De ce sunt IMM-urile pe cale de dispariție

Sectorul IMM-urilor este sensibil la deciziile economice ale Guvernului Bolojan, iar impactul asupra sa este semnificativ. Măsurile fiscale și anularea sau restrângerea unor programe de susținere a companiilor, cum ar fi Programul IMM Invest și Programul Anghel Saligny, au început să lase urme. Asta se vede deja prin creșterea puternică a disponibilizărilor din sectorul privat și este de așteptat ca fenomenul să se amplifice pe măsură ce investițiile publice se vor restrânge tot mai mult.

Băncile devin mai prudente, iar IMM-urile se confruntă cu un acces dificil la credite sau refinanțări mai scumpe. Pe de altă parte, prețurile cresc mai rapid decât salariile, afectând consumul și costurile de producție, ceea ce face ca acest sector să fie afectat puternic de scumpirea materiilor prime și a utilităților. În această perioadă dificilă în care încrederea antreprenorilor români într-o evoluție pozitivă a economiei românești scade rapid, am vrut să aflăm cum evaluează situația reprezentanții IMM-urilor și pentru aceasta am stat de vorbă cu Florin Jianu, președintele onorific al IMM România.

Rep: Cum arată astăzi sectorul IMM-urilor?

Florin Jianu: Sigur, sectorul IMM arată așa cum arată vremurile. Arată îngrijorător, arată o stagnare în ceea ce înseamnă investițiile, arată faptul că în această perioadă antreprenorii sunt îngrijorați de modificările fiscale și nu arată neapărat o încredere în ceea ce înseamnă evoluția pozitivă a economiei României.

De altfel, încrederea într-o evoluție pozitivă s-a prăbușit, dacă putem folosi un astfel de termen, de la șase din zece antreprenori care considerau că în perioada următoare va exista o evoluție pozitivă a economiei românești, la trei din zece antreprenori.

Rep: Câte firme sunt bancabile astăzi în sectorul IMM-urilor? A crescut numărul lor?

Florin Jianu: Numărul cumva a crescut în perioada în care existau instrumente de susținere, precum Programul IMM Invest, care a ajutat zeci de mii, sute de mii de IMM-uri în perioade dificile, cum a fost perioada COVID sau perioada de început a conflictului din Ucraina. Astfel am reușit să creștem de la 4-5 companii bancabile spre 7-8 companii bancabile. Acum avem un oarecare regres, pentru că nu mai avem un instrument de susținere, iar acum suntem undeva la 5-6 companii bancabile.

„E un apel pe care îl fac public și l-am făcut în repetate rânduri, astfel încât să avem instrumente adecvate, care să ajute cogarantarea pentru întreprinderile mici și mijlocii aflate în dificultate, pentru două componente simple. Unu, capital de lucru, și doi, investițiile de care au nevoie”, Florin Jianu, președintele onorific IMM România

Rep: Am văzut că pe piață se simte deja un proces destul de puternic de concediere în zona privată. S-a ajuns la 12.000 de concedieri în primele șapte luni ale anului în zona privată, în timp ce Guvernul, în zona bugetară, încă face diverse calcule, sindicatele se opun concedierilor la stat. La ce vă așteptați în continuare?

Florin Jianu: Mesajele, mai ales în această perioadă, ar trebui să fie pozitive, de susținere a economiei. Ar trebui să avem la dispoziție instrumente adecvate, ar trebui să folosim fondurile europene tocmai pentru a reinsera oamenii care sunt disponibilizați sau pentru zona de concedierii colective, pentru că sunt asemenea fonduri pe care nu le vedem atrase. Dar, încă o dată, mesajele publice ar trebui să fie unele pozitive și instrumentarul ar trebui să fie adecvat, pentru că dacă vom continua să discutăm doar despre închideri de firme, concediere și așa mai departe, vom ajunge, cu siguranță, într-o recesiune economică și asta într-o perioadă în care lumea nu e neapărat în recesiune, nu avem o criză economică globală. Sigur, avem încetinirea unor motoare economice și știm cu toții cauzele, dar nu suntem în recesiune.

Rep: Dacă ar fi să cereți trei măsuri Guvernului Bolojan pentru sprijinirea sectorului MMI-ului, care ar fi acestea?

Florin Jianu: Prima ar fi implementarea imediată a programului IMM-Invest, program de garantare pe scară largă pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru că acest lucru dă acces la capital pentru aceste societăți. Doi, aș cere un program pentru susținerea startup-uri-lor, pentru inițiativa antreprenorială, pentru că am constatat în ultimul an că avem mai multe firme care s-au închis decât firme care s-au deschis și e pentru prima oară în ultimul deceniu când asistăm la un asemenea revers al numărului de firme. Trei, aș simplifica masiv cadrul legislativ și aș face viața întreprinderilor mai simplă. Afacerile mici și mijlocii au nevoie de o fiscalitate echilibrată.

