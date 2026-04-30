Mario Pröll, CEO PORR România: „Experiența ne permite să gestionăm provocări tehnice extrem de complexe”

Într-un interviu pentru Jurnalul, Mario Pröll, CEO-ul companiei, a vorbit despre lucrările la Lotul 4 al Autostrăzii Sibiu-Pitești, ajuns la peste 90% execuție, despre tunelurile feroviare pe care PORR le pregătește pe ruta Craiova - Caransebeș, despre cum arată un șantier într-un aeroport operațional și despre ce înseamnă, în practică, decarbonizarea unui sector care generează aproape 40% din emisiile globale de CO₂.

Jurnalul: La ce stadiu fizic se află execuția Lotului 4 al Autostrăzii Sibiu - Pitești, ce procent din lucrări este realizat și când estimați deschiderea circulației pe acest tronson?

Mario Pröll: Luna martie ne-a adus trecerea bornei de 90% în progresul execuției lucrărilor, iar dacă vremea se va dovedi a fi mai puțin capricioasă decât la începutul acestui sezon, estimarea noastră este că vom putea ajunge la terminarea lucrărilor aferente acestui șantier undeva prin luna august 2026.

De asemenea, pentru luna iulie 2026, estimăm că se vor putea realiza testările de automatizare, punerea în funcțiune a echipamentelor și sistemelor de siguranță din tunel. În aceeași perioadă, ne planificăm să realizăm instruirea necesară în vederea exploatării pe care o vom face pentru operatorii din partea clientului final, care este CNAIR.

Având în vedere că perioada de testare, punere în funcțiune și instruire a operatorilor va dura în jur de trei luni, spre sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie, vom putea, probabil, să dăm în funcțiune Lotul 4.

PORR este constructorul cu cea mai vastă experiență de tunneling din România. Este aceasta o capabilitate pe care o veți valorifica pe viitor (A8, A13, alte tuneluri)?

Ne mândrim cu experiența noastră în tunneling, care reprezintă o capabilitate solidă, și facem constant eforturi pentru a ne ridica la cele mai înalte standarde de calitate, livrând proiectele la timp sau chiar înainte de termen. În mod firesc, ne dorim să valorificăm această expertiză și pe viitor, prin implicarea în cât mai multe proiecte de tuneluri în România. De altfel, suntem deja în plină etapă de proiectare și urmează să demarăm execuția unor tuneluri feroviare în cadrul Lotului 5 al căii ferate Craiova - Drobeta-Turnu Severin - Caransebeș, având avantajul unei echipe bine formate, eficiente și disciplinate, care știe exact ce are de făcut și care își atinge constant obiectivele prin profesionalism și perseverență.

În plus, experiența acumulată ne permite să gestionăm cu succes provocări tehnice complexe, specifice lucrărilor de tunel, de la condiții geologice dificile până la integrarea celor mai moderne tehnologii de execuție și monitorizare. Investim constant în echipamente, digitalizare și formarea specialiștilor, astfel încât să putem răspunde cerințelor tot mai ridicate ale proiectelor de infrastructură majoră. Considerăm că dezvoltarea infrastructurii de tuneluri este esențială pentru conectivitatea României, în special în zonele montane, iar expertiza noastră ne poziționează ca un partener de încredere pentru astfel de proiecte strategice.

Ați finalizat, la sfârșitul anului trecut, lucrările la Aeroportul Otopeni. Cum arată un astfel de șantier și ce provocări ați avut?

Execuția într-un aeroport operațional este complet diferită față de ceea se întâmplă pe oricare alt șantier de construcții. Fiecare acces pe un astfel de șantier presupune reglementări stricte similare celor aplicabile atunci când facem o călătorie cu avionul. Se trece prin filtre obligatorii la fiecare intrare, este nevoie de autorizații speciale pentru fiecare om și pentru fiecare utilaj care pătrund în acest perimetru securizat. Niciuna dintre lucrări nu poate fi preluată în totalitatea sa pentru a fi integral executată - spre exemplu, nici nu poate fi vorba despre preluare integrală spre execuție a apronului (n.r. - platforma de staționare a avioanelor), pentru că nu ar rămâne spațiu pentru parcarea aeronavelor. Totul se realizează secvențial, pe faze/etape foarte bine gândite și reglementate. Practic, se scoate din securitate o bucățică, se realizează lucrările de demolare și refacere, apoi bucățica este predată și abia ulterior se poate trece la următoarea. Această etapizare extrem de strictă și de reglementată presupune, invariabil, timpi morți. Strictețea regulilor, restricțiile aplicabile și această abordare secvențială a fiecărei „frânturi” din frontul de lucru sunt toate provocări specifice execuției într-un aeroport operațional, care nu se regăsesc în niciun alt proiect din portofoliul unui constructor.

