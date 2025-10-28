Pușcărie pentru preoți, fotografi, cârciumari care participă la nunți între minori

Ministrul PSD al Muncii și ministrul USR al Mediului au depus, în Parlament, ca deputați, un proiect de lege care dorește să incrimineze penal căsătoriile între minori sau conviețuirea în relații asemănătoare aceleia dintre soți. Asta, deoarece, deși legislația civilă nu permite astfel de căsătorii sau relații, ea nu este capabilă să oprească astfel de practici. Proiectul, deși unul necesar, conține câteva prevederi care nu pot sta în picioare din punct de vedere juridic. Spre exemplu, este incriminată, pe teritoriul României, participarea la constrângerea unei căsătorii forțate pe teritoriul altui stat. De asemenea, legea propusă incriminează penal croitorii, fotografii, cameramanii sau șoferii care îmbracă, fotografiază, filmează sau transportă în haine de nuntă sau de logodnă un minor pentru propria-i logodnă nerecunoscută legal. Inclusiv preoții care oficiază ceremonii religioase cu acest obiect riscă pușcăria.

Deputatul PSD Florin Manole, ministru al Muncii, împreună cu deputata USR Diana Buzoianu, ministrul Mediului, și cu deputata social-democrată Gabriela Corina Ene au depus, recent, la Parlamentul României, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2009 privind Codul penal, dar și a Legii audiovizualului nr. 504/2002.

Inițiatorii arată că, potrivit ONU, „căsătoria forțată și căsătoria copiilor reprezintă o încălcare a drepturilor omului și o practică dăunătoare care afectează în mod disproporționat femeile și fetele la nivel global”. În acest context, căsătoria copiilor este adesea însoțită de sarcini și nașteri precoce, ceea ce duce la rate ale morbidității și mortalității materne mai mari decât media, iar această practică duce la încercarea femeilor și a fetelor de a părăsi comunitățile lor sau de a se sinucide, pentru a evita sau a scăpa de căsătorie, mai arată deputații inițiatori.

„Eliminarea căsătoriilor copiilor până în 2030 reprezintă obiectivul mondial, care nu poate fi atins decât prin efortul tuturor statelor în care această modalitate de încălcare a drepturilor fundamentale este încă o practică semnificativă”, susțin cei în cauză.

Aceștia mai arată că „legiferarea vârstei minime pentru căsătorie în Codul Civil nu este eficientă și în ceea ce privește conviețuirea copiilor, astfel încât este necesară incriminarea acțiunilor de obligare a copiilor care nu au vârsta legală pentru a se căsători și a altor persoane care încuviințează diverse tipuri de ceremonii care însoțesc aceste căsătorii timpurii, care, deși nu pot fi încheiate formal din pricina legislației civile, sunt, în fapt, precedate, însoțite sau urmate de evenimente familiale și sociale care sunt similare celor care sunt organizate pentru persoanele adulte care se căsătoresc”.

Probleme de implementare

În fapt, acest proiect de lege are ca obiect incriminarea căsătoriilor și conviețuirilor forțate și includerea acestora în formele de exploatare a ființei umane.

Conform proiectului de lege, în această categorie intră obligarea și practicarea maternității de substituție sau căsătoria între minori. În acest sens, legea propusă vizează ca determinarea unei persoane majore sau a unui minor care a împlinit vârsta de 16 ani la încheierea unei căsătorii sau la conviețuirea într-o relație asemănătoare aceleia dintre soți, prin constrângere, să se pedepsească cu închisoarea de la 3 la 7 ani și cu interzicerea exercitării unor drepturi.

Deși, pe fond, propunerea este una de bun augur, proiectul de lege conține și prevederi aberante din punct de vedere juridic. Un astfel de exemplu este acela al prevederii conform căreia cu aceeași pedeapsă se sancționează „transportarea unei persoane majore sau minore care a împlinit vârsta de 16 ani sau determinarea acesteia să călătorească pe teritoriul altui stat decât cel în care locuiește ori împiedicarea victimei să se întoarcă în țara în care locuia, cu scopul de a o forța să se căsătorească sau să stabilească o relație asemănătoare aceleia dintre soți”.

Absurdul juridic constă în faptul că autoritățile române nu pot incrimina penal o faptă săvârșită pe teritoriul altui stat și nici alt stat nu poate incrimina penal pentru o faptă săvârșită pe teritoriul României. Mai mult, proiectul prevede că, în funcție de gravitatea faptei, pedeapsa poate ajunge chiar și până la zece ani de închisoare.

Cei care oficiază slujbe, ceremonii și ritualuri riscă până la 2 ani de închisoare

Mai departe, proiectul de lege propune ca fapta persoanei care determină un minor cu vârsta mai mică de 16 ani la stabilirea unei relații asemănătoare aceleia dintre soți sau care înlesnește această relație să fie pedepsită cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

„Cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani sunt pedepsiți și cei care oficiază slujbe religioase sau orice alte tipuri de ceremonii și ritualuri cu privire la conviețuirea într-o relație asemănătoare aceleia dintre soți, în cazul unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani, dar și cei care oferă vestimentația specifică nunții sau logodnei pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani, îl fotografiază sau înregistrează video această vestimentație, îl transportă sau îl cazează îmbrăcat în vestimentația specifică nunții sau logodnei, în contextul conviețuirii minorului într-o relație asemănătoare aceleia dintre soți”, mai sună o altă reglementare din proiectul de lege în discuție.

Actul normativ mai conține o prevedere conform căreia și tentativa se pedepsește, iar consimțământul minorului victimă nu constituie cauză justificativă.

Nu în ultimul rând, legea mai vrea să reglementeze și faptul că persoana care a comis o astfel de faptă și care, în timpul urmăririi penale ori al judecății, denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a unor persoane care au săvârșit astfel de fapte penale beneficiază de reducerea la jumătate a pedepsei prevăzute de lege.

Trei mesaje de avertizare, obligatorii prin lege pentru radiouri și televiziuni

Proiectul de lege în discuție nu propune doar modificarea Codului penal, ci, așa cum am arătat mai sus, prevede și completarea Legii Audiovizualului.

Astfel, se propune ca, la sfârșitul calupurilor publicitare, difuzate în intervalul orar 18.00 - 22.00, cu excepția programelor dedicate copiilor, posturile de radio și de televiziune să fie obligate să difuzeze, alternativ, trei mesaje de avertizare cel puțin o dată pe zi fiecare.

Primul mesaj conține textul: „Determinarea unui minor cu vârsta mai mică de 16 ani, la stabilirea unei relații asemănătoare aceleia dintre soți încalcă drepturile fundamentale ale copiilor și se pedepsește cu închisoarea”.

Cel de-al doilea mesaj de avertizare ce urmează să fie difuzat prevede: „Constrângerea unei persoane majore sau minore la încheierea unei căsătorii sau la conviețuire asemănătoare aceleia dintre soți se pedepsește cu închisoare”.

Cel de-al treilea mesaj de avertizare arată: „Oferirea oricăror servicii pentru ceremonii de nuntă sau logodnă pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este infracțiune”.

Proiectul de lege descris mai sus este susținut cu semnătură de încă 65 de senatori și deputați de la PSD, AUR, USR, PNL și UDMR și se află în consultare publică până pe data de 12 noiembrie 2025.

