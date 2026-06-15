Scandal uriaș pe salariile din spitale: De ce spun sindicaliștii că noua lege este o simplă iluzie

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) susține că proiectul noii legi a salarizării pentru sistemul medical nu este suficient analizat și cere Guvernului amânarea deciziei finale până în august 2026, termenul-limită asumat prin PNRR.

Într-un comunicat transmis luni, federația afirmă că actuala formă a proiectului „nu oferă garanții suficiente pentru protejarea veniturilor totale aflate în plată” și poate produce dezechilibre privind sporurile, plata gărzilor, a muncii de noapte și a activității desfășurate în weekend sau în zilele de sărbătoare legală.

Reprezentanții sindicali spun că proiectul afectează inclusiv poziționarea profesiilor în grila salarială și tratamentul aplicat personalului auxiliar, nemedical și TESA.

Potrivit FSSR, forma actualizată a proiectului nu a fost comunicată integral sindicatelor, iar modificările discutate nu au fost explicate suficient pentru a putea fi evaluat impactul real asupra angajaților din sănătate.

Federația solicită continuarea consultărilor și realizarea unei noi analize de impact la nivelul Ministerului Sănătății, pe categorii profesionale, specialități și tipuri de unități medicale.

Sindicaliștii avertizează că proiectul „trebuie verificat înainte de adoptare, nu corectat după ce produce efecte”.

FSSR a prezentat și rezultatele unei consultări publice realizate în rândul angajaților din sistemul sanitar.

Potrivit datelor citate, 93,9% dintre respondenți susțin principiul „non-regresului”, adică niciun venit să nu scadă, 90,6% cer indexarea valorii de referință cu inflația, 61,3% consideră probabilă plecarea din sistemul public dacă proiectul nu va fi modificat.

Sindicaliștii atrag atenția că riscul de plecare este cel mai mare în rândul personalului tânăr și avertizează că o lege care limitează sporurile și nu recunoaște munca în ture sau continuitatea asistenței medicale poate afecta grav retenția personalului și funcționarea sistemului public de sănătate.

Federația „Solidaritatea Sanitară” cere Guvernului să folosească perioada rămasă până în august 2026 pentru corectarea proiectului și evitarea apariției unor noi inechități salariale în sistemul medical.

(sursa: Mediafax)