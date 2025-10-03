Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de alertă”

Noi, consumatorii, vom avea de achitat facturi mai mari din cauza creșterii consumului, dar și a tarifelor, iar autoritățile vor trebuie să asigure necesarul de consum. Partea proastă este că acesta nu va putea fi acoperit din producția internă în orele de vârf și România va trebui să apeleze la importuri. Cât de mari vor fi acestea rămâne de văzut, totul ține de cât de rece va fi vremea. Acestea veste proastă vine de la Dispeceratul Energetic Național (DEN) care a elaborat mai multe scenarii de funcționare a sistemului energetic în sezonul rece.

„Urmare a analizei efectuate, se constată faptul că atât în scenariul moderat, cât și în scenariul pesimist, vârful de consum nu se poate acoperi integral din producția internă, fiind necesar importul de energie electrică”, arată DEN în actul normativ care aprobă programul de iarnă. Potrivit DEN, importul de energie electrică ar urma să varieze între 1.600 și 4.300 MW putere orară, în funcție de scenariul luat în calcul.

Cum arată scenariul moderat

„Astfel, în scenariul moderat, la vârful de consum de seară se înregistrează un deficit de aproximativ 1.120 MW. Dat fiind că pentru funcționarea în condiții de siguranță a SEN rezerva minimă necesară pentru funcționarea sigură a Sistemului Energetic este de 1.000 MW și doar 520 MW pot fi acoperiți prin mobilizarea integrală a rezervelor din sistem, diferența neacoperită pentru funcționarea în condiții de siguranță în acest scenariu este de aproximativ 1.600 MW.

Cum arată scenariul pesimist

„În scenariul pesimist, la vârful de seară se înregistrează un deficit de producție de aproximativ 3.800 MW; pentru acoperirea rezervei minime se pot acoperi doar 500 MW prin mobilizarea integrală a rezervelor din sistem, de aceea, în acest scenariu, diferența neacoperită pentru funcționarea în condiții de siguranță este de aproximativ 4.300 MW”, potrivit scenariului DEN.

Gravitatea situației este clară, iar DEN vorbește despre faptul că se poate ajunge la „stare de alertă”, din cauza rezervelor insuficiente, ceea ce poate duce la unele limitări de consum.

„Menționăm faptul că în conformitate cu regulamentele europene, atunci când sistemul funcționează fără rezerve, se află în stare de alertă. Conform Regulamentului UE 1485/2017, «starea de alertă» înseamnă starea în care sistemul se află în limitele de siguranță în funcționare, dar în care a fost detectată o contingență cuprinsă în lista de contingențe, la a cărei apariție măsurile de remediere disponibile nu sunt suficiente pentru a menține starea normală de funcționare. Articolul 152, alin. (11) din același Regulament prevede că „dacă sistemul este în stare de alertă din cauza rezervelor insuficiente de putere activă în conformitate cu articolul 18, OTS (Transelectrica la noi – n.red.) din blocurile RFP (reglaj frecvență-putere – n.red.) în cauză, în strânsă cooperare cu alți OTS din zona sincronă și cu OTS din alte zone sincrone, iau măsuri pentru a restabili și înlocui nivelurile necesare ale rezervelor de putere activă. În acest scop, OTS dintr-un bloc RFP au dreptul de a solicita modificări ale producției sau consumului de putere activă al unităților generatoare sau al unităților consumatoare din zona lor de reglaj pentru a reduce sau pentru a elimina încălcarea cerințelor privind rezerva de putere activă”. documentul DEN

Ipoteze de funcționare ale sistemului energetic

În evaluarea scenariilor analizate de DEN s-a plecat de la următoarele ipoteze:

– condiții meteorologice deosebite, caracterizate de 7 ÷ 10 zile geroase, cu temperaturi negative cuprinse între -10 °C ÷ -20 °C, care conduc la lipsa producției în centralele electrice eoliene (în scenariul pesimist), respectiv la o producție moderată, de aproximativ 1.000 MW (în scenariul moderat);

– vârful de consum maxim prognozat de 9.500 MW (în scenariul pesimist), respectiv de 9.100 MW (în scenariul moderat) este considerat la vârful de seară, când producția în centralele electrice fotovoltaice este nulă;

-din punctul de vedere al Rețelei Electrice de Transport, capacitatea maximă de transfer în interconexiune pentru sezonul rece se va situa în jurul valorilor medii de 4.500 MW la export, respectiv de 4.200 MW la import.

