Vrea cineva o gară ieftină? Dar 10 km de șină? România se pregătește să scurteze calea ferată

Surse din Ministerul Transporturilor au declarat pentru Jurnalul că reprezentanții ministerului au cerut bani, la rectificarea bugetară, pentru plata subvențiilor și a compensațiilor în sectorul feroviar, însă Ministerul Finanțelor nu a aprobat niciun leu pentru calea ferată. Asta nu înseamnă doar concedieri sau anularea unor trenuri ale CFR Călători, nici măcar blocajele în achiziții sau ale banilor pentru reparații, ci va duce la eliminarea unor rute feroviare. Ceea ce actualul Guvern consideră că este „economie la bugetul statului” va costa România mult mai mult decât ar fi însemnat să păstreze trenurile. Capetele de linie care vor fi lăsate fără circulație feroviară vor avea soarta celor furate și vândute la fier vechi până acum, iar respectivele zone care deja sunt sărace se vor depopula și vor fi distruse economic.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a tăiat în fiecare an din capetele de linie, din 2016 până în 2020, când s-a oprit, în urma unor scandaluri care vizau inclusiv sabotajul României. În acest moment nu mai este vina ARF pentru viitoarele tăieri din capetele de linie care se pregătesc pentru finalul acestui an, ci a Ministerului Finanțelor.

Deși Guvernul știa în ce situație a ajuns deja CFR Călători, după ce ARF a refuzat să dea companiei banii pentru plata compensațiilor, așa cum se negociase la nivel de instituții la finalul anului trecut, a fost în continuare refuzată solicitarea Ministerului Transporturilor pentru alocarea bugetară necesară funcționării Căilor Ferate Române, iar surse din minister au declarat, pentru Jurnalul, că aceeași problemă va fi și la bugetul pe anul viitor.

Prin nealocarea bugetară, nu doar CFR Călători - ca operator feroviar al statului român - va intra în incapacitate de plată, ci și celelalte companii, inclusiv CFR SA, ceea ce va duce la nevoia de a se renunța la o parte din activități. Astfel, singura modalitate de a face față în continuare cerințelor pe care le presupune traficul feroviar ar fi renunțarea la rutele care nu mai aduc profit suficient.

Zonele lăsate fără tren se depopulează

De obicei, aceste rute la care se renunță sunt capete de linie, iar ceea ce urmează după scoaterea trenurilor din circulație este depopularea acelor zone în care nu mai circulă trenurile. Cei mai mulți călători pe aceste rute sunt navetiștii și elevii sau studenții. Dacă nu vor mai avea cu ce să se deplaseze la locurile de muncă sau la școală, oamenii din zonele respective vor fi obligați să-și părăsească locuințele, pentru a se muta în zone în care au acces la muncă și la învățământ, pentru că nu au toți mașini personale și nici transportul rutier de persoane nu mai există în foarte multe regiuni ale României. În zonele lăsate fără trenuri nu sunt nici posibilități de transport rutier și nici măcar curse „bla-bla-car”, ceea ce e o problemă de siguranță națională.

Dar marii câștigători ai acestei strategii de distrugere a Căilor Ferate Române, prin tăierea capetelor de linie sunt cei care vând ce rămâne în urmă - de la șinele de cale ferată care deja i-au îmbogățit pe mulți, după 1990, până la clădirile și terenurile CFR SA care ajung la licitații la sume derizorii, până la câteva sute de euro, după ce nu se pot vinde mai mult timp. Este vorba despre clădirile unor foste gări sau halte foarte bine poziționate pentru a se transforma în vile sau pensiuni.

UE plătește, noi desființăm

Uniunea Europeană ar avea motive întemeiate să sisteze alocarea de fonduri pentru România, după ce va descoperi că în timp ce țara noastră accesează fonduri europene pentru a extinde și a moderniza rețeaua de căi ferate, capetele de linie sunt scurtate, de la un an la altul, deși erau funcționale.

Un exemplu de cale ferată vizată permanent pentru desființare - deși e foarte utilă în zona de nord a județului Dâmbovița - este pe ruta Târgoviște-Pietroșița, linie secundară, neelectrificată, dublă pe distanța Târgoviște-Teiș Hm. și simplă pe distanța Teiș Hm.-Pietroșița, având o lungime de 34,690 km. După 2012, această secție a fost închisă traficului de călători. De la 1 octombrie 2015, a reînceput să fie operată de CFR Călători, iar din 15 octombrie 2015, Transferoviar Călători a reluat traficul de pasageri pe această rută.

Operatorul privat TFC a avut, în 2015, 16 trenuri pe zi, până pe 30 aprilie 2017, când a lăsat doar două trenuri pe zi, din cauza lipsei călătorilor. Linia de cale ferată a fost închisă din nou în martie 2018, timp de 6 luni, până la finalizarea lucrărilor de consolidare a terasamentului pe porțiunea dintre Fieni și Pietroșița - necesare ca urmare a surpării și erodării malului râului Ialomița, fenomen cauzat de ploile abundente și de creșterea debitului râului.

După reluarea circulației, începând cu 30 septembrie 2018, Transferoviar Călători a continuat să asigure transportul pasagerilor pe această rută. În 2020 s-a eliminat porțiunea Fieni-Pietroșița, când s-a retras și CFR Călători de pe această rută, iar trenurile au circulat doar pe ruta Târgoviște-Fieni. TFC a reluat circulația până la capătul de linie de la Pietroșița în decembrie 2020. A mai fost o încercare a operatorului privat de a scurta ruta, dar a intervenit prompt fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, în 2023, trenurile reluându-și imediat circulația. Ruta a mai fost blocată o dată, dar din alte motive, din noiembrie 2024 până pe 8 septembrie 2025, după ce compania Soceram a făcut un foraj neautorizat la Doicești, în urma căruia a fost perforată o „pungă de gaze naturale”. Circulația trenurilor a fost închisă, fiind pericol de explozie în zonă. Acum, trenurile TFC circulă din nou pe ruta Târgoviște-Pietroșița, dar pericolul de a fi încă o dată pe „lista neagră” a Guvernului persistă, în noul context.

În aceeași situație sunt toate capetele de linie, vizate și ele de mulți ani de această strategie de micșorare a rețelei feroviare.

Se pregătește falimentarea CFR

La aceste probleme se adaugă cele care ar putea falimenta operatorul feroviar al statului. Anul acesta, la începutul lunii iunie, CFR a fost lăsat fără bani, printr-o decizie a noului președinte al ARF. Compania feroviară a statului are deja dificultăți grave în a face plățile pentru noile trenuri, pentru reparațiile necesare, dar și pentru salarii. Dar se anulează și trenuri, se concediază angajați și nu mai sunt bani pentru reparații ale locomotivelor și ale vagoanelor.

ARF ar fi trebuit să vireze către compania statului o sumă substanțială, din banii primiți, cu mare întârziere, de la Guvern. Surpriza a venit când CFR Călători a primit o sumă mult mai mică decât cea pe care o aștepta de la ARF. Noul președinte al Autorității a decis să dea mai puțini bani la compania statului, pentru că vrea să dea mai mult pentru firmele private care operează pe căile ferate din România.

Reprezentanții CFR Călători spun că nu se justifică în niciun fel decizia directorului ARF, mai ales pentru că operează peste 80% din rutele de la nivel național, în timp ce companiile private reprezintă sub 20%. Astfel, CFR Călători nu mai poate face plățile pentru noile trenuri, pentru reparațiile necesare, dar și pentru salarii. Subcompensarea și diminuarea veniturilor prognozate pentru anul 2025 va continua și anul viitor, ducând compania statului către faliment.

Dar de faliment sunt vizate deja și CFR Infrastructură, și CFR SA, dacă ARF nu va putea să le aloce sumele necesare pentru funcționare - ceea ce deja a decis Ministerul Finanțelor, cel puțin pentru rectificarea bugetară recentă.

Sindicatele acuză autoritățile de sabotaj

Lăsată fără bani suficienți pentru a-și acoperi cheltuielile, CFR Călători nu va putea nici măcar să-și achite tranșele de bani pentru trenurile reparate și „renovate” prin PNRR - pe care tot ARF îi cere, fără să accepte întârzieri. Surse sindicale din CFR Călători au declarat, pentru Jurnalul, că acțiunile președinților ARF (numiți politic) au fost de la început împotriva companiei statului, iar simpla schimbare a președinților nu a rezolvat problemele, ci le-a agravat, pentru că deciziile au fost din ce în ce mai proaste. Sindicaliștii acuză de mai mulți ani conducerea ARF de încercarea de a falimenta compania statului, în beneficiul firmelor private.

Sindicaliștii vorbeau, cu 4 ani în urmă, inclusiv despre „pregătirea terenului” pentru liberalizare, astfel încât CFR Călători să intre în faliment și pe căile ferate din România să intre companii din alte țări vest-europene. Aceiași sindicaliști spun că actualul președinte al ARF a-nceput acțiunile necesare pentru a duce în faliment CFR Călători, iar primul semn este exact faptul că a refuzat să dea companiei statului banii de la Guvern, pentru a-i direcționa către operatorii privați.

O parte din declarațiile venite de la sindicate a recunoscut-o chiar directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, în luna iulie, într-o conferință de presă după care a fost linșat mediatic, cerându-i-se demisia pentru problemele create de ARF, adică exact pentru ceea ce Traian Preoteasa cerea să se remedieze, ca să nu intre compania în incapacitate de plată.

