Tot aici. Istoria Clujului și a festivalului, evocate în noul afiș TIFF

de Magdalena Popa Buluc    |    30 Mai 2026   •   11:20
TIFF s-a născut în același oraș, în același timp. Douăzeci și cinci de ani mai târziu, festivalul a rămas un reper

Festivalul Internațional de Film Transilvania lansează afișul ediției cu numărul 25. În centru, o siluetă familiară, un personaj care a traversat decenii de istorie fără să fie zdrobit de ele, purtat de curent prin evenimente uriașe, prezent în mijlocul lor cu o simplitate dezarmantă. El stă pe bancă și povestește. Lumea se schimbă.

Banca este o trimitere directă și ironică la mobilierul stradal care a marcat Clujul la începutul anilor 2000, o declarație făcută în vopsea, vizibilă și apăsată. Băncile acelea nu mai există. Mentalitățile care le-au generat însă... ?

TIFF s-a născut în același oraș, în același timp. Douăzeci și cinci de ani mai târziu, festivalul a rămas un reper: a traversat crize, pandemii și schimbări de paradigmă, reușind să se reinventeze continuu și să aducă pe ecrane lumi, limbi și perspective noi. Silueta din afiș stă cu bagajul pregătit, dar nu pleacă. E figura celui care a văzut tot, nu s-a prefăcut că n-a văzut, și a ales să rămână. Tot aici.

Afișul este realizat de Art Directorul festivalului, Péter Árpád Loránt.

Festivalul Internațional de Film Transilvania este organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și Asociația Festivalul de Film Transilvania.

Cu sprijinul: Ministerul Culturii, Centrul Național al Cinematografiei, Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, Insitutul Cultural Român, Dacin Sara, UCIN, Dept. relatii interetnice – DRI, Primăria Comunei Florești, Europa Creativă – MEDIA

Sub-egida: UNESCO City of Film

Prezentat de: Banca Transilvania   

