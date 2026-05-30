Nadia Comăneci, sărbătorită într-o gală istorică la București. 50 de ani de la primul 10 perfect care a schimbat sportul mondial

Lacrimi, aplauze și o seară de neuitat pentru Nadia Comăneci. Cum a arătat gala care a celebrat 50 de ani de perfecțiune

Strălucire, emoție, istorie și bucurie. Acestea au fost ingredientele unei seri memorabile care a transformat Sala Unirii din Palatul Parlamentului într-un adevărat templu al performanței sportive. Organizată de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Gala Nadia 2026 a marcat cel mai important moment al Anului Nadia Comăneci și a reunit peste 500 de personalități din România și din întreaga lume.

Evenimentul a celebrat împlinirea a 50 de ani de la momentul care a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii mondiale: primul 10 perfect obținut de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976.

Mai mult decât o aniversare, gala a fost o întoarcere simbolică în timp, la clipa în care o adolescentă de doar 14 ani a demonstrat că imposibilul poate deveni realitate.

Elitele sportului mondial au venit să o omagieze pe Nadia

Alături de Nadia Comăneci și soțul său, Bart Conner, la eveniment au participat Mihai Covaliu, președintele COSR, George Boroi, secretarul general al COSR, Thomas Bach, președintele de onoare al Comitetului Internațional Olimpic, Spyros Capralos, președintele Asociației Comitetelor Olimpice Europene, și Morinari Watanabe, președintele Federației Internaționale de Gimnastică.

În sală s-au aflat și nume legendare ale sportului românesc, precum Gheorghe Hagi, Ilie Năstase, Simona Halep și Răzvan Lucescu, alături de președinți de federații, oficialități și reprezentanți ai mediului politic.

Atmosfera a fost una aparte. Campioni din generații diferite, foști și actuali sportivi, copii aflați la început de drum în gimnastică și oameni care au urmărit performanța Nadiei la televizoarele alb-negru ale anilor '70 au retrăit împreună magia Montrealului.

Nadia Comăneci: „Mulţumesc acelei fetiţe din Oneşti pentru că a avut curaj să viseze”

Momentul culminant al serii a fost apariția Nadiei Comăneci pe scena galei. Aplaudată minute în șir în picioare de întreaga sală, campioana a oferit unul dintre cele mai emoționante discursuri ale serii.

„Mulţumesc România, mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături în aceşti 50 de ani. Şi mulţumesc acelei fetiţe din Oneşti pentru că a avut curaj să viseze”, a spus Nadia.

Campioana a vorbit despre lecțiile pe care le-a învățat în drumul către excelență și despre oamenii care au contribuit la succesul său.

„Când eram copil nu visam la perfecţiune. Visam doar să fiu mai bună decât ieri. Iar lecţia pe care am învăţat-o este că perfecţiunea nu înseamnă să nu greşeşti niciodată... ci să ai curajul să continui, să crezi şi să mergi înainte. Această seară este despre toţi cei care au pus o cărămidă la drumul meu. Despre antrenorii care au văzut ceva în acel copil timid din Oneşti. Despre colegele mele de echipă cu care am împărţit emoţii, sacrificii, victorii şi copilărie".

Vizibil emoționată, Nadia a subliniat importanța solidarității și a spiritului sportiv.

„Este o mare sărbătoare pentru că în această sală toate fetele din ultimii 50 de ani sunt împreună. Este ceva unic, un moment istoric, 50 de ani de istorie a gimnasticii româneşti. Cine ar fi crezut că eu şi Nellie Kim o să fim prietene! Dar asta face sportul. Nu cred că există altceva care să aducă atâta lume împreună".

Declarația care a impresionat întreaga sală: mesajul pentru Bart Conner

Unul dintre cele mai emoționante momente ale galei a fost cel în care Nadia Comăneci i-a mulțumit public soțului său, Bart Conner.

„Vreau să mulţumesc în mod cu totul special soţului meu, Bart. Pe care l-am cunoscut cu trei luni înainte de Olimpiada de la Montreal, da, ştiu, aveam doar 14 ani, când am concurat la Cupa Americii. Se întâmpla să fie ziua lui de naştere, iar cineva de la un ziar i-a spus: 'E fetiţa drăguţă, nu vrei să-i dai un pupic pe obrăjor?'... şi acea poză a rămas în istorie. Cine ar fi crezut că puteam deveni soţ şi soţie după atâţia ani. Ştiu că am alergat prea repede şi nu ai putut să mă prinzi decât după 20 şi ceva de ani, dar mă bucur că gimnastica ne-a adus împreună. Şi nu am cuvinte să îţi mulţumesc pentru ceea ce faci pentru mine, pentru familia noastră, pentru gimnastică".

Marta Karolyi și Nellie Kim au retrăit emoția Montrealului

Pe scena Galei Nadia au urcat și două dintre figurile esențiale ale istoriei gimnasticii mondiale: Marta Karolyi, antrenoarea care a contribuit la formarea Nadiei, și Nellie Kim, una dintre marile sale rivale.

Cele două, alături de fostele colege ale Nadiei – Teodora Ungureanu, Anca Grigoraș, Emilia Eberle, Dumitrița Turner și Marilena Vlădărău – au oferit momente de o încărcătură emoțională extraordinară.

„La Montreal s-a întâmplat ceva ce nu se mai întâmplase niciodată. Nadia a primit nota 10, a fost senzaţională atunci. Nu toată lumea poate atinge excelenţa, dar ea a reuşit. Exerciţiul ei a fost perfect şi încă nu ştiu cine îl mai poate repeta. Iar astăzi celebrăm acea zi fantastică de la Montreal", a declarat Nellie Kim.

În cadrul ceremoniei, Marta Karolyi a primit Colanul de Aur, cea mai înaltă distincție a olimpismului românesc.

„Sunt foarte emoţionată! Este o zi specială. Toată viaţa am fost în căutarea perfecţiunii şi acest lucru s-a realizat în 1976, la Montreal, când Nadia a obţinut istoricul 10. Foarte puţină lume ştie e că în spatele unui asemenea rezultat este o muncă enormă. De aceea vreau să mulţumesc din suflet fetelor, gimnastelor, care au făcut eforturi extraordinare pentru a realiza acele rezultate", a spus Marta Karolyi.

Generații întregi de campioane olimpice, reunite pe aceeași scenă

Unul dintre cele mai impresionante momente ale serii a fost reuniunea unor generații întregi de gimnaste care au scris istorie pentru România.

Pe aceeași scenă au urcat Ecaterina Szabo, Lavinia Agache, Mihaela Stănuleț, Daniela Silivaș, Aurelia Dobre, Cristina Bontaș, Gina Gogean, Mirela Pașca, Maria Neculiță, Simona Amânar, Andreea Răducan, Maria Olaru, Claudia Presecan, Loredana Boboc, Cătălina Ponor, Monica Roșu, Silvia Stroescu, Daniela Sofronie, Sandra Izbașa, Larisa Iordache și Diana Bulimar.

Imaginea campioanelor reunite într-un singur loc a fost una dintre cele mai puternice ale serii.

Mihai Covaliu: „Nadia nu a depăşit doar limitele, le-a rescris”

Președintele COSR, Mihai Covaliu, a evidențiat impactul uriaș pe care Nadia Comăneci l-a avut asupra sportului mondial.

„Nadia este un sportiv planetar. Şi avem în seara asta aici sportivi care au câştigat împreună sute de medalii. Dar acum 50 de ani, o fetiţă din România, care nu avea nici 15 ani, a făcut ceva incredibil. A demonstrat că imposibilul este posibil. Şi nu doar că a obţinut primul 10 din istoria gimnasticii, a făcut mult mai mult. A redefinit perfecţiunea. Nadia nu a depăşit doar limitele, le-a rescris. Astăzi după 50 de ani, când spunem România în sportul mondial, spunem Nadia. De aceea, în această seară celebrăm perfecţiunea şi îi oferim Trofeul Perfecţiunii - Nadia 50".

În cadrul evenimentului a fost anunțată și intenția ca Parcul Izvor din București să poarte numele Nadiei Comăneci, propunere făcută de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

Loredana Groza a transformat gala într-o sărbătoare

Finalul serii a aparținut artistei Loredana Groza, născută în Onești, orașul natal al Nadiei.

Artista a interpretat mai multe piese dedicate marii campioane și a invitat-o pe scenă, unde au cântat împreună „Trandafir de la Moldova”. Atmosfera s-a transformat rapid într-o celebrare colectivă, iar scena a devenit locul unei hore simbolice în care s-au prins fostele colege ale Nadiei și generațiile de gimnaste care le-au urmat.

Un moment care a stârnit ropote de aplauze a fost cel în care Loredana Groza a îngenuncheat în fața Nadiei Comăneci și i-a sărutat mâna, într-un gest de respect și admirație care a emoționat întreaga sală.

România și-a celebrat visul de perfecțiune

Gala Nadia 2026 a depășit statutul unei simple aniversări sportive. A fost o lecție despre curaj, disciplină, perseverență și puterea unui vis care continuă să inspire generații întregi.

La jumătate de secol de la momentul în care tabela electronică de la Montreal nu era pregătită să afișeze nota 10, România și-a celebrat nu doar cea mai mare gimnastă din toate timpurile, ci și capacitatea de a produce performanțe care schimbă istoria.

În acea seară, sub luminile Palatului Parlamentului, Nadia Comăneci nu a fost doar campioana care a obținut primul 10 perfect. A fost simbolul unei națiuni care a demonstrat lumii că perfecțiunea poate deveni realitate.

Sursa Team Romania - Sabin Malisevschi