Tot aici. Istoria Clujului și a festivalului, evocate în noul afiș TIFF

Banca este o trimitere directă și ironică la mobilierul stradal care a marcat Clujul la începutul anilor 2000, o declarație făcută în vopsea, vizibilă și apăsată. Băncile acelea nu mai există. Mentalitățile care le-au generat însă... ?
TIFF s-a născut în același oraș, în același timp. Douăzeci și cinci de ani mai târziu, festivalul a rămas un reper: a traversat crize, pandemii și schimbări de paradigmă, reușind să se reinventeze continuu și să aducă pe ecrane lumi, limbi și perspective noi. Silueta din afiș stă cu bagajul pregătit, dar nu pleacă. E figura celui care a văzut tot, nu s-a prefăcut că n-a văzut, și a ales să rămână. Tot aici.
Afișul este realizat de Art Directorul festivalului, Péter Árpád Loránt.
***
***
