Europa fără ouă! Unul dintre cele mai consumate alimente, oul, va deveni produs de lux

În urmă cu un an, o criză similară a lovit SUA, unde penuriile cauzate de gripa aviară au devenit atât de severe, încât Washingtonul s-a adresat UE pentru importuri. Acum, presiunea s-a mutat înapoi pe continent. Prețurile ouălor cresc în toată UE nu numai din cauza gripei aviare, ci și din pricina schimbărilor mai profunde ale cererii și producției și asta exact în timp ce Comisia Europeană pregătește reguli mai stricte privind creșterea găinilor în cuști. Concepția liderilor de la Bruxelles e clară. Cererea nu mai trebuia acoperită obligatoriu. Altfel spus, deficitul care va apărea va fi acoperit de importurile din afara UE, adică din țări care nu vor fi obligate să respecte cerințele impuse fermierilor din blocul comunitar.

Prețurile ouălor din UE sunt acum cu 37% peste media ultimilor cinci ani și continuă să crească. Numai în ultimele șase luni creșterea a fost de 12%, majoritatea țărilor UE fiind afectate. O primă explicație este pe termen scurt: gripa aviară. În 2025, focarele s-au răspândit pe scară largă în fermele europene. Numai în toamnă au fost raportate aproximativ 3.000 de cazuri la păsări domestice și sălbatice în 29 de țări europene – o scară descrisă ca fiind „fără precedent” pentru acea perioadă a anului, potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, citată de euractiv.com. Drept urmare, producătorii au pierdut multe păsări, ceea ce a dus la o producție mai scăzută în Europa, potrivit unui purtător de cuvânt al asociației EUWEP, care reprezintă angrosiștii de ouă și păsări de curte. Controlul bolii este esențial pentru evitarea volatilității viitoare a prețurilor, au adăugat aceștia.

Prețurile ouălor au crescut mult mai rapid decât inflația generală. În timp ce inflația din UE s-a situat la 2,3% în decembrie 2025, prețurile ouălor au crescut cu 9,3%, conform celor mai recente date disponibile ale Eurostat.

A crescut consumul

Dar gripa aviară nu este singurul factor. Sunt în joc și factori structurali pe termen lung, cum ar fi schimbarea cererii. Europenii consumă mai multe ouă. Ouăle rămân o sursă relativ ieftină de proteine, mai ales că prețurile la carne au crescut. De asemenea, sunt ușor de preparat, într-o perioadă în care tinerii gătesc mai puțin, și se potrivesc bine cu tendința crescândă către diete bogate în proteine ​​și alimente mai puțin procesate. Cererea se schimbă, consumatorii preferând din ce în ce mai mult ouăle din sisteme care nu provin din cuști, potrivit purtătorului de cuvânt al EUWEP, în timp ce sistemele de producție se luptă să țină pasul.

Presiune pe fermieri

De asemenea, schimbarea producției este un alt factor. Producția de ouă din UE se îndepărtează treptat de sistemele de cuști. Franța este una dintre cele mai avansate țări în producția de ouă crescute în aer liber. Creșterea în cuști permite ținerea mai multor găini în același spațiu prin utilizarea mai multor niveluri, explică el, în timp ce sistemele de creștere liberă se bazează doar pe suprafața de la sol.

Însă nu toate țările își pot permite tranziția, iar unii producători din UE, în special din Europa de Est, se luptă să țină pasul. Aceștia „se bazează pe sisteme de cuști relativ noi și trebuie să beneficieze de randamentul investițiilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al EUWEP.