Cum gestionați escaladarea prețurilor la materiale în contractele pe termen lung? CNAIR/CNIR aplică mecanisme de ajustare funcționale?

În general, proiectele noastre de infrastructură mare se bazează pe contracte unde există și se aplică formule de ajustare a prețurilor, iar proiectele de autostrăzi și/sau variante ocolitoare gestionate de CNAIR/CNIR nu fac excepție, ceea ce reprezintă un pas important pentru menținerea echilibrului contractual.

Totuși, în practică, aceste mecanisme nu reușesc întotdeauna să țină pasul cu evoluțiile reale din piață, mai ales în contextul unor creșteri bruște și semnificative ale costurilor la materiale.

În astfel de situații, o intervenție legislativă devine necesară și binevenită pentru a corecta aceste decalaje și a asigura o reechilibrare corectă a contractelor, cum a fost cazul faimoasei deja modificări legislative din martie 2022, și anume OUG 64/2022.

Un exemplu relevant în prezent de situație critică este creșterea neașteptată și abruptă a prețului țițeiului, fapt ce are un impact direct asupra costurilor din construcții și poate destabiliza, sau chiar bloca, implementarea proiectelor, dacă nu este gestionată adecvat.

Clienții privați tind să evite clauzele de ajustare a prețului, insistând aproape invariabil asupra contractelor cu preț fix, în consecință renegocierea prețului și/sau a termenelor este un demers anevoios.

Ce înseamnă concret decarbonizarea pentru un constructor de infrastructură? Ce procent din materiale sunt reciclate în proiectele PORR?

Aproximativ 40% din emisiile globale de CO₂ sunt direct sau indirect legate de sectorul construcțiilor și al clădirilor. Pentru noi, toate acestea înseamnă atât o responsabilitate provocatoare, cât și o mare oportunitate. Decarbonizarea în Grupul PORR se referă la utilizarea eficientă a energiei și a resurselor, așa că ne-am asumat scăderea amprentei de carbon cu 43% în Scopurile 1 & 2 și cu 25% în Scop 3 (obiective aliniate la Science Based Targets initiative - SBTi), prin măsuri de: creștere a eficienței energetice, utilizare a energiei din surse regenerabile, optimizare a proceselor de la stațiile de mixturi, utilizare a materialelor cu amprentă redusă de carbon, integrare a principiilor economiei circulare și prelungirea ciclului de viață al resurselor operaționale.

Conform celui mai recent raport anual de sustenabilitate, aproximativ 8,7% din materialele utilizate în proiectele companiei provin din surse reciclate sau reutilizate. În paralel, rata de reciclare internă atinge aproximativ 57%, reflectând un nivel ridicat de integrare a principiilor de circularitate în operațiunile curente: capacitatea de a recupera și reintegra materiale în ciclul de producție, astfel diminuând cererea de materii prime. Printre principalele pârghii la care s-a recurs se numără procesarea materialului excavat, concasarea betonului, reducerea exploatării balastierelor, reutilizarea balastului și a altor materiale de construcții.

Care este astăzi cea mai mare problemă a sectorului construcțiilor din România: lipsa de predictibilitate, lipsa de forță de muncă, finanțarea, birocrația sau presiunea pe costuri?

Situații ideale nu întâlnim în mod real mai niciodată pe un șantier de construcții, iar priceperea unui constructor stă în a livra calitate la superlativ chiar și în condiții mai puțin decât perfecte. În cei peste douăzeci de ani de când construim infrastructura României au apărut sincope de tot soiul, de la situația bugetului, la forța de muncă slab calificată și insuficientă, prelungirea procedurilor de achiziție datorită contestațiilor depuse, prețul materialelor, criza materialelor, prețul energiei, prețul combustibilului, penurii de diverse tipuri, schimbarea cadrului legislativ, aplicarea unor noi cerințe, concurența cu piețe cărora nu li se aplică aceleași cerințe. Dar la fel de bine se văd progresele făcute în timp, iar pentru PORR este un privilegiu să fi putut participa direct la această creștere.

Grupul PORR are peste 150 de ani de istorie. Ce anume din ADN-ul companiei-mamă se simte cel mai puternic în operațiunile din România?

Ne place să credem că valorile cu care parcursul PORR a început în 1869 în Viena se păstrează încă în ADN-ul nostru, iar spirala continuă să se completeze și să se diversifice de la generație la generație. După trecerea a mai mult de un veac și jumătate, elementele-cheie care definesc compania sunt încă vii și continuă să se manifeste inclusiv în operațiunile din România.

Unul dintre acestea este mentalitatea de constructori orientați spre găsirea unor soluții la orice provocare apărută, indiferent cât de complexă ar fi aceasta. Acest mod de a ne păstra mintea deschisă spre abordări practice, precise și implementabile din punct de vedere tehnic definește chiar și astăzi modul în care abordăm proiectele.

