliberat, deși era prevăzută de lege.

Cadrul legislativ principal care guvernează asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA) în România este Legea nr. 132/2017. Aceasta obligă orice proprietar de vehicul să dețină o poliță valabilă pentru a acoperi daunele materiale, vătămările corporale sau decesul cauzate terților.

Articolul 47 (penultimul) din lege prevede: „Înființarea/Preluarea unei companii de asigurări Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, poate elabora actul normativ pentru înființarea/preluarea unei companii de asigurări, cu capital de stat, în domeniul asigurărilor RCA și altor tipuri de asigurări”- dar statul român nu și-a creat propria companie de asigurări pentru RCA, apoi nici nu s-a modificat legea, pentru a permite acest lucru.

COTAR a cerut, în mod repetat, crearea unui asigurător al statului, prin CEC Bank, pentru a se evita astfel creșterea nejustificată a tarifelor polițelor RCA.

„Ceea ce s-a întâmplat acum cu firma de asigurări din Bulgaria – singura care menținea tarife reduse la polițele RCA – arată o acțiune a autorităților mai multe state în favoarea multinaționalelor de asigurări, pentru a le ajuta să crească nejustificat prețurile polițelor obligatorii de asigurare”, a declarat președintele COTAR, pentru Jurnalul.

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