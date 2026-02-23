Fenomenul medicilor bătuți schimbă regulile de vizitare a bolnavilor

După ce mai mulți medici au fost agresați fizic, la Urgențe, de rudele pacienților pe care aceștia încercau să-i salveze, ministrul Sănătății le-a cerut public managerilor de spitale din toată țara să convoace „de urgență” firmele care asigură paza în unitățile medicale și să stabilească reguli clare și proceduri actualizate de intervenție în astfel de situații.

„Spitalul nu este gară”, spune Alexandru Rogobete, care solicită, de asemenea, reguli mai stricte privind accesul și vizitele aparținătorilor. O solicitare similară a fost lansată și de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, care a avertizat că această violență, care se adaugă presiunii sub care lucrează medicii, are efecte atât imediate, cât și pe termen lung: „Scade calitatea actului medical, crește riscurile pentru pacienți și îi îndepărtează pe profesioniști de un domeniu deja extrem de solicitant”.

Reacțiile celor doi oficiali vin după ce, doar într-o săptămână, cel puțin doi doctori au fost atacați în Unitățile de Primiri Urgențe, chiar în timp ce acordau primul ajutor unor paciente, de către rudele femeilor.

„Este profund îngrijorător că, în anul 2026, în România, personalul medical este agresat fizic în timp ce își desfășoară activitatea și salvează vieți. Transmit un mesaj extrem de ferm: violența împotriva personalului medical nu va fi tolerată. Niciodată!

Cei care ridică mâna asupra unui medic sau asupra unui asistent atacă, de fapt, siguranța întregului sistem și șansa la viață a pacienților. Dreptatea nu se face cu pumnul în salon. Nu se face atacând pe cel care îți salvează viața ție sau aproapelui tău”, a scris Alexandru Rogobete, sâmbătă seara, pe Facebook.

Reevaluarea circuitelor de acces

Totodată, ministrul Sănătății le-a cerut tuturor directorilor de spitale:

să convoace de urgență serviciile interne de protecție și firmele de securitate care asigură paza spitalelor, pentru a stabili reguli clare și proceduri actualizate de intervenție;

să reevalueze circuitele de acces și măsurile de control;

să afișeze foarte clar, la vedere, programul de vizită și regulile aplicabile aparținătorilor.

„Cine agresează cadrele medicale va răspunde în fața legii. Sistemul de sănătate trebuie să fie un spațiu al grijii și al siguranței, nu al fricii”, a mai scris oficialul pe pagina sa de pe platforma de socializare, subliniind că „tensiunea, frustrarea sau teama nu pot justifica violența”.

„Spitalul nu este gară. Aparținătorii nu se pot plimba prin secții după bunul plac. Fiecare secție are un program de vizită care trebuie respectat. Fac apel la toți cetățenii să respecte aceste reguli, să poarte echipamentele de protecție la intrarea în secții și să înțeleagă că disciplina în spital înseamnă siguranță pentru toți”, conchide Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Raed Arafat: Este un act de violență extremă

Și șeful DSU, Raed Arafat, a reacţionat pe reţele sociale, sâmbătă, catalogând cele două acte de violenţă din ultimele zile ca fiind „inacceptabile”.

„Ce s-a întâmplat la Borșa și la Târgu Jiu este inacceptabil! Medici de urgență agresați fizic în timp ce încercau să salveze vieți. Nu pe hol, nu într-o discuție contradictorie, ci în camerele de resuscitare, în momente critice.

În ambele cazuri, motivul a fost că echipele medicale nu au permis accesul aparținătorilor în spațiul de resuscitare. Și vreau să fie foarte clar că astfel de decizie nu este una arbitrară. Este o regulă medicală de bază, o regulă de siguranță, făcută pentru pacient. Pentru ca echipa să poată lucra eficient și să aibă o șansă reală să salveze viața. Să lovești un medic în timp ce se luptă să salveze o viață este un act de violență extremă. Dar este și un act de iresponsabilitate care pune în pericol chiar pacientul pentru care pretinzi că lupți”, a scris Arafat, în cursul zilei de sâmbătă, pe Facebook.

Potrivit șefului DSU, asemenea situații sunt tot mai dese și sunt cauzate de ura pe care o oamenii o au faţă de „sistem”, o ură alimentată de judecăți făcute pe informații neverificate și de tendința de a pune eticheta de „vinovat” pe toți cei care lucrează în sistemul medical.

„Din păcate, vedem tot mai des o agresivitate crescută față de personalul medical. Alimentată de judecăți făcute fără să cunoști faptele, de informații neverificate și de această tendință de a pune eticheta de «vinovat» pe tot sistemul și pe toți cei care lucrează în el. Consecințele sunt clare: frică, tensiune, epuizare și, în final, un act medical afectat”, avertizează Raed Arafat.

Efecte grave pe termen lung

Oficialul recunoaște că mai există probleme – comportamente ale unor medici, care trebuie corectate, comunicare deficitară – însă acestea sunt excepțiile, nu regula. „Regula este munca sub presiune enormă și deciziile luate în câteva secunde, cu impact direct asupra vieților oamenilor. Violența față de personalul medical are efecte imediate, dar și pe termen lung. Scade calitatea actului medical, crește riscurile pentru pacienți și îi îndepărtează pe profesioniști de un domeniu deja extrem de solicitant”, subliniază Arafat în postarea făcută pe platforma de socializare, adăugând că este inadmisibil ca într-un spațiu care ar trebui să fie protejat prin definiție cum este UPU, personalul medical a ajuns să se teamă pentru propria siguranță.

„Poziția mea este foarte clară: Toleranță zero față de violență, mai ales atunci când aceasta este îndreptată împotriva salvatorilor. (…) Ca șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, dar și personal, voi face tot ce ține de mine pentru a sprijini colegii și pentru a le asigura protecția necesară. Iar managerii spitalelor trebuie să înțeleagă clar riscurile reale din UPU și CPU și să asigure paza adecvată”, conchide Raed Arafat.

Reacții au venit și de la doctori, care au povestit în spațiul online că, pe lângă agresiunea fizică, se confruntă tot mai des și cu amenințări, inclusiv cu moartea, și că astfel de situații nu mai sunt excepții, ci au devenit „un tipar”. „România este exemplul clar al unei societăți care a tolerat (absurd) prea mult timp discreditarea și demonizarea personalului medical, inclusiv prin discursuri iresponsabile venite din zona publică și politică. Când profesia este atacată constant, agresiunea devine, pentru unii, legitimă”, precizează Iuliu Torje, un medic român care profesează peste hotare.

Reamintim că, la finalul săptămânii trecute, un medic aflat în timpul gărzii la Spitalul Orășenesc din orașul Borșa a fost agresat fizic în timp ce resuscita o pacientă internată. „Din verificările efectuate a reieșit faptul că, în timp ce acorda primul ajutor unei paciente, mai mulți membri ai familiei acesteia au intrat în încăpere, iar unul dintre aceștia l-ar fi agresat fizic, distrugându-i ochelarii de vedere”, a precizat Florina Meteș, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureș, precizând că medicul a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Un act asemănător a avut loc marți, 17 februarie, la Spitalul Județean Târgu Jiu, unde o doctoriță a fost bruscată și împinsă de o rudă a unei paciente aflate la UPU, pe care încerca să o stabilizeze după o tentativă de suicid.