Un alt element extrem de important ar fi seriozitatea, care se regăsește, de altfel, și pe lista principiilor PORR. Din seriozitate se naște încrederea, iar încrederea înseamnă totul, în domeniul construcțiilor. Faptul că executăm lucrări de cea mai bună calitate în grafic face de multă vreme parte din identitatea PORR și reprezintă un avantaj indispensabil în branșa noastră, pentru că tot vorbeam de termene-limită în absorbția de fonduri disponibile.

Adaptarea la vremuri este un alt element (pe care l-am înscrie sub umbrela principiului PORR al Spiritului de Pionierat). Deși compania are o tradiție îndelungată, în ADN-ul său se înscrie și capacitatea de a evolua, prin digitalizare, metode de construcție moderne, practici sustenabile ori project management de ultima generație. Echilibrul dintre tradiție și inovație este ceea ce face din PORR o firmă de construcții aparte.

Aș menționa aici și gândirea pe termen lung. Spre deosebire de alte domenii de activitate, care pot implica cicluri de derulare pe termen scurt, construcțiile modelează decenii întregi, uneori chiar veacuri. Așadar mentalitatea cu care a fost înființată compania PORR - aceea de a construi lucruri menite să dureze, care vor fi aici și mâine - încă ne ghidează și astăzi deciziile, indiferent că executăm drumuri, căi ferate sau zone urbane.

Accent deosebit pe reutilizare și reciclare

PORR România implementează și adaptează măsurile din strategia de decarbonizare pe termen scurt și mediu. În categoria măsurilor concrete majore intră reutilizarea și reciclarea deșeurilor pentru a atinge rata de minimum 70% - iar ultimele două proiecte au fost finalizate cu o rată de peste 95%. De asemenea, în cadrul proiectului „D.A.N.U.B.E. - Rețea de acces la Dunăre - port Giurgiu”, pentru execuția danelor 1 și 2 din zona Portului Ramadan și Veriga s-au folosit ca material de umplutură agregate reciclate din beton concasat RC90. La Aeroportul Otopeni, un volum substanțial de materiale de construcție a fost recuperat și reutilizat direct pe amplasament în lucrările permanente - astfel, s-au utilizat în total 9.350 m³ de agregate reciclate din beton concasat RC90, rezultat din activitățile de demolare a platformei aeroportuare existente. În patru dintre șantierele noastre, fluxul pentru obținerea de materiale reciclabile din deșeuri din construcții și demolări este documentat, implementat și certificat printr-o procedură pentru dezvoltarea de materiale certificate în conformitate cu Regulamentul UE nr. 305/2011, iar la execuția parcului eolian Vifor avem o premieră: vom folosi beton cu amprentă de carbon scăzută - avem deja rezultatele la încercările de rezistență la 14 zile, așteptăm rezultatele la 28 de zile și urmează să certificăm rețeta de beton cu o amprentă de carbon scăzută.

Nu în ultimul rând, dezvoltăm un Catalog de Materiale Sustenabile pentru a răspunde cerințelor clienților și pentru a ne conforma atât cu „Programul Național de Achiziții Ecologice 2025-2030”, cât și cu normele UE privind „Decarbonizarea clădirilor europene necesită o abordare a întregului ciclu de viață”, semnate pe 27 martie. Încă din faza de licitație, se vor lua aceste materiale în considerare pentru a ne reduce amprenta de carbon pe întregul lanț valoric.

PORR România are în prezent 1.480 de angajați și nu preconizăm în acest moment fluctuații semnificative la nivelul efectivului până la finalul anului 2026. Estimarea noastră este că numărul de angajați se va menține anul acesta în jurul valorii de 1.500. La nivelul forței de muncă, cifrele arată, în acest moment, după cum urmează: 94% dintre angajați au cetățenie română și 6% sunt de alte naționalități (Austria, Portugalia, Mexic, Ucraina India, Polonia, Grecia, Macedonia, Germania, Brazilia).

Perioada prin care trecem acum este una fără precedent și cu atât mai dificilă cu cât războiul din Iran vine în urma perioadei de pandemie și a conflictului din Ucraina. Vulnerabilitatea este mare, deoarece rezervele și reziliența de care am dat dovadă noi, jucătorii din piața construcțiilor, au fost epuizate în încercările de a da piept cu provocările precedente. De data aceasta, dacă guvernele nu intervin cu hotărâre pentru a proteja sectorul construcțiilor, puține firme vor fi capabile să facă față presiunilor actuale. Deocamdată nu ne confruntăm cu dificultăți legate de disponibilitatea materialelor, însă prețurile au crescut încă de la începutul conflictului din Iran, iar creșterea prețului motorinei și al produselor petroliere se va solda cu creșteri în lanț. De asemenea, frecvența cu care se evocă astăzi posibilitatea unei penurii de carburant este și ea fără precedent.

Mario Pröll, CEO PORR România

