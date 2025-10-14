Primarul Capitalei vrea să scoată de pe șosele 150.000 de mașini în orele de vârf

Bucureștiul este cel mai mare oraș al țării, atât ca populație, cât și ca suprafață, iar gestionarea lui ridică foarte multe probleme. Din păcate, este unul dintre cele mai aglomerate orașe din Europa în ceea ce privește traficul rutier. Numărul mare de mașini și infrastructura rutieră subdezvoltată, lipsa parcărilor și opririle neregulamentare, care de multe ori blochează benzile de circulație, generează zilnic ambuteiaje la orele de vârf, exasperându-i pe șoferi. Despre toate aceste neajunsuri și mai ales despre ce soluții are Primăria Generală a Capitalei pentru rezolvarea acestei probleme a traficului am stat de vorbă cu primarul general interimar Stelian Bujduveanu.

Rep.: Câte mașini sunt înregistrate în București astăzi?

Stelian Bujduveanu: Peste 1,7 milioane de autovehicule sunt înmatriculate în București, iar în fiecare zi intră, tranzitează sau rămân în București alte 300.000 de mașini. Acestea sunt date de la Ministerul Afacerilor Interne, deci vorbim despre date certe.

Rep.: Vorbim despre managementul inteligent al traficului. Sigur, e bun, dar are și el niște limite. Până la urmă, Capitala trebuie să ia niște măsuri mai ample, cum ar fi să deschidă noi bulevarde, de exemplu. Bucureștiul este blocat din cauza subdezvoltării infrastructurii rutiere.

Stelian Bujduveanu: Măsurile pentru fluidizarea traficului sunt de diferite tipuri. Managementul inteligent al traficului este una dintre măsurile care asigură fluența traficului. Și noi îl vom extinde de la 250 de intersecții la 500 de intersecții, pentru a acoperi tot Bucureștiul. În ceea ce privește bulevardele, trebuie să finalizăm Prelungirea Ghencea, pentru că este un bulevard care preia foarte mult din volumul de intrare în oraș.

Pentru crearea de noi bulevarde, în ultimii ani de zile s-a lucrat la Fabrica de Glucoză, toată zona de nord a fost dezvoltată. Dar mai avem mult până să ajungem la inelul secundar și la cele trei inele. Inclusiv radialele vor completa acest sistem inelar, pe care l-am gândit în București, pentru a prelua din trafic. Să avem un sistem mixt, inele concentrice și radiale care pătrund în București. Sensuri unice s-au făcut și vi le reamintesc pe cele de pe Calea Floreasca și Radu Beller, care funcționează extraordinar de bine.

Supralărgirea Prelungirii Ghencea, în viteza întâi

În septembrie 2018 Consiliul General al Municipiului București aproba în unanimitate proiectul de supralărgire la patru benzi a arterei Prelungirea Ghencea, una dintre cele mai aglomerate din Capitală. Proiectul a întâmpinat de-a lungul anilor mai multe blocaje, iar în timpul în care Primăria Capitalei a fost condusă de Nicușor Dan, el a fost practic blocat complet. La 8 ani de la aprobarea lucrărilor, acestea sunt încă departe de finalizare.

Rep.: Proiectul șoselelor radiale este foarte mult întârziat deja, se vorbește despre el de ani de zile. În ce stadiu este proiectul?

Stelian Bujduveanu: Nu este întârziat, este în curs de autorizare.

Proiectul „Orbital București”, 5 ani și niciun km construit, dar primarul nu vede întârzierea

Proiectul „Orbital București” prevede realizarea a opt drumuri radiale ce vor lega marile bulevarde ale municipiului București și Centura Capitalei cu Autostrada Bucureștiului A0, intersectând 30 de localități din zona metropolitană. Întregul program are o valoare estimată de peste 703 milioane de euro și termen de finalizare anul 2028, potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București (ADIZMB). Proiectul a apărut în 2021 și prevede construirea a 10 drumuri radiale care ulterior au devenit mai puține. Deși ne apropiem de sfârșitul anului 2025, niciun kilometru de drum radial nu a fost construit. Momentul de lansare a licitațiilor pentru construirea acestor drumuri este încă departe, pentru că încă nu am depășit faza studiilor de fezabilitate.

Rep.: În ultimii ani, câte autorizații de locuințe, de blocuri, s-au dat la nivelul Capitalei?

