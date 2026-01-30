Expert: drumul de la Câmpina s-a surpat din cauza apei infiltrate 

Din fericire, surparea s-a produs noaptea, evitându-se astfel o tragedie. Primăria nu are bani să-l repare, iar pentru a se putea face lucrările este nevoie de preluarea drumului de către Consiliul Județean Prahova. În urma unei alunecări de teren accelerate, carosabilul s-a surpat, făcând ambele sensuri de mers nepracticabile, până la refacerea totală a sectorului de drum, prin lucrări de consolidare. Acum se caută bani pentru consolidarea sectorul de drum situat între Câmpina și DN1, ieșirea spre Breaza și Sinaia, costurile fiind de sute de mii de euro, conform unor estimări ale specialiștilor.

Situația drumurilor care aparțin localităților, nu consiliilor județene sau Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), este fără soluții, în cazul producerii unei surpări grave, pentru că primăriile nu au banii necesari pentru efectuarea lucrărilor care presupun consolidare, nu doar reparații superficiale. Acesta este și cazul drumului surpat recent în județul Prahova, ce aparține localității Câmpina și trebuie să fie preluat de CJ, pentru a se face reparațiile.

După preluare și consolidare, cineva va trebui să răspundă și pentru cauzele care au provocat surparea cu pagubele aferente, pentru că după prima evaluare rezultă că alunecarea de teren ar fi fost provocată de lucrările prost făcute de administratorul de până acum al acestui drum.

Un expert a explicat, pentru Jurnalul, că alunecarea de teren s-a produs din cauza infiltrării apei în solul nisipos și argilos, pentru că nu s-au făcut corect lucrările la scurgerea apelor pluviale în șanțul de pe marginea carosabilului, iar apa va eroda zona în continuare.

Dacă nu se elimină cauza, se va surpa în continuare

Acum, Primăria Câmpina ar trebui să dea câteva sute de mii de euro pentru a se face această lucrare în regim de urgență, dar trebuie să se repare și lucrarea greșită care a constituit cauza infiltrării apei și a dus la erodare, producând alunecarea de teren.

Prof. dr. ing. Nicolae Boțu, de la Facultatea de Construcții din Iași și reprezentant al firmei Proexcom Iași, cu experiență de zeci de ani în acest domeniu, a făcut, pentru Jurnalul, o analiză a situației din teren, explicând că ar dura până la 4 săptămâni doar studiul de fezabilitate, în regim de urgență, cu ridicarea topo și expertiza tehnică, fiind nevoie de foraje și analiza de laborator.

Expertul a spus că pot fi cel puțin trei soluții tehnice, având costuri diferite - ancoraje, piloți sau bancheta de pământ armat, de jos în sus -, dar în primul rând trebuie să se refacă lucrarea pentru scurgerea apei, ca eliminare a cauzei. Costul total al lucrărilor pot să se ridice la câteva sute de mii de euro, pe care Primăria Câmpina nu îi are în bugetul local.

„Dacă nu se elimină cauza, zona respectivă se va eroda în continuare și surparea se va extinde. Se vede clar că surparea s-a produs exact acolo unde apa s-a scurs într-o direcție greșită și aceasta e cauza”, a explicat expertul.

Preluat în administrarea Consiliului Județean

Până se vor finaliza reparațiile, sectorul de drum va rămâne închis traficului auto pe perioadă nedeterminată. Drumul leagă localitățile Câmpina și Cornu, în județul Prahova, porțiunea fiind administrată de Primăria Câmpina. Acest segment de drum leagă, însă, și două drumuri naționale - respectiv DN 1 de DN 71, de legătură depinzând sute de localnici care fac naveta, dar și rutele de aprovizionare a zeci de localități din zonă.

Drumul nu poate fi reparat de primărie, iar în astfel de cazuri, CNAIR preferă să nu preia drumurile comunale sau județene. Lucrările s-ar fi putut face și cu bani de la Compania Națională de Investiții (CNI), dar nici acolo nu mai sunt fonduri în timp ce reparațiile de acest fel sunt imposibil de făcut din bani europeni, pentru că este nevoie de o planificare de durată.

CJ Prahova a acceptat să preia reparațiile, dar mai întâi este nevoie de trecerea drumului din administrarea Primăriei Câmpina în cea a CJ Prahova.

Conducerea Consiliului Județean a anunțat că autoritățile tratează cu maximă responsabilitate situația drumului Câmpina - DN1 (ieșire spre Breaza și Sinaia) care va rămâne închis până la finalizarea lucrărilor de consolidare și de reparații, după ce evaluările din teren au indicat agravarea fenomenului, apariția unor noi fisuri în asfalt și un risc crescut pentru trafic.

Au fost deja demarate procedurile de preluare a drumului. Imediat după finalizarea acestui demers, „Consiliul Județean Prahova va iniția de urgență realizarea studiilor geotehnice și întocmirea raportului de expertiză. Pe baza rezultatelor acestor analize vor fi stabilite soluțiile tehnice care pot fi aplicate în siguranță, în funcție de situația reală din teren și din subteran. Până la clarificarea completă a condițiilor și stabilirea unei soluții corecte, nu este posibilă intervenția în regim de urgență, orice lucrare grăbită putând agrava situația existentă”, a anunțat CJ Prahova.

Traficul rutier este deviat integral pe rute alternative funcționale, iar zona rămâne sub monitorizare permanentă.