Analiza capacităților de producție

Documentul elaborat de DEN include și o analiză a fiecărei centrale termoenergetice pentru a se determina structura de producție și capabilitatea de a participa la acoperirea consumului și la asigurarea rezervelor de sistem (aFRR și mFRR). Au fost luate în considerare doar grupurile disponibile din punct de vedere tehnic, nu și grupurile care sunt indisponibile de lungă durată, din motive tehnice, comerciale și/sau de mediu.

Astfel, referitor la grupurile pe lignit din cadrul Complexului Energetic Oltenia, s-a luat în calcul:

– pentru scenariul moderat s-a luat în calcul la CTE Turceni un singur grup (TA 5) cu 250 MW și s-a considerat că TA 4 este în rezervă tehnică, respectiv la CTE Rovinari s-au luat în calcul două grupuri (TA 4 și TA 5) cu un total de 600 MW și s-a considerat că TA 6 este în rezervă tehnică, respectiv la CTE Ișalnița TA 7 s-a considerat retras definitiv din exploatare;

– pentru scenariul pesimist s-a luat în calcul oprirea tuturor grupurilor energetice din CTE Turceni, CTE Rovinari și CTE Ișalnița.

În ceea ce privește grupurile energetice funcționând pe lignit, aparținând Societății Electrocentrale Craiova, având în vedere că trebuie să asigure termoficarea orașului Craiova pentru ambele scenarii, s-a luat în calcul un singur grup (TA 1) cu 100 MW, TA 2 s-a considerat rezervă în cazul indisponibilizării TA 1.

În ceea ce privește grupul energetic funcționând pe huilă, pentru scenariile analizate nu s-a luat în calcul TA4 – 150 MW CET Paroșeni (Complexul Energetic Valea Jiului), având în vedere situația incertă cu privire la repornirea centralei, după evenimentul din luna iulie 2025.

În ceea ce privește grupurile energetice funcționând pe gaze naturale, pentru scenariile analizate nu s-a luat în calcul ipoteza lipsei gazelor naturale, având în vedere dezvoltarea sistemului de înmagazinare.

În ceea ce privește disponibilitatea grupurilor pe gaze naturale, ipotezele au fost:

– pentru ambele scenarii la Electrocentrale București s-au luat în calcul două grupuri la CET București Sud, două grupuri la CET București Vest, două grupuri la CET Progresul și un grup la CET Grozăvești cu o putere totală de 420 MW;

– pentru ambele scenarii la CTE Iernut s-a luat în calcul singurul grup rămas disponibil din vechea centrală (TA 5) cu 150 MW, având în vedere că termenul estimat pentru centrala nouă este trim. II 2026;

– pentru ambele scenarii la CECC Brazi Petrom (OMV Petrom) s-au luat în calcul toate grupurile (TG 1, TG 2, TA) cu 800 MW;

– pentru ambele scenarii la CET Brazi (Termo Ploiești) s-a luat în calcul un singur grup (TA 5 împreună cu C 5) cu 70 MW, TA 6 este în rezervă, însă C 6 și TAG 8 sunt retrase din exploatare de lungă durată;

– CET Arad a fost preluată de către AOT Energy, însă având în vedere că TA1 – 50 MW este indisponibil, în ambele scenarii, producția acestuia a fost considerată ca fiind egală cu zero, dar s-au luat în considerare motoarele termice cu 20 MW.