IMM Invest, un program care a ținut în picioare sectorul

În perioada pandemiei, programe precum IMM Invest au reprezentat un sprijin real pentru companiile românești. Prin intermediul acestui program care astăzi este oprit, statul a garantat creditele, băncile au finanțat, iar IMM-urile, societăți care sunt considerate coloana vertebrală a economiei, au reușit să supraviețuiască într-o perioadă de criză. O susținere a IMM-urilor prin politici economice strategice este vitală pentru a asigura o dezvoltare durabilă, bazată pe antreprenori locali, nu doar pe marile companii internaționale.

Rep: Participarea IMM-urilor românești la inovare este foarte slabă astăzi. Cum explicați acest fenomen?

Florin Jianu: Pentru că resursele lor sunt limitate și atunci când nu ai resurse publice sau nu ai susținere fiscală pentru investiții în inovare, cercetare, nu ai de unde să aduci astfel de bani. Am văzut însă, să știți, o ușoară creștere și o tendință de creștere a investițiilor din resurse proprii. Sigur, acest lucru se întâmplă la două din zece IMM-uri, deci practic nu sunt foarte multe cele care își permit să aloce resurse pentru inovare. Mai degrabă, aici iarăși ar trebui să ne uităm spre fonduri publice, spre tipuri de instrumente de susținere care cumva să oblige acest proces de inovare care altfel e dificil de susținut din resurse financiare proprii.

În România sunt peste 931.000 de IMM-uri, dar o treime dintre aceste companii prezintă capital negativ, fiind excluse de la finanțare bancară sau fonduri europene. Productivitatea IMM-urilor este de 26.000 de euro per angajat, la jumătate față de media UE și cu 70% sub cea a marilor companii locale, potrivit datelor Asociației Române a Băncilor.

Rep: Câte IMM-uri fac export?

Florin Jianu: Un procent scăzut, de sub 6%. În general, IMM-urile nu lucrează nici măcar pe piața națională, lucrează pe piața locală sau piața regională, după care urmează piața națională și un procent de sub 6% fac activități de export. Și aici, pentru că le lipsesc informațiile, le lipsește instrumentarul. Aici, dacă vreți să fac așa un apel public, vedeți că acea agenție ARICE, Agenția de Investiții și Exporturi, este tratată ca o cenușăreasă. Nici nu știm unde se află, nici nu are conducere de mai bine de un an, are o conducere interimară care se tot prelungește. Atașații economici sunt și ei bulversați.

Rep: Ce forță de muncă lucrează în acest sector la ora asta?

Florin Jianu: Ca număr de angajați 1,6 milioane de persoane doar în IMM-uri. Mai sunt în zona companiilor mari, 1,2-1,4 milioane, restul în sectorul bugetar.

Rep: Anul acesta câte întreprinderi mici mijlocii au intrat în insolvență, ulterior în faliment? Ați constatat o creștere?

Florin Jianu: Constatăm faptul că și în acest an tendința de închidere e mai mare decât tendința de deschidere. Anul trecut, vă pot spune cu precizie, că aveam un spor negativ. Asta înseamnă că numărul firmelor care s-au închis minus numărul celor care s-au deschis e de 23.000 în favoarea celor care s-au închis și tendința se menține și în acest an. Eu cred că vom avea mai mult de 23.000-25.000 de firme pe spor negativ anul acesta. Avem așa ca cifre undeva la 130.000 de firme care se deschid și 150.000 de firme care se închid. Dar nu e normal, pentru că pierdem, practic, sânge din economie. E foarte dificil să mai deschizi o firmă după ce ai luat decizia să închizi o firmă și asta ne arată, de fapt, felul în care merg vremurile.

Dispar mai multe firme decât se deschid

Înmatriculări În perioada 01.01.2025 - 31.08.2025 au fost înregistrate 96.084 de înmatriculări, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înmatriculate 80.453.

Dinamica privind înmatriculările: 19,43 %

Suspendări În perioada 01.01.2025 - 31.08.2025 au fost înregistrate 13.251 de suspendări, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate 12.347.

Dinamica privind suspendările: 7,32 %

Dizolvări În perioada 01.01.2025 - 31.08.2025 au fost înregistrate 36.171 de dizolvări, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate 27.023.

Dinamica privind dizolvările: 33,85 %

Radieri În perioada 01.01.2025 - 31.08.2025 au fost înregistrate 56.531 de radieri, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate 54.251.

Dinamica privind radierile: 4,20 %

SUSPENDĂRI + DIZVOLVĂRI + RADIERI 2025 = 105.953

SUSPENDĂRI + DIZVOLVĂRI + RADIERI 2024 = 93.621

Sursa: IMM România

„România nu are o strategie clară de atragere a investițiilor și de promovare a exporturilor. Să știți că lucrurile nu sunt dificil de făcut, dar ele trebuie așezate în matca lor normală”, Florin Jianu, președintele onorific IMM România