Comisia Europeană vrea eliminarea cuștilor pentru creșterea găinilor

La nivel UE, Comisia pregătește propuneri privind bunăstarea animalelor care ar putea include eliminarea treptată a cuștilor pentru găinile ouătoare. În acest caz, ar fi necesară „o perioadă lungă de tranziție”, împreună cu „protecția împotriva importurilor de ouă produse în cuști”, arată EUWEP, avertizând asupra penuriilor și a creșterilor bruște de prețuri. Într-un interviu acordat Euractiv, Olivér Várhelyi, comisarul UE pentru sănătate și bunăstare a animalelor, a declarat că noile reguli planificate privind cuștile se vor aplica și importurilor. Pentru Léger, nu există o justificare economică solidă pentru menținerea sistemelor de cuști. „Mutarea unei găini din cuști la producția liberă crește costurile cu doar trei cenți pe ou... asta nu este prea mult pentru nimeni din Europa”. Doar pentru că europenii își doresc mai multe ouă de la an la an, ăsta nu este un motiv ca producția să satisfacă cererea în creștere, această concepție fiind în opinia oficialului UE demodată. Practic, Bruxelles-ul pregătește scumpirea ouălor și pregătește deschiderea granițelor pentru importuri masive care vor lovi în fermieri.

Cum arată scumpirile în Europa

Creșterea prețului pe piața angro a ouălor pe un an a ajuns la 18,4% în Europa, potrivit datelor oficiale. Această creștere a fost chiar mai mare în unele țări. Spania a înregistrat cea mai mare inflație a ouălor, de 31,3%, urmată de Macedonia de Nord (26,3%) și Portugalia (20,9%). Datele reflectă prețurile de consum din decembrie 2025, calculate în funcție de rata anuală de variație, potrivit Eurostat, scrie Euronews.. Inflația generală în aceste țări a fost semnificativ mai mică decât prețurile ouălor, fiind de 3% în Spania și 2,4% în Portugalia. Albania, Letonia, Austria, Slovacia și Muntenegru au înregistrat, de asemenea, creșteri între 13% și 19%. Inflația prețurilor a fost de peste 10% în Polonia, Lituania, Islanda și Estonia. Printre cele „patru mari” economii ale UE, Franța a înregistrat cea mai mică creștere, de 2,6%, urmată de Germania (3,3%), în timp ce Italia (8,4%) a fost aproape de media UE. Doar Cipru (-1,6%) și Luxemburg (-0,5%) au înregistrat scăderi ușoare ale prețurilor ouălor, în timp ce prețurile au rămas neschimbate în Suedia.

Prețurile depășesc 4 euro în:

Danemarca - 4,38 euro

Țările de Jos - 4,29 euro

Luxemburg - 4,25 euro

Norvegia - 4,23 euro

Austria - 4,17 euro

La noi, creșteri de la o lună la alta

În ceea ce privește România, creșterea prețurilor la ouă a fost de 10% în decembrie 2025. Prețurile au continuat să crească și anul acesta, iar potrivit datelor INS creșterile au fost de 13,06% în ianuarie și de 14% în februarie comparativ cu perioada similară a anului trecut. De exemplu, în februarie prețul ouălor a cunoscut una dintre cele mai mari scumpiri, această creștere fiind depășită doar de cele de la cafea (plus 25%) și fructe proaspete (plus 16). Producătorii avertizează că scumpirile ar putea continua, în condițiile în care, doar în ultima lună, costurile cu combustibilul și gazele au crescut cu încă 7-8%.

De la poartă la raft, prețul oului românesc se umflă de trei ori

Potrivit datelor Comisiei Europene, în luna decembrie, prețul mediu al ouălor la poarta fermei a fost în România de 1.125,4 lei suta de kilograme, ceea ce înseamnă în jur de 0,65 de lei pentru un ou categoria M și 0,77 lei un ou categoria L.

Dacă ne uităm peste datele publicate de către Institutul Național de Statistică, prețul unui ou în piețele agroalimentare costa în aceeași perioadă, în medie, între 1,5 lei și 2,38 de lei, în Suceava. Comparând cifrele Eurostat cu cele ale INS se observă că de la poarta fermei la consumator, prețul ouălor crește de aproximativ 2,3 ori sau chiar de 3,6 ori. Creșterea prețurilor la ouă a continuat și anul acesta, în ianuarie creșterea fiind de 13,06%, iar în februarie de 14% comparativ cu perioadele similare din 2025. România a devenit cel mai mare producător de ouă din regiune și are un grad de autosuficiență de circa 120%.