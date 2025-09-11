Deputatul Gigi Becali nu mai vrea criterii de vârstă pentru sportivi și cere exceptarea cluburilor private de la plata a 10% din indemnizația de transfer

Omul de afaceri George Becali, parlamentar neafiliat, a depus, ca deputat, un proiect de lege prin care vrea să le arate „pisica” celor din Federația Română de Fotbal. Mai exact, proiectul prevede eliminarea obligării cluburilor sportive de a selecta sportivii pe criterii de vârstă. Totodată, proiectul prevede exceptarea cluburilor private constituite ca societăți comerciale de la plata către federații a 10% din indemnizațiile de transferuri interne și internaționale ale sportivilor. Măsura este catalogată de către CES, care a avizat negativ proiectul, drept una „neavenită”, „discriminatorie” și „inoportună”. Nici guvernul condus de Ilie Bolojan nu susține adoptarea acestor modificări, iar la Senat, legea a picat cu 109 voturi la zero.

Proiectul în discuție poartă denumirea de PLX 253/2025 – propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 și a ajuns pe masa Camerei Deputaților la data de 8 septembrie 2025. Unicul inițiator al acestuia este deputatul neafiliat George Becali, care explică, în expunerea de motive care stă la baza propunerii de act normativ, că „proiectul de lege pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 urmărește să confere cluburilor sportive profesioniste libertatea deplină de a alege sportivii care alcătuiesc echipele de performanță, eliminând impunerea, prin discriminare pozitivă, a unor criterii precum vârsta sau naționalitatea”.

Concret, proiectul dorește să legifereze faptul că, „în exercitarea atribuțiilor prevăzute la articolul 37, alineatul 1,literele «a» și «c» (care prevăd că federațiile sportive naționale au ca atribuții principale elaborarea strategiei naționale de dezvoltare a ramurii sport și controlul asupra acesteia de către membrii afiliați, respectiv organizarea și coordonarea întregii activități a arbitrilor pe ramuri de sport, privind formarea, perfecționarea continuă, clasificarea și promovarea acestora pe baza unui regulament propriu de funcționare – n.red.), se interzice federațiilor sportive naționale să impună, prin regulamente sau alte dispoziții interne, obligativitatea utilizării în competițiile oficiale a sportivilor pe criterii de vârstă”, precum și că „selecția sportivilor se va realiza exclusiv pe baza valorilor sportive”.

„Mărul discordiei”, 10% din indemnizația de transfer

În același proiect de lege, George Becali mai prevede că „modificarea literei «f» a articolului 71 din aceeași lege a sportului”, în sensul că „sursele de finanțare a federațiilor sportive naționale provin din 10% din indemnizațiile de transferuri interne și internaționale ale sportivilor, care se constituie în sursă de finanțare a activității sportive pentru copii și junior, inclusiv a celor din cluburile școlare”, dar „prin excepție, cluburile sportive organizate ca societăți comerciale private sunt scutite de la plata acestei indemnizații”.

CES: Propunerea este neavenită

Deși legea este prezentată ca un lucru util, Consiliul Economic și Social (CES) este de o cu totul altă părere, deoarece a avizat negativ propunerea formulată de către patronul FCSB. Astfel, se arată că, în ceea ce privește interzicerea pentru federațiile sportive de a impune prin regulamente obligativitatea utilizării jucătorilor pe criterii de vârstă, „o astfel de propunere este neavenită, având în vedere că, în organizarea competițiilor sportive, îndepărtarea vârstei sportivului din criteriul de organizare înseamnă imposibilitatea organizării competițiilor de juniori pe criterii de vârstă, generând un impact negativ asupra dezvoltării sportivilor juniori și a integrității competițiilor”.

Conform CES, „prin impunerea unor cote de vârstă, se creează șanse reale pentru tinerii sportivi de a intra în echipele de juniori, de a acumula experiență competițională sau de a se dezvolta profesional la nivel înalt. (…) Permiterea participării sportivilor de vârste diferite în aceleași echipe și competiții ar genera disparități semnificative, expunând sportivii mai tineri la riscuri crescute de accidentări și descurajând implicarea acestora. Experiența competițională specifică fiecărei vârste este crucială pentru dezvoltarea armonioasă și progresul pe termen lung în sport, iar o asemenea modificare ar submina întregul sistem de formare a tinerelor talente și ar compromite baza națională de selecție pentru echipele reprezentative”.

Se creează discriminări

Consiliul Economic și Social mai arată, în avizul negativ adoptat, că, în legătură cu exceptarea cluburilor sportive organizate ca societăți comerciale private de la plata contribuției de 10% din indemnizația de transfer a sportivilor către finanțarea activităților pentru copii și juniori, „măsura este una discriminatorie, între un club privat organizat ca societate comercială și unul organizat în formă de asociație sportivă, și creează un tratament inechitabil între entitățile sportive, favorizând cluburile private în detrimentul asociațiilor sportive sau al cluburilor sportive publice, care ar continua să suporte această obligație”.

Conform documentului citat, menținerea acestei contribuții de 10% din veniturile fiecărui club afiliat către federație, indiferent dacă este public sau privat, pentru asigurarea finanțării federațiilor, „este esențială pentru asigurarea finanțării activităților federațiilor sportive la nivel național, inclusiv pentru programele dedicate copiilor și juniorilor. Renunțarea la această sursă de venit ar afecta grav capacitatea federațiilor de a organiza competiții, de a sprijini dezvoltarea sporurilor și de a investi în viitorul sportului românesc”.

CES mai arată că, în concluzie, „propunerea legislativă este inoportună și ar putea genera efecte negative asupra sistemului sportiv național, afectând în special dezvoltarea tinerilor sportivi și stabilitatea financiară a federațiilor, fără a aduce beneficii semnificative în ceea ce privește performanța sau meritocrația”.

La Senat, proiectul a picat cu 109 voturi la zero

La data de 28 august 2025, Guvernul României, condus de Ilie Bolojan, i-a transmis președintelui Senatului, Mircea Abrudean, punctul de vedere al Executivului, prin care anunță că Palatul Victoria nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.

George Becali, care, deși a candidat și a fost ales deputat pe listele AUR, în prezent este parlamentar neafiliat. S-a certat cu George Simion și a demisionat din grupul parlamentar, sprijinind acțiunile actualei majorități parlamentare. Cu toate acestea, proiectul de lege al latifundiarului din Pipera nu se bucură de sprijinul acestei majorități parlamentare.

La Senat, legea a primit avize negative de la Comisia pentru Drepturile Omului, Egalitate de Șanse, Culte și Minorități și de la Comisia pentru Buget Finanțe, iar, la data de 26 iunie 2025, Comisia pentru Tineret și Sport a transmis Plenului un raport de respingere.

La data de 3 septembrie 2025, Senatul a respins adoptarea acestei legi cu 109 voturi la zero. În 8 septembrie, proiectul a ajuns pe masa Camerei Deputaților, care este forul decizional. Legea a fost transmisă pentru raport la Comisia pentru Învățământ și la Comisia pentru Tineret și Sport, care au termen să înainteze acest raport până pe data de 30 septembrie 2025.