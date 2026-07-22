Edemul de căldură: de ce se umflă picioarele pe caniculă și când e semnal de alarmă

Nu e o senzație - e un fenomen medical real, cu un nume propriu: edemul de căldură (heat edema), explică Dr. Jennifer Cluett, medic internist la Beth Israel Deaconess Hospital, afiliat Universității Harvard.

Ce se întâmplă, de fapt, în corp

Explicația ține de mecanismul natural prin care corpul se răcește. Când temperaturile cresc, vasele de sânge de lângă piele se dilată, pentru a elibera căldura mai eficient - practic, corpul „deschide robinetul" circulației periferice ca să nu se supraîncălzească. Problema e că această dilatare face circulația mai puțin eficientă la nivelul picioarelor, potrivit Universității Michigan: sângele nu mai urcă la fel de ușor spre inimă, presiunea din vene crește, iar o parte din lichid se scurge în țesuturile din jur - de unde și umflarea vizibilă.

Gravitația își spune și ea cuvântul: fluidul „coboară" natural spre cele mai joase părți ale corpului, motiv pentru care umflăturile apar aproape mereu la glezne, picioare și, uneori, la mâini - punctele cele mai îndepărtate de inimă.



De ce se agravează spre seară

Dacă ai stat mult timp în picioare sau ai mers mult pe caniculă, umflarea devine și mai vizibilă spre finalul zilei - poziția verticală prelungită, combinată cu căldura, face ca lichidul să se acumuleze constant, fără pauzele oferite de mișcare sau de repaus cu picioarele ridicate.

Cine e mai expus acestui fenomen

Nimeni nu e complet imun la edemul de căldură, dar unele categorii sunt mai predispuse:

persoanele care nu sunt obișnuite cu clima caldă (corpul nu a apucat încă să se aclimatizeze);

persoanele în vârstă și cele supraponderale, care tind să rețină mai multă apă;

persoanele cu afecțiuni preexistente ale venelor, precum insuficiența venoasă cronică sau varicele - la acestea, simptomele se pot agrava vizibil vara;

persoanele însărcinate, la care uterul pune presiune suplimentară pe venele mari;

cei cu afecțiuni cardiace, renale, hepatice sau pulmonare cronice;

consumul excesiv de sare, care determină corpul să rețină mai multă apă.

Cum recunoști edemul de căldură

Semnele tipice, potrivit specialiștilor în boli venoase, includ umflături vizibile la glezne sau picioare, piele care pare întinsă sau lucioasă în zona afectată, și un semn clasic: dacă apeși cu degetul pe zona umflată câteva secunde, rămâne o mică adâncitură care dispare greu.

Ce poți face

Vestea bună e că, în majoritatea cazurilor, edemul de căldură e o problemă temporară și lipsită de gravitate, care se ameliorează simplu:

ridică picioarele deasupra nivelului inimii, ori de câte ori poți face o pauză;

alege încălțăminte confortabilă, susținătoare, nu foarte strânsă;

redu consumul de sare din alimentație;

hidratează-te constant - paradoxal, apa suficientă ajută corpul să nu rețină lichide în exces;

evită să stai foarte mult timp în aceeași poziție, fie în picioare, fie așezat;

ciorapii compresivi, recomandați de medicii specializați în boli venoase, pot ajuta semnificativ persoanele cu circulație deja deficitară, chiar dacă ideea de compresie vara pare contraintuitivă.

Când trebuie să mergi la medic

Umflarea ocazională, după o zi fierbinte, nu e, de regulă, un motiv de îngrijorare. Specialiștii recomandă însă un consult medical dacă:

umflarea devine severă, persistentă sau se agravează constant;

e însoțită de durere accentuată sau limitează mersul;

apar simptome suplimentare - dificultăți de respirație, durere în piept, febră sau roșeață accentuată a pielii;

umflarea apare doar la un picior, nu la ambele - un semn care poate indica tromboză venoasă profundă (TVP), o afecțiune ce necesită atenție medicală imediată.

Practic, umflarea simetrică, ambele picioare, care scade după odihnă și picioare ridicate, e aproape mereu un simplu efect al căldurii. Cea asimetrică, dureroasă sau însoțită de alte simptome merită, în schimb, verificată de un medic.