Liviu Dragnea, pus în libertate. Instanța a desființat „eseurile” Judecătoriei Sectorului 5 și ale Tribunalului București 

Judecătorii Tribunalului Giurgiu au desființat soluția Judecătoriei Sectorului 5 și, indirect, sentința Tribunalului București de la care a fost strămutată cauza și au dispus eliberarea fostului președinte al PSD, Liviu Dragnea. Acesta a părăsit, ieri după-amiază, Penitenciarul Rahova, la mai bine de doi ani și o lună de la momentul încarcerării. Instanța a constatat că Dragnea îndeplinea toate condițiile pentru a fi eliberat, contrar celor reținute de reprezentantul DNA și de cele două instanțe bucureștene. La părăsirea locului de detenție, Liviu Dragnea a ținut să precizeze că au fost doi ani de chin, că a plătit pentru ceva ce nu a făcut și că, la momentul în care a fost executat, România era o țară prosperă care, astăzi, a devenit o dictatură.

Tribunalul Giurgiu a respins ca nefondată contestația formulată de procurorul DNA, în dosarul privind cererea de liberare condiționată a lui Liviu Dragnea, ca urmare a strămutării cauzei de la Tribunalul București; DNA cerea ca Dragnea să mai poată cere liberarea abia la finalul lunii august. Judecătorii giurgiuveni au admis, în schimb, contestația formulată de fostul lider PSD, împotriva sentinței din 27 aprilie 2021 a Judecătoriei Sectorului 5, care a respins, pe fond, cererea de liberare condiționată. Tribunalul Giurgiu a desființat cu totul această sentință, rejudecând cererea.

Reanalizând problema supusă judecății, spre deosebire de colegii de la Tribunalul București, instanța de ieri a dispus admiterea cererii de liberare condiționată, constatând că au fost îndeplinite cerințele prevăzute de lege, referitoare la executarea a cel puțin două treimi din pedeapsă, că persoana condamnată a fost stăruitoare în muncă, disciplinată și a dat dovezi temeinice de îndreptare. Mai mult, judecătorii au luat în calcul și zilele de muncă prestate de Dragnea în penitenciar, inclusiv perioada în care i-a fost restricționat, nelegal, dreptul la muncă.

Judecat la Giurgiu, pentru că, în Capitală, nu s-a găsit niciun magistrat imparțial

Reamintim faptul că Liviu Dragnea a primit, a doua zi după pierderea de către PSD a alegerilor europarlamentare din anul 2019, o pedeapsă de 3 ani și jumătate de închisoare cu executare, pentru instigare la abuz în serviciu, în dosarul „Angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman”. Dragnea a fost încarcerat în 27 mai 2019 și, potrivit legii, putea fi liberat condiționat încă din luna februarie a acestui an, ca urmare a muncii prestate în penitenciar, dar și a bonusurilor obținute. Judecătoria Sectorului 5 și doi judecători de la Tribunalul București au respins însă această cerere.

Ulterior, s-a consemnat faptul că toți magistrații implicați au semnat, în 2018, o scrisoare-protest împotriva lui Liviu Dragnea, fapt ce a condus la o decizie fără precedent, luna trecută, a judecătorilor Curții de Apel București. Instanța a decis strămutarea contestației la Giurgiu, întrucât Tribunalul București nu avea judecători imparțiali. Ulterior, într-un alt dosar în care Dragnea a fost trimis de DNA în judecată, au fost formulate, pe bandă rulantă, cereri de abținere din partea judecătorilor. Toți aceștia se aflau pe lista de semnatari ai scrisorii-protest anti-Dragnea din 2018.

Mesaj dur: „PSD se află în buzunarele SRI. Foștii colegi m-au vândut”

Hotărârea Tribunalului Giurgiu este definitivă, executorie și a fost pusă în aplicare imediat. Ieri după-amiază. Liviu Dragnea a părăsit Penitenciarul Rahova. La ieșirea din pușcărie, fostul lider social-democrat a făcut mai multe declarații care, în mod normal, ar trebui să dea fiori reci unor politicieni.

„A fost o perioadă de doi ani și două luni de chin și suferință, abuzuri și umilință. Cea mai mare parte a populației a înțeles de ce a trebuit să ajung aici. Când am plecat, România era o țară prosperă. Din păcate, azi este o dictatură. (…) Eu mă consider deținut politic pentru că am intrat nevinovat. Mi s-a cerut insistent în ultimele luni la instanță să îmi recunosc vinovăția ca să pot fi eliberat. Am refuzat. PSD a devenit un partid operetă condus de oameni lași”, a subliniat Liviu Dragnea. Mai mult, acesta a adăugat că „PSD nu mai e partid, PSD nu e condus de nimeni, este în buzunarele SRI”.

O altă temă abordată de acesta a fost zvonul cu privire la revenirea sa în viața politică. „Legat