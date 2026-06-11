Jurnalul.ro › Ştiri › Vremea › Avertizare meteo imediată de vreme severă! Cod ROȘU de ploi torențiale și grindină mare. Iată lista localităților afectate Avertizare meteo imediată de vreme severă! Cod ROȘU de ploi torențiale și grindină mare. Iată lista localităților afectate

Avertizare meteo imediată de vreme severă! Cod ROȘU de ploi torențiale și grindină mare. Iată lista localităților afectate

Hepta/Grindină de mari dimensiuni (> 4 cm), vijelie puternică, cu rafale de peste 90 km/h, averse torențiale care vor acumula peste 40 l/mp

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de ploi torențiale, intensificări ale vântului și instabilitate atmosferică pentru mai multe județe.