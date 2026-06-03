Vremea se strică în Capitală: Vânt puternic și ploi în următoarele 24 de ore

Potrivit meteorologilor, în intervalul 3 iunie, ora 20:00 - 4 iunie, ora 9:00, în Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări spre sfârşitul intervalului. Vântul va sufla slab şi moderat, iar temperatura minimă se va încadra între 14 şi 16 grade.



De asemenea, joi, între orele 9:00 - 23:00, vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate şi vor fi averse (15 - 20 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii (viteze de 50 - 70 km/h) şi, posibil, grindină. Temperatura maximă va ajunge la 25 - 26 de grade.



ANM precizează că, pe parcursul zilei de joi, 4 iunie, între orele 12:00 - 23:00, pentru zona Municipiului Bucureşti va fi în vigoare o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată şi cantităţi de apă însemnate.

AGERPRES