Stelian Bujduveanu: Media anuală e de peste 1.000 de autorizații și mă refer doar la Primăria Capitalei, pentru că și primăriile de sector emit autorizații în zonele în care au atribuții. Deci se ridică la câteva mii, peste 5.000 de autorizații, dacă nu mă înșel, este numărul total. Dar acestea diferă. Fie sunt autorizații pentru o casă sau autorizații de condominium întreg. Deci nu putem avea o cuantificare exactă asupra imobilelor care s-au dezvoltat.

Rep.: În București s-au construit foarte multe blocuri, dar infrastructura rutieră a rămas aceeași. S-a construit un cvartal de blocuri, au venit aici 2.000 de oameni, să zicem, și au apărut încă 1.000 de mașini, dar străzile din jur au rămas aceleași, ceea ce a dus la o supraaglomerare a șoselelor. Ce faceți aici?

Stelian Bujduveanu: Planul Urbanistic General al Municipiului București este aprobat încă din anul 2020. De asemenea, au mai fost și planuri derogatorii aprobate. Orice autorizație care se emite trebuie să fie emisă conform acestor regulamente de urbanism. Dacă regulamentul permite, ea poate fi emisă. Dacă nu permite, nu se emite. Municipiul București lucrează la noul planul urbanistic general și avem ca termen de aprobare până în 2028. Și atunci se va rezolva și problema. Urbanizarea Bucureștiului se face cu un plan urbanistic general nou, adaptat, care va asigura și crearea de noi drumuri.

Rep.: Legat de traficul greu. Ați observat că intră foarte multe mașini de tonaj mare în București, chiar și TIR-uri. De ce au voie să circule prin oraș?

Stelian Bujduveanu: Accesul în oraș nu este restricționat decât de tonaj pe anumite artere. Municipiul București va pune în dezbatere publică un proiect foarte important. Proiectul privind restricționarea circulației mașinilor de serviciu neesențiale, precum cele de aprovizionare a magazinelor, autospecialele de salubritate, furgonetele de curierat. Mașinile utilizate pentru aceste servicii vor avea o interdicție de circulație în intervalul orar 7.00-10.00 și 16.00-19.00. Intervalele orare în care nu vor avea voie să circule au fost alese tocmai pentru a crea posibilitatea părinților să-și ducă copiii la școală și ulterior să meargă la muncă, să-i ia de la școală și să meargă acasă. Ei vor avea mai mult spațiu și traficul va fi mai fluent. Estimarea noastră este că peste 150.000 de mașini vor fi scoase din trafic în acele intervale orare, care va duce la o reducere a traficului peste 10%. Proiectul respectiv vine și cu o completare, benzi unice dedicate acelor categorii de vehicule care sunt esențiale la anumite intervenții de urgență.

Proiectul pentru restricționarea circulației în anumite intervale orare a mașinilor care deservesc o serie de servicii neesențiale intră în dezbatere publică săptămâna aceasta, iar dacă va fi aprobat, va fi implementat de la începutul lunii noiembrie.

Vor mai fi cumpărate 250 de tramvaie

Problema transportului în comun este una din cele două priorități ale Primăriei Capitalei, iar a doua este termoficarea. Primarul interimar Stelian Bujduveanu spune că astăzi Capitala are 100 de tramvaie, 100 de autobuze și 100 de troleibuze, toate noi. De asemenea, o să mai vină 250 de tramvaie, procedura de achiziție urmând să fie lansată anul viitor. Prima finanțarea asigurată vizează achiziția a 60 de tramvaie. Rețeaua de șine de tramvai din București are o lungime totală de aproximativ 150 km, din care 100 km au fost modernizați, iar restul de 50 km sunt în curs de modernizare.

Rep.: Sunt foarte multe plângeri ale cetățenilor care reclamă Poliția Locală că nu prea își face treaba. Adică privește cu indolență multe fapte antisociale.

Stelian Bujduveanu: Poliția Locală își face datoria. Orice sancțiune, orice infracțiune care este constatată trebuie să fie sancționată, indiferent de natura ei. O mare parte din problemele de trafic sunt legate de mașinile care au fost abandonate pe prima bandă. Iar dacă vrem ca orașul acesta să fie funcțional, trebuie să ne asumăm că parcarea este gândită ca mașina să fie pusă în parcare. Iar mașinile care sunt abandonate pe trotuare, pe spațiul verde sau pe bulevarde nu aduc cinste și beneficii orașului, ci doar îl aglomerează și mai tare. Astăzi, Bucureștiul este o mare parcare, tocmai pentru că s-a împământenit ideea că poți parca mașina oriunde, oricând, fără niciun fel de sancțiune.

