Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii

Chiar dacă Alexandru Rogobete, ministrul sănătății, le-a dat asigurări că îi susține și a cerut Executivului să renunțe la tăierile din sistemul medical, sindicaliștii nu au certitudinea că se va putea face acest lucru, pentru că în sistem sunt peste 250.000 de angajați și Guvernul nu prea mai are de unde să facă tăieri. Federația Sanitas se pregătește de grevă generală, pentru care are deja consens din partea membrilor. Din federație fac parte și asistenții sociali, unde problemele sunt mai grave, salariile acestora fiind la jumătate față de cele din sistemul medical, iar o nouă pierdere de bani îi va afecta foarte mult.

Astăzi, Guvernul decide dacă în noul pachet de măsuri pe care își asumă răspunderea include și o tăiere a veniturilor din Sănătate și Asistență Socială, de 10%. Medicii, asistenții medicali, personalul auxiliar și TESA din sistemul medical se pregătesc de oprirea activității, în condițiile stabilite de lege, prin declanșarea grevei generale.

Tot astăzi este programată și o întâlnire cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, dar sindicaliștii sunt reticenți în privința șanselor pe care acesta le are de a se impune în fața guvernului, astfel încât să nu se ia banii de la Sănătate.

„Colegii noștri nu doresc decât grevă generală, altceva nu vor, pentru că le-a ajuns cuțitul la os. La un salariu de 4.000 de lei pentru un asistent, să pierzi 400 de lei, sau la 10.000 de lei pentru un medic, să pierzi 1.000 de lei, e prea mult. Dacă cineva are un salariu de 7.000 de lei la ATI, pierde 700 de lei. La medici e și nemulțumitrea legată de gărzile plătite în continuare la nivelul anului 2018. Ministrul Sănătății are bunăvoință, dar nu putem fi siguri. Chiar colaborăm și ne întâlnim, dar Finanțele și premierul sunt cei care decid. Mergem împreună cu Solidaritatea Sanitară la negocieri. De data aceasta trebuie să facem împreună totul. Colaborăm și cu cei din Colegiul Medicilor. La întâlnirea cu ministrul vor participa toate structurile”, a explicat, pentru Jurnalul, Leonard Bărăscu, președintele federației Sanitas.

Condiții precare de muncă, dar bani în minus

O problemă chiar mai gravă este în Asistența Socială, unde angajații sunt obligați să suporte cele mai grele condiții de muncă, inclusiv în relația cu beneficiarii care au probleme de comportament sau chiar de sănătate mintală, pentru salarii de 3.000-4.000 de lei din care li s-ar mai reduce 10%, într-un an cu scumpiri la toate produsele, serviciile, carburanții și facturile la utilități. Oamenii spun că deja nu-și mai pot asigura traiul zilnic sau nu mai au din ce să-și plătească transportul, mulți lucrând în localități mici, unde fac naveta.

„Din asistența socială avem 17.000 de membri. În munca lor e o problemă delicată legată de condițiile în care își desfășoară activitatea și au jumătate din salariile care sunt în sănătate, fără aceleași sporuri. Dacă din acești bani li se mai scad 300-400 de lei, ajung la sapă de lemn. Avem aceeași situație și în sistemul de Sănătate, cu infirmiere, brancardieri, zona TESA. Cum să mai tai din banii unor oameni de care depinde sistemul și chiar viața pacienților? De exemplu, figurează ca muncitor, dar este un muncitor care dă drumul la oxigen într-o secție. Acești oameni sunt indispensabili și trebuie să aibă venituri decente”, mai spune președintele Sanitas.

Unanimitate pentru întreruperea activității

Membrii federației sindicale Sanitas au votat pentru declanșarea grevei generale, fără grevă de avertisment, în cazul în care Executivul nu renunță la tăierea fondului de salarii cu 10%, la votul din ședința de Guvern de astăzi. Federația Sanitas a inițiat, în ultimele zile, un sondaj în rândul membrilor săi din sistemul de sănătate și din cel de asistență socială, pentru a identifica cea mai potrivită reacție în eventualitatea în care Guvernul va menține intenția de a reduce cu 10% fondul de salarii din aceste domenii, iar rezultatul arată un mesaj ferm din partea angajaților: „Din cei 10.152 de respondenți, o majoritate covârșitoare solicită declanșarea unei forme de grevă ca principală formă de protest împotriva unei măsuri considerate inechitabile și profund nocive pentru funcționarea sistemelor publice de sănătate și asistență socială”, a transmis federația.

Reguli pentru funcționarea spitalelor și a clinicilor, în timpul protestelor

Dacă se va declanșa greva generală, sistemul de sănătate se va bloca, pe termen nelimitat, chiar dacă legea prevede asigurarea funcționării cu o treime din capacitate a spitalelor. În cazul unei greve generale, în spitale este obligatorie asigurarea serviciilor medicale de urgență și a asistenței pentru pacienții internați, la o treime din capacitatea normală, prin menținerea personalului necesar pentru operațiunile vitale, tratamentele curente și siguranța pacienților, conform legislației muncii și normelor sanitare, pentru a nu pune în pericol viețile pacienților.

Se aplică în asistența medicală de urgență - Unitățile de primiri urgențe (UPU/CPU) trebuie să funcționeze cu o treime din capacitate. Se mai asigură unele tratamente pentru bolnavii deja internați și urgențele chirurgicale. De asemenea, se vor menține activitățile de la terapie intensivă sau dializă, vitale pentru pacienți. Sindicatele și conducerea spitalului trebuie să convină asupra numărului de angajați necesari pentru aceste servicii minime înainte de declanșarea grevei.