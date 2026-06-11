x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Claudiu Manda taxează clasa politică: Avem o responsabilitate selectivă și lipsă de dialog

Claudiu Manda taxează clasa politică: Avem o responsabilitate selectivă și lipsă de dialog

de Redacția Jurnalul    |    11 Iun 2026   •   16:30
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Claudiu Manda taxează clasa politică: Avem o responsabilitate selectivă și lipsă de dialog
Jurnalul/ Claudiu Manda critică „responsabilitatea selectivă” din politică și lipsa unui dialog real

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis, joi, un mesaj în care acuză o abordare „selectivă” a responsabilității în politică și incoerență în raportarea la deciziile asumate anterior.

„Responsabilitatea nu poate fi selectivă în politică”, a scris Manda, pe Facebook. „Nu poți invoca responsabilitatea pentru deciziile pe care le-ai luat în trecut și să o ignori atunci când nu se potrivește cu calculele electorale de mâine”.

El a susținut că românii așteaptă „soluții pentru problemele de astăzi”, precum și „stabilitate, seriozitate și lideri politici capabili să pună interesul țării înaintea interesului de partid”.

„Cu atât mai mult atunci când le ești „dator”, după ce tot pe umerii lor ai așezat toate poverile fiscale”.

Manda a precizat că „dialogul nu înseamnă doar declarații și conferințe de presă. Dialogul înseamnă să îți asculți partenerii și să ții cont de propunerile lor”.

„După ce ai refuzat luni de zile să ții cont de propunerile celor cu care ar fi trebuit să construiești o soluție comună, este greu să mai fii credibil atunci când vorbești despre dialog și responsabilitate”.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: claudiu manda dialog clasa politica
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri