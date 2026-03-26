Șantierul naval Damen Mangalia intră în faliment, după doi ani de agonie

În timp ce Ministerul Economiei nu oferă explicații, Blocul Național Sindical, din care face parte și sindicatul „Navalistul”, al lucrătorilor șantierului, a informat că angajații de la Șantierul Naval Mangalia nu și-au primit drepturile salariale de peste 3 luni, iar în cadrul Adunării Generale a Creditorilor Damen Shipyards Mangalia SA (DSMa), care a avut loc ieri, nu s-a aprobat planul de reorganizare al societății, urmând să fie deschisă procedura de faliment. Intrarea în faliment presupune inventarierea și valorificarea forțată a activelor companiei, în vederea acoperirii datoriilor către creditori. Consecințele acestei decizii sunt extrem de grave pentru angajați, pentru că radierea societății comerciale presupune încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaților, ceea ce va genera un impact social major, la nivel local – pe aproape jumătate din județul Constanța, pentru că nu turismul, ci șantierul este principalul angajator din zonă.

Angajații șantierului naval Damen Mangalia mai aveau o ultimă speranță, cu două săptămâni în urmă, când la ei a ajuns o delegație formată din reprezentanții a două mari companii și ai Guvernului. Cele două firme internaționale ar fi putut prelua activitatea șantierului, dar de atunci nu a mai dat nimeni niciun răspuns. A urmat o perioadă cu proteste zilnice ale angajaților, dar fără niciun rezultat.

Ieri, Adunarea Generală a Creditorilor companiei Damen Shipyards a decis să nu aprobe planul de reorganizare al societății intrate în insolvență cu doi ani în urmă, ceea ce presupune intrarea în faliment și pierderea tuturor contractelor de muncă.

La începutul acestei luni, angajații șantierului așteptau salvarea de la companiile internaționale MSC și Rheinmetall, ale căror delegații au participat la discuții cu administratorul de insolvență și cu reprezentanți ai statului român. O delegație comună a celor două companii a vizitat șantierul, pe 4 martie, pentru a verifica inclusiv platformele de lucru, utilajele și capacitatea de producție a șantierului.

Companiile păreau credibile

Cele două mari companii au deja activitate în România. MSC Crewing Services are activitate în Constanța, ocupându-se cu angajarea marinarilor români, iar Rheinmetall construiește o fabrică de pulberi pentru muniție, la Victoria Brașov. MSC Shipmanagement Limited Limassol și-a exprimat intenția de a prelua administrarea și de a opera pe șantierul naval de la Mangalia de pe 20 aprilie anul trecut, când CEO-ul companiei a transmis o scrisoare către premierul Marcel Ciolacu și către Ilie Bolojan care era președintele interimar al României. MSC și-a declarat, încă de atunci, intenția de a dezvolta activitatea șantierului și de a angaja personal local, contribuind la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă din zonă.

Colosul industrial german Rheinmetall, cu activitate în domeniul industriei de apărare, și-a anunțat intenția de a prelua șantierul tot anul trecut, în luna octombrie. Compania a cumpărat un șantier naval în Germania, în septembrie 2025. Discuțiile cu această companie erau în stadiu avansat, pentru preluarea șantierului de la Mangalia, conform unei declarații recente a ministrului Apărării, Radu Miruță, fost ministru al Economiei.

Laurențiu Gobeajă, președintele Sindicatului „Navalistul” de pe platforma Damen Mangalia, spunea că angajații speră într-o revenire la producție, dacă va exista un parteneriat cu cele două firme. Pe șantier mai lucrau doar 1.035 de angajați, din cei peste 1.600 cât erau acum doi ani, după concedierile succesive din ultimii ani și restrângerea activității, în insolvență.

Reprezentanții MSC și Rheinmetall au mers pe șantierul naval împreună cu reprezentanți ai filialei românești a Rheinmetall Automecanica SRL, cu o echipă de avocați și un reprezentant al companiei de audit KPMG. Vizita părea să fie începutul unei noi etape de producție, dacă s-ar fi concretizat cu un acord de colaborare care ar fi trebuit să se decidă în cadrul Adunării Creditorilor, dacă s-ar fi votat aprobarea Planului de reorganizare al societății DAMEN SHIPYARDS MANGALIA SA.

Legea cerută de la Bruxelles a rupt contractul cu statul român

Damen Shipyards Mangalia a intrat în insolvență, la solicitarea companiei-mamă, Damen Holding B.V., pe 19 iunie 2024. „Mărul discordiei” a fost guvernanța corporativă. Olandezii de la Damen au pierdut managementul șantierului, după aplicarea legii privind guvernanța corporativă, din 2023, deși acest avantaj a fost negociat prin contract, iar modificarea legislativă a fost cerută de Comisia Europeană și aplicată de Guvernul României, sub amenințarea cu infringementul.

Modificarea legislativă a dus la ieșirea din asociere a olandezilor, care au dat în judecată statul român, la Curtea Internațională de Arbitraj de la Paris, cerând rezilierea acordului de asociere încheiat în 2018 și despăgubiri de jumătate de miliard de euro. Controlul operațional privat nu mai este acceptat în companiile care au capital majoritar de stat.

De atunci au mai fost încheiate câteva contracte pentru reparații de nave, dar șantierul are nevoie de 3,5 milioane de euro, lunar, doar pentru salarii și taxe, iar pentru reparația unei nave se încasează, în medie, puțin peste un milion de euro, dacă sunt lucrări complexe și de durată.

