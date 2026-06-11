Avertizare meteo imediată de vreme severă! Cod ROȘU de ploi torențiale și grindină mare. Iată lista localităților afectate

Se vinde singura casă care a mai rămas după demolarea unui sat întreg, dintr-un motiv care s-a dovedit a fi nejustificat
COD : ROSU
Valabil de la : 11-06-2026 ora 14:55 până la : 11-06-2026 ora 16:00
In zona : Județul Suceava: Suceava, Salcea, Cornu Luncii, Udești, Mălini, Șcheia, Bosanci, Todirești, Slatina, Ipotești, Moara, Horodniceni, Mitocu Dragomirnei, Pătrăuți, Stroiești, Valea Moldovei, Pârteștii de Jos, Drăgoiești, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Comănești, Ciprian Porumbescu, Bălăceana;
Se vor semnala : Grindină de mari dimensiuni (> 4 cm), vijelie puternică, cu rafale de peste 90 km/h, averse torențiale care vor acumula peste 40 l/mp.
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