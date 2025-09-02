Hotelurile de pe litoral mai au două săptămâni să recupereze pierderile din sezon

Se anunță cel puțin o săptămână cu temperaturi în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar apa mării s-a încălzit, surprinzător, după trei episoade de răcire bruscă, în iulie și august. Românii care mai vor o vacanță la mare, mai au timp să o facă, la prețuri cu mult reduse față de prima jumătate a sezonului estival. La fel și hotelierii care au înregistrat pierderi în prima parte a verii, pot să recupereze acum, dacă s-au înscris în programul social „Litoralul pentru toți”, cu prețuri reduse. Hotelurile de 4 și 5 stele cu all inclusive care și-au atins obiectivele stabilite la începutul anului au anunțat că închid activitatea, unele pe 7, altele până pe 15 septembrie, dar mai sunt cereri din partea turiștilor care vor să prelungească vacanța de vară.

Vremea bună îi ajută pe cei care mai au nevoie de vacanță, până la jumătatea lunii septembrie. De ieri s-a intrat în programul anual „Litoralul pentru toți”, în care hotelierii se înscriu, dacă doresc să ofere camere și pachete turistice la prețuri cu reduceri substanțiale. „Litoralul pentru toți” este un program destinat turiștilor care doresc să-și petreacă vacanța la mare în extrasezon, atunci când stațiunile și plajele sunt mai libere, cu reduceri mari la tariful de cazare pentru pachetele de 6 nopți. Programul se desfășoară în perioada 3 mai - 20 iunie și 1 septembrie - 15 octombrie, iar în cadrul lui se înscriu, în fiecare an, hoteluri de 2, 3 și 4 stele din toate stațiunile de pe litoralul românesc.

Tarifele sunt stabilite din septembrie, dar o parte dintre hotelierii membri ai Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) au lansat deja ofertele speciale în program, cu două săptămâni înainte de debutul programului.

Programul „Litoralul pentru toți” este lansat de membrii FPTR, fiind mai ieftin decât pachetele turistice cumpărate în regim „early booking”, dar este mai restrâns, fiind un program social. Avantajele pe care turiștii le au la pachetele cu prețuri reduse în „early booking” sunt legate de posibilitatea de a alege hoteluri care au condiții de cazare mai bune, dar și perioada cu temperaturi mai ridicate.

În această toamnă s-a lansat ediția cu numărul 47 a programului care va dura doar până la 30 septembrie, cu prețuri care pornesc de la 53 de lei pe noapte de persoană. Programul social vine și în compensare față de reducerea sumelor pentru voucherele de vacanță de care beneficiau mai ales românii care nu-și pot permite să facă un concediu la mare în plin sezon estival, din cauza prețurilor prea mari.

„Politica de acordare a voucherelor de vacanță a fost modificată la începutul acestui an, în defavoarea turiștilor și a operatorilor din turism. Începând cu 1 august 2025, TVA-ul pentru cazare a crescut de la 9% la 11%. În același timp, o campanie de denigrare desfășurată online și în mass-media la adresa litoralului românesc a pus o presiune suplimentară asupra destinației, afectând direct opțiunea de cumpărare a turiștilor. În acest climat economic și social instabil, programul nu este doar o ofertă de vacanțe ieftine, ci un mecanism de reziliență și solidaritate pentru întreaga populație, menit să: ofere turiștilor pachete de vacanță la prețuri accesibile, compenseze scăderea cererii generate de noile măsuri fiscale și de reducerea stimulentelor, asigure ocuparea capacităților disponibile în luna septembrie, mențină unitățile deschise și personalul activ, atragă clienți noi, care pot reveni și în sezoanele viitoare”, au explicat hotelierii membri FPTR, într-un comunicat.

Scăderile de prețuri au început în vârful de sezon

Noua ediție aduce o extindere vizibilă a programului în aproape toate stațiunile, în special în cele din sudul litoralului, precum Mangalia, Jupiter, Saturn și Vama Veche, unde a fost mărit numărul de locuri alocate. Spre deosebire de vârful sezonului, când prețurile sunt mai ridicate și plajele sunt aglomerate, luna septembrie aduce tarife reduse cu până la 60%.

De altfel, prețurile cazărilor pe întregul litoral au început să scadă încă de la finalul lunii iulie, când ar fi trebuit să fie mai mari, însă criza de turiști i-a determinat pe mulți hotelieri fie să renunțe la creșterile de tarife, fie chiar să ofere reduceri, pentru a-și crește gradul de ocupare. Fenomenul se poate observa de trei ani și pare să se extindă.

