Dosarul vaccinurilor de un miliard, îngropat la DNA: nicio mișcare, din decembrie 2023. Instanțele civile se „mișcă” mult mai iute

Din decembrie 2023, de când procurorii DNA au anunțat începerea urmăririi penale față de fostul premier Florin Cîțu și față de foștii miniștri ai Sănătății, Vlad Vasile Voiculescu și Ioana Mihăilă, pentru achiziția vaccinurilor anti-Covid-19, nu mai există absolut nicio informație despre soarta acestui dosar. Cel puțin, nu în ceea ce privește faptele penale reținute de către anchetatori. În schimb, judecătorii de „civil” se mișcă mult mai repede decât procurorii. Două procese în care Vlad Voiculescu a cerut daune morale pentru că a fost acuzat de implicare în această afacere au fost pierdute de către ex-ministrul USR, deoarece acțiunile formulate sunt neîntemeiate.

Ghinion pe toată linia pentru Vlad Vasile Voiculescu în încercările disperate pe care le-a făcut, pe linie juridică, pentru a opri postările de pe rețelele de socializare cu privire la ceea ce procurorii DNA menționau, în decembrie 2023, ca fiind achizițiile de vaccinuri ce au cauzat bugetului statului român un prejudiciu de un miliard de euro.

În 28 martie 2024, fostul ministru USR al Sănătății, urmărit penal în această afacere, a dat în judecată PSD, solicitând daune morale și eliminarea unor postări de pe rețelele de socializare. Iar la data de 9 iulie 2024, instanța de fond a admis, în parte, cererea de chemare în judecată și a obligat partidul PSD la plata către Vlad Vasile Voiculescu a unei despăgubiri în valoare de 25.000 de euro, cu titlu de daune morale. Mai mult, instanța a obligat PSD să retragă o postare de pe contul de Facebook și să publice hotărârea judecătorească în discuție, odată ce ea urma să rămână definitivă, în două publicații de circulație națională, pe site-ul PSD și pe rețelele de socializare.

Sentința, schimbată în tot de către instanța de apel

Ei bine, Curtea de Apel București, instanță la care PSD și-a exercitat prima cale de atac, nu a fost de acord cu judecătorii Tribunalului București. La 4 octombrie 2024, social-democrații și-au declarat apelul, iar acesta a fost înregistrat în 14 octombrie 2024. La data de 21 august 2025, a venit și explicația, în sensul că instanța de apel a admis apelul declarat împotriva sentinței civile nr. 946 din 9 iulie 2024 și a schimbat în tot sentința apelată, în sensul că respinge cererea de chemare în judecată formulată de Vlad Vasile Voiculescu, ca neîntemeiată. De asemenea, a respins inclusiv cererea reclamantului ca PSD să șteargă de pe rețelele de socializare postarea în discuție.

Lucrurile au mers și mai departe, deoarece Curtea de Apel București a mai dispus să respingă inclusiv cererea fostului ministru USR privind obligarea PSD la plata cheltuielilor de judecată din apel, tot ca neîntemeiată.

Nici sentința Curții de Apel București nu este definitivă, ea putând fi, de asemenea, atacabilă cu recurs. Însă, până în prezent, niciuna dintre cele două părți din dosar nu a formulat acest recurs.

Din decembrie 2023, dosarul penal s-a „blocat”

Vlad Vasile Voiculescu a dat în judecată PSD, în această speță, pentru o postare de pe Facebook a acestuia din urmă, în care social-democrații scriau: „În timp ce românii mureau, Voiculescu, Cîțu și Mihăilă furau. Un miliard de euro a fost costul plătit de români în plină pandemie pentru milioane de doze de vaccin inutile cumpărate de acești infractori. Astăzi, DNA a început urmărirea penală împotriva acestui grup infracțional organizat! Recidivistul Cîțu și «Magicianul» Voiculescu i-au închis pe români în case ca să poată fura! A venit timpul să plătească pentru faptele lor!”.

Timpul pare să nu fi venit, deoarece, de doi ani și 8 luni, despre soarta acestui dosar nu se mai știe nimic. Reamintim că, în 8 decembrie 2024, DNA a anunțat începerea urmăririi penale față de Vlad Vasile Voiculescu, în calitatea sa de ex-ministru al Sănătății, pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și pentru complicitate la aceeași infracțiune. Procurorii arătau că, „în datele de 10 respectiv 18 martie 2021, suspectul Voiculescu Vlad Vasile, în calitate de ministru al Sănătății, cu încălcarea dispozițiilor legale și în lipsa oricăror documente sau analize care să ateste necesitatea achiziției, ar fi tranzacționat și ordonanțat la plată achiziția în plus a cantității de 14.445.798 doze de vaccin (Pfizer și Moderna), în condițiile în care ar fi cunoscut faptul că numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane și că dozele de vaccin contractate anterior datei de 1 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane”. De asemenea, „suspectul ar mai fi întocmit un memorandum aprobat la data de 19 aprilie 2021 de către suspectul Cîțu Florin Vasile, în calitate de prim-ministru al Guvernului României, care ar fi avut ca urmare tranzacționarea și ordonanțarea la plată a achiziției, în plus, a unei cantității de 4.260.269 doze de vaccin Pfizer”, mai arată procurorii, care precizează că „suspectului Voiculescu Vlad Vasile i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală”.

Nici procesul intentat lui Mircea Geoană nu a avut mai mult succes

Nu doar PSD a fost dat în judecată de către Vlad Vasile Voiculescu pentru că a amintit, în spațiul public, despre această situație, ci și fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană.

Acesta din urmă a făcut referire la acest dosar în timpul campaniei electorale aferente alegerilor prezidențiale anulate din toamna anului trecut. Ei bine, Vlad Vasile Voiculescu l-a acționat în instanță pe Geoană, acuzându-l că „a repetat minciunile cu miliardul de euro din vaccinuri”.

Acțiunea împotriva lui Mircea Geoană a fost înregistrată la Tribunalul București în data de 12 decembrie 2024, iar, la 21 mai 2025, instanța de fond a respins cererea lui Vlad Vasile Voiculescu, ca neîntemeiată.

Decizia Tribunalului București nu este definitivă și a fost atacată cu apel de către USR-ist, la data de 3 iulie 2025. Până în acest moment, apelul nu a primit încă un prim termen de judecată.

