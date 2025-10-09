Inspectorii ANAF, trimiși să rupă firmele cu amenzi. Cine vine fără bani e concediat

Federația sindicală „Solidaritatea”, din cadrul ANAF, a transmis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan și către Guvernul României, pentru a sesiza deteriorarea gravă a climatului de muncă din cadrul instituției și riscurile iminente asupra stabilității bugetare a României, din cauza abuzurilor pe care le fac șefii acestei instituții. Sindicaliștii spun că li se cere inspectorilor ANAF să încalce legile, pentru a da amenzi exemplare și a colecta bani. Acum este vizat sectorul HoReCa.

Federația „Solidaritatea” din cadrul ANAF a transmis premierului și Guvernului că înțelege nevoia de a încasa veniturile bugetare, dar aceasta nu trebuie făcută cu nerespectarea normelor legale și cu încălcarea drepturilor conferite de lege contribuabililor. Federația îi solicită premierului să intervină de urgentă pentru a reinstaura în cadrul ANAF un climat de muncă normal, bazat pe respect, predictibilitate și legalitate.

Sindicatele cer ajutorul premierului și al Guvernului pentru oprirea practicilor abuzive ale șefilor instituției. Aceștia le cer inspectorilor Fiscului să colecteze bani de la firmele verificate, ceea ce este ilegal. Dar angajații Fiscului sunt și amenințați că urmează să fie concediați.

Dorin Modure, președintele Federației „Solidaritatea”, a explicat, pentru Jurnalul, în ce constau abuzurile sefilor din ANAF.

„Inspecția fiscală are temă de control pe HoReCa și li se cere inspectorilor să ia înregistrările de la camerele video, ceea ce este un abuz. Se cere și verificarea contractelor de muncă, ceea ce iar este un abuz, pentru că se ocupă ITM de acest lucru. Nu e treaba inspecției fiscale. Avem un management absolut neprofesionist. În loc să ne ocupăm de marea evaziune fiscală, se reintroduce un indicator de performanță care ridică ratingul personal și este un abuz. Șefii incită la abuz, printr-un astfel de indicator”, a explicat liderul de sindicat.

Amenzi chiar și dacă nu sunt nereguli

Acest indicator de performanță care a mai existat în cadrul ANAF are scopul unic de a „stoarce” bani de la firmele controlate, chiar și atunci când nu se găsesc nereguli. Sindicatul a fost cel care a reușit să elimine acest abuz împotriva firmelor românești.

„Noi am luptat ani la rând să scoatem acest indicator abuziv și acum vor să-l reintroducă. Se cer pedepse exemplare. La toate acestea se adaugă cerința către inspectorii fiscali de colectare a banilor, abuziv, pentru că Serviciul de colectare se ocupă de asta. Nu te poate obliga un președinte ANAF să încalci Codul de procedură fiscală și să vii cu ordinul de plată în buzunar. Se pune o presiune cum nu am văzut în 25 de ani, de când lucrez aici. Suntem amenințați permanent că se vor face concedieri”, a mai declarat liderul de sindicat.

Federația așteaptă un răspuns de la premierul Ilie Bolojan, iar dacă nu se va rezolva nimic, vor urma demersuri la instituțiile europene.

Pericol chiar pentru bugetul statului

„Sub actuala conducere, în ANAF s-a instaurat un climat de teamă, presiune morală și incertitudine profesională, care a atins cote intolerabile. Angajații, în special membrii de sindicat care își apără drepturile, sunt supuși zilnic unor forme de hărțuire morală și amenințări directe cu detașarea sau chiar destituirea din funcția publică. Aceste acțiuni abuzive, care culminează cu promisiunea unor concedieri masive începând cu data de 01.012026, au creat o stare de tensiune profundă și demotivare generalizată în rândul personalului”, a transmis federația sindicală premierului Bolojan.

Sindicaliștii subliniază faptul că această problemă nu este doar una internă, de management defectuos, pentru că destabilizarea morală și demotivarea personalului din ANAF, a celor care se află în prima linie a luptei cu evaziunea fiscală și care asigura colectarea veniturilor la bugetul statului, reprezintă un risc major, chiar un atac direct la adresa bugetului public.

„Un angajat demotivat, care lucrează sub amenințare și într-un mediu toxic, nu poate avea randamentul necesar. Scăderea performanței individuale se va reflecta, inevitabil și în scurt timp, într-o reducere a gradului de colectare și în ineficiența generală a instituției. Într-o perioadă în care Guvernul pe care îl conduceți depune eforturi considerabile pentru a reduce deficitul bugetar și pentru a asigura sustenabilitatea finanțelor publice, subminarea capacității de colectare a ANAF este contraproductivă și periculoasă. Bugetul de stat are nevoie, acum mai mult ca oricând, de fiecare sumă de bani pentru a finanța serviciile publice esențiale și pentru a respecta angajamentele asumate. Tolerarea unei situații care poate duce la scăderea veniturilor este, în opinia noastră, inacceptabilă", a mai transmis federația sindicală premierului și Guvernului.

Atragem atenția asupra deprofesionălizării instituției, deprofesionalizare la care contribuie direct atât actuală situație de fapt, care determină o anumită migrație a personalului, cât și politica de transferuri a unor persoane fără o pregătire corespunzătoare, atât la nivel de execuție, cât și la nivel de conducere.

Federația sindicală „Solidaritatea”