Cele mai mari astfel de reduceri s-au înregistrat în Mamaia, Mamaia Nord și Vama Veche, unde până acum trei ani erau cele mai mari prețuri în vârful de sezon. De exemplu, o cameră într-o pensiune din Vama Veche nu se închiria sub 100 de euro pe noapte, în perioada 15 iulie-20 august, iar acum se poate lua cu 150-200 de lei.

Oferte bune sunt, dar apar semnele de criză

Și organizația patronală din HoReCa RESTO a făcut o analiză a sezonului estival și a posibilității de recuperare, în următoarele două săptămâni, a pierderilor din prima parte a verii. Corina Martin, președinte Patronatul RESTO Constanța, secretar general Federația Patronatelor din Industria Ospitalitǎții din România (FPIOR), anunță că peste 50.000 de turiști au fost pe Litoralul românesc în ultimul weekend, înainte de începerea noului an școlar, iar sezonul se va prelungi, dar se simt semne de criză, mai ales din cauza reducerii voucherelor de vacanță acordate până anul acesta de Guvern.

„De luni, 1 septembrie, intrăm din nou în programul «Litoralul pentru toți», în care peste 8.000 locuri de cazare sunt disponibile, în peste 100 de hoteluri ce rămân deschise pe Litoral. A fost o vară grea, în care ne-a lovit în plin reducerea la jumătate a valorii tichetelor de vacanță și, ca imediatǎ consecințǎ a fost scăderea drastică a numărului de turiști care și-au mai permis să plece în vacanță. Consider, însǎ, cǎ Litoralul românesc a fost doar prima din destinațiile afectate, deci această reducere importantă a numărului de turiști și a numǎrului de nopți de cazare se va transfera acum către destinațiile montane, balneare, de agroturism și de city break - în stațiunile și în orașele din România. Din acest motiv, estimez cǎ pentru aceastǎ toamnǎ și iarnǎ și cel puțin în prima jumǎtate a anului turistic 2026, industria HoReCa va fi puternic afectată - iar orice eventualǎ nouǎ creștere a TVA va da o lovitură fatală industriei ospitalității din România”, explică președinta RESTO Constanța.

Cel mai prost sezon din ultimii 15 ani

Patronatele din industria ospitalității spun că traversează cea mai dificilǎ perioadǎ din ultimii 15 ani, exceptând perioada COVID și solicitǎ Guvernului adoptarea unor mǎsuri speciale, care sǎ susțină atât industria, cât și imaginea turisticǎ a României.

„Încǎ așteptǎm consultare și dialog cu ministrul Radu Miruțǎ”, mai spune Corina Martin. George Lică, președintele Asociației Patronale EFORIA Turistică, a declarat, la rândul lui, că sezonul turistic 2025 în Eforie a fost, fără echivoc, unul dintre cele mai slabe din ultimii ani. „Lipsa unei strategii reale de promovare, birocrația sufocantă, controalele excesive și noile taxe anunțate apasă din ce în ce mai tare pe umerii investitorilor din turismul local. În loc să fim sprijiniți pentru a crește calitatea serviciilor și a atrage turiști români și străini, ne confruntăm cu piedici care descurajează dezvoltarea. Dacă această direcție continuă, sezonul 2026 riscă să fie un eșec pentru întreaga zonă litorală. Este momentul ca autoritățile să înțeleagă că turismul nu poate funcționa în haos, fără parteneriat, fără viziune și fără un cadru fiscal predictibil. Altfel, pierdem nu doar turiști, ci și încrederea celor care au ales să investească aici”, a declarat Lică.

Ceea ce se mai poate recupera acum, în ultimele două săptămâni în care vara ține cu turiștii și cu HoReCa, ar putea salva o bună parte din pierderile înregistrate anul acesta, dar patronatele își pun întrebări în legătură cu sezonul de anul viitor, pentru că situația economică se înrăutățește, iar consecințele ar putea fi extrem de grave.

Încep să apară falimentele în turism

Patronatele sunt deja în alertă, mai ales după ce au apărut și primele semne de blocaj de cash-flow - cum este cazul agenției de turism Cocktail Holidays -, dar și prima insolvență a unui hotel de 5 stele din Mamaia: hotelul Vega, unul dintre cele mai cunoscute hoteluri de 5 stele din Mamaia, controlat de omul de afaceri Gabriel Comănescu, proprietarul GSP Offshore, şi-a cerut insolvenţa. Mulți se așteaptă ca în următoarea perioadă să apară din ce în ce mai multe astfel de situații, ceea ce va duce inclusiv la scăderea Produsului Intern Brut (PIB), deci la o scădere economică inevitabilă.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