Cu 24 de ore înainte ca Ilie Bolojan să fie demis de Parlament, Cancelaria sa cumpăra aranjamente florale de 26.600 de euro

Cu ce se ocupa Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan, cu nici 24 de ore înainte ca Guvernul să fie demis prin moțiune de cenzură? Cu achiziții directe mai mult decât interesante, dar și complet neobișnuite în raport cu momentul politic. Instituția condusă de mâna dreaptă a lui Bolojan, Mihai Jurca, a încheiat fără licitație sau o altă procedură concurențială un contract de 133.100 de lei cu TVA pentru achiziția a 381 de buchete și aranjamente florale, la care se adaugă 36 de coroane funerare. Firma care a primit acest contract direct a mai fost contractată și în luna februarie a anului trecut de către Cancelaria Prim-Ministrului, însă, la acel moment, premier era Marcel Ciolacu de la PSD. Afacerea din 2025 a fost taxată, imediat, printr-o postare-rechizitoriu pe Facebook, de către fosta primăriță USR a Sectorului 1, Clotilde Armand. În 2026, după ce afacerea a fost resetată de cancelaria lui Ilie Bolojan, fosta primăriță USR nu s-a mai arătat nici interesată, nici indignată.

Cu nici 24 de ore înaintea votului din Parlament, de la moțiunea de cenzură de marți, în urma căreia Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis cu 281 de voturi, Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan făcea cumpărături. Mai exact, a cumpărat aranjamente florale și coroane de flori, la un preț cu care se poate achiziționa un autoturism nou-nouț.

Concret, potrivit SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), la secțiunea „cumpărări directe”, a fost publicat un anunț de atribuire potrivit căruia, la data de 4 mai 2026, Cancelaria Prim-Ministrului a încheiat cu firma bucureșteană SC Floralisa Mly International SRL, un contract fără licitație sau vreo altă procedură concurențială de selecție de oferte, având ca obiect achiziția de aranjamente florale, în valoare de 110.000 de lei fără TVA, respectiv de 133.100 de lei cu tot cu TVA (26.620 de euro).

La acest anunț, a fost atașată și o fișă cu necesar, din care aflăm că, în această sumă imensă de bani, intră șase categorii de produse. Mai întâi, este vorba despre 115 „aranjamente florale în vaze de ceramică/ sticlă, conținând 9 fire de flori diverse și plante decorative”, despre 80 de „buchete/ aranjamente alcătuite din 7 fire de flori diverse și plante decorative”, despre 75 de „buchete/ aranjamente florale alcătuite din 15 fire de flori diverse și plante decorative”, despre 56 de „buchete/ aranjamente florale alcătuite din 21 de fire de flori diverse și plante decorative”, despre 55 de „aranjamente florale în coșuri de răchită/ ceramică, de diverse forme, conținând 25 de fire de florii diverse și plante decorative”, precum și despre 36 de „coroane funerare, cu diametrul de 2140 de centimetri, compuse din cel puțin 120 de fire de flori diverse, cu lentă din material textil, inscripționată cu mesaj, la care se adaugă cutiile de transport coroane”.

Se cere livrarea inclusiv sâmbăta și duminica

Potrivit documentației de atribuire citate, Cancelaria Prim-Ministrului arată că produsele vor trebui să fie livrate în maximum două ore de la lansarea comenzii, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Iar în situații excepționale, „ce reclamă necesitatea unui aranjament floral”, perioada de livrare poate scădea la 60 de minute.

De asemenea, autoritatea contractantă mai arată că „cantitățile și sortimentele de aranjamente florale sunt estimate, comenzile telefonice urmând a fi solicitate de responsabilul de contract, în funcție de necesarul pentru asigurarea protocolului”.

SC Floralisa Mly International SRL, societatea care și-a adjudecat acest contract de achiziție directă, a fost înființată, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în București, la data de 18 mai 2025. Iar obiectul de activitate principal declarat la momentul înființării era „comerțul cu ridicata al florilor și plantelor”. Asociatul unic și administratorul firmei respective este Maria Bustei.

La 25 ianuarie 2017, patroana a decis să modifice acest obiect în „comerțul cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerțul cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate”.

Când cumpăra Ciolacu, era mare supărare. Când cumpără Bolojan, e tăcere totală

Este pentru a doua oară când SC Floralisa Mly International SRL este contractată, fără licitație sau fără vreo altă procedură concurențială de selecție de oferte, de către Cancelaria Prim-Ministrului. Însă, spre deosebire de acum, când nimeni nu face scandal din această cauză, achiziția de anul trecut a făcut obiectul unei postări de tip rechizitoriu a fostei primărițe USR a Sectorului 1, celebra Clotilde Armand, judecată penal, în prezent, pentru conflict de interese.

Astfel, la data de 20 martie 2025, Clotilde Armand publica, pe contul său de socializare, o captură de ecran de pe portalul SICAP, reprezentând o achiziție directă făcută, la data de 28 februarie 2025, de către Cancelaria Prim-Ministrului, în timpul premierului Marcel Ciolacu, de la PSD, de la acel moment. Și aceeași companie SC Floralisa Mly International SRL a fost cea care a livrat aranjamentele florale, la un preț de 129.800 de lei fără TVA.

„Și? Voi cum vă bucurați de primăvară? Vă întreb fiindcă mă uitam prin SICAP și tocmai ce am descoperit cum Cancelaria Prim-Ministrului Ciolacu a cumpărat aranjamente florale în valoare de 25.000 de euro. Da, flori la preț de garsonieră. Că doar e criză bugetară, nu sunt bani etc. După zborurile Nordis, se pare că premierul Marcel Ciolacu a descoperit parkour-ul bugetar – a sărit peste prioritățile naționale și a aterizat direct într-o grădină plină de flori. Fix ce ne trebuie. Pe banii noștri, evident”, scria, atunci, Clotilde Armand pe pagina sa de Facebook.

Ei bine, achiziția făcută de cancelaria lui Ilie Bolojan cu 24 de ore înainte de votul la moțiunea de cenzură nu a mai suscitat nici interesul, dar nici indignarea USR-istei.

O altă cumpărătură, făcută chiar în ziua moțiunii, după votul care a trimis Cabinetul acasă

Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan nu s-a oprit din cumpărături directe nici în ziua moțiunii și nici măcat după ce Guvernul a fost demis prin această moțiune de cenzură. Tot în SEAP, la aceeași rubrică a achizițiilor directe, a fost publicat un alt anunț de atribuire, conform căruia, marți, 5 mai 2026, la ora 16:48, a fost încheiat cu SC Societatea Națională de Informatică SA un contract în valoare de 104.000 de lei fără TVA, respectiv de 125.840 de lei cu TVA inclusă (25.168 de euro).

Afacerea contractată de cancelaria lui Bolojan vizează prestarea de servicii informatice de mentenanță și asistență tehnică pentru programul informatic de contabilitate și buget și pentru programul informatic de salarizare.