Dacă până la data de 19 iunie 2024, când a fost deschisă procedura insolvenței Damen Mangalia, statul român, prin Ministerul Economiei, în calitate de acționar majoritar al societății, avea posibilitatea exprimării unor puncte de vedere, în limita atribuțiilor statutare, după această dată, statul nu a mai avut această opțiune. Damen Holding BV, împreună cu administratorul judiciar numit de Damen și afiliații acesteia, s-au opus propunerii legal valabile a Șantierului Naval 2 Mai SA de numire a unui administrator special la Damen Shipyards Mangalia SA (DSMa). Având în vedere prevederile legii insolvenței, în cazul în care nu se poate numi un administrator special la societatea aflată în insolvență, chiar în situația rezilierii contractului de asociere, administrarea DSMa a rămas în sarcina administratorului judiciar numit de Damen, respectiv firma CITR - Damen și afiliații săi controlând procedura prin intermediul administratorului judiciar numit de olandezi, care pretind creanțe ce reprezintă 95% din presupusa masă credală a DSMa.

Variante false de relansare a activității

De atunci au fost mai multe variante de resuscitare a șantierului, dar fără niciun rezultat. Sindicaliștii au spus, în acest context, că se încearcă, mai degrabă, falimentarea șantierului, deși principalul avantaj pentru oricine l-ar fi preluat era resursa umană. Din acest punct de vedere, bănuielile sindicatelor au fost confirmate, prin acțiunile uneia dintre marile companii care au colaborat cu Damen Mangalia, dar numai pentru a disloca muncitorii din șantierul de la Mangalia și a-i muta pe alte șantiere.

În ultimii doi ani, pe lista potențialilor investitori care ar fi putut prelua șantierul s-au aflat mari companii precum firma norvegiană Aker sau firma spaniolă Dragados Offshore, care ar fi urmat să producă în România echipamente pentru instalații eoliene, cu un contract de peste 240 de milioane de euro. Ar fi fost nevoie de peste 1.200 de angajați specializați pentru acest tip de lucrări.

Compania spaniolă construiește pentru guvernul Germaniei cel mai mare proiect de ferme eoliene din Marea Nordului, având un contract de 3 miliarde de euro, din care o parte, de circa un sfert de miliard, ar fi trebuit să se facă pe șantierul naval de la Mangalia. Mulți dintre specialiști erau deja angajați ai șantierului naval, în șomaj tehnic și se anunțase că pot fi readuși la lucru, în următoarea perioadă. Compania spaniolă a cerut o garanție bancară, dar ulterior nu s-a mai semnat contractul de preluare a șantierului de la Mangalia.

Salvarea nu a venit de nicăieri

Statul român, prin Ministerul Economiei, deține pachetul majoritar de acțiuni, dar nu a supervizat în niciun fel managementul operațional cedat olandezilor de la Damen. Sindicatul Liber „Navalistul”, al angajaților companiei Damen Shipyards Mangalia SA (DSMa), a cerut explicații, începând cu vara anului 2024, în legătură cu noile contracte promise de Damen și a subliniat importanța forței de muncă specializată în construcția de nave maritime, reparații și construcția de componente pentru platforme eoliene offshore, dar nici compania olandeză, nici statul român nu au luat măsuri pentru a nu ajunge la concedieri colective și acum la faliment.

După rezilierea contractului de asociere între Damen Holding BV și statul român, compania olandeză a revendicat o datorie de 730 de milioane de lei, datorii acumulate către firma norvegiană Aker, despre care se spunea că ar fi urmat să preia acțiunile olandezilor. Firma olandeză a anunțat, din februarie 2025, că vrea să-și recupereze datoriile de la șantierul naval din Mangalia prin vânzarea activelor - utilaje, terenuri, clădiri etc. Între timp, forța de muncă a fost decimată și mutată pe alte șantiere sau trimisă în șomaj, aceasta reprezentând, până atunci, principalul „activ” care ar fi putut atrage un alt investitor sau contracte foarte importante care să salveze șantierul.

ANAF a constatat, în urma unui control efectuat la finalul anului 2024, că olandezii ar fi „umflat” prețurile de transfer cu zeci de milioane de euro, dar nimeni nu a fost tras la răspundere, ulterior.

O altă firmă norvegiană, Verite SRL, cu sediul la Limanu, a intrat în faliment, din cauză că Damen nu a achitat o datorie de peste două milioane de euro către aceasta. Firma a fost înființată pentru plasarea forței de muncă pentru Aker, dar nu a făcut altceva decât să lase șantierul fără angajați.

Discuțiile dintre Damen și Aker Solutions au rămas fără o finalizare în privința preluării acționariatului de către norvegieni, însă din septembrie 2024 se aștepta o revenire la aceste negocieri, ca apoi compania Damen sau statul român să cedeze 25% din acțiunile de la șantierul naval în favoarea norvegienilor. Doar că norvegienii au plecat pur și simplu, după ce șantierul a rămas și fără forța de muncă specializată.

Sindicatele au spus că Aker și-ar fi impus propriile firme de recrutare, pentru a muta efectiv specialiștii din șantier către alte puncte de lucru, apoi a renunțat la a mai semna contractul și a plecat cu oamenii.

Șantierul naval de la Mangalia era cel mai mare angajator din zona de sud a județului Constanța, iar oprirea activității are un impact social și economic devastator pentru întreaga regiune.