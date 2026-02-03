Haos în pontajele Spitalului de Arși din București, control financiar intern după ureche

Un raport de audit la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri București (SCUCPRA) întocmit de inspectorii Curții de Conturi a scos în evidență pentru perioada 2024-2025 o serie de nereguli privind pontajele pentru munca prestată, efectuarea de plăți eronate pentru orele de gardă efectuate de personalul spitalului, precum și nerespectarea în totalitate a prevederilor legale privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu la nivelul entității. De asemenea, raportul subliniază că în perioada menționată consiliul de administrație al unității spitalicești nu s-a întrunit și nu au fost organizate ședințe. Termenul pentru rezolvarea aspectelor sesizate în raport a fost stabilit pentru 31 martie 2026. În prezent spitalul ale 63 de paturi, dintre care 28 sunt la secția clinică de chirurgie plastică microchirurgie reconstructivă.

Nerespectarea prevederilor privind întocmirea pontajelor

Unul din aspectele vizate de inspectorii Curții de Conturi a fost legat de întocmirea foilor colective de prezență (pontaje), în sensul necalculării numărului de ore de gardă efectuate, care au fost luate în calcul la stabilirea drepturilor salariale aferente (ex: ore de gardă obligatorii, efectuate pentru completarea normei legale de muncă, ore de gardă efectuate pentru asigurarea continuității asistenței medicale, în afara normei legale de muncă).

Din verificarea documentelor întocmite de către spital, s-a constatat faptul că, în perioada 2024-2025, nu a fost calculat numărul de ore de gardă efectuate care au fost luate în calcul la stabilirea drepturilor salariale aferente. Astfel, deși la nivelul spitalului au fost întocmite foi de prezență/pontaje în cadrul secțiilor în care au fost organizate linii de gardă, acestea nu au fost completate în mod corespunzător în toate cazurile, în sensul că acestea nu reflectă modul de calcul al numărului de ore de gardă efectuate și luate în calcul la stabilirea drepturilor salariale aferente, categoriei lor. Mai mult, întocmirea necorespunzătoare a foilor colective de prezență/pontajelor, documente care stau la baza întocmirii statelor de plată, a condus la stabilirea unor drepturi salariale eronate, aferente orelor de gardă prestate, iar cauza identificată a fost funcționarea defectuoasă a sistemului de control intern managerial.

Orele de gardă, numărate greșit, venituri diminuate

Din verificarea efectuată a reieșit faptul că din prelucrarea pontajelor, orele de gardă obligatorie efectuate de personalul medical au fost cuantificate eronat, ceea ce a condus la diminuarea numărului de ore de gardă efectuate în baza contractelor individuale de muncă cu timp parțial pentru gărzi. Estimarea erorii a condus la concluzia că drepturile personalului medical care a efectuat gărzi în anul 2024 au fost mai mici cu 32.729 lei, prin operarea în statele de plată a unui număr de ore de gardă obligatorii mai mare de 18 ore.

Orele libere, asimilate orelor de gardă

Asimilarea eronată a unor ore lucrate în zilele libere/de repaus cu orele de gardă și acordarea necuvenită a unor drepturi aferente gărzilor a fost o altă constatare reținută în raportul Curții de Conturi. De exemplu, s-au descoperit nereguli la calculul drepturilor salariale ale angajaților din cadrul Laboratorului de analize medicale, unde s-a constatat faptul că aceștia efectuează/lucrează un număr de 7 ore în zilele de repaus săptămânal sau zile libere legale, iar efectuarea acestor ore nu întrunește condițiile legale pentru a fi considerate gărzi.

Mai mult decât atât, nu exista un program al gărzilor la nivelul laboratorului de analize medicale, aprobat de conducerea unităţii sanitare. Astfel, deși salariații laboratorului nu au efectuat, în perioada 2024-2025, numărul obligatoriu de ore aferente gărzilor minime pentru care se poate încasa indemnizația de gardă (48 ore), în fapt aceștia au încasat acest drept salarial. Estimarea erorii a condus la concluzia că au fost efectuate plăți necuvenite în sumă de 33.500 lei pentru indemnizații de gărzi.

Nerespectarea în totalitate a prevederilor privind controlul financiar intern

Cu privire la modul de exercitare a controlului financiar preventiv propriu, precum și a refuzului de viză, după caz, s-a constatat nerespectarea în totalitate a prevederilor legale privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu la nivelul entității. Acest lucru a dus la denaturarea situațiilor financiare în privința drepturilor și obligațiilor entității și prezentarea eronată a cheltuielilor prin contul de execuție.

De asemenea, nerespectarea în totalitate a cerințelor generale și specifice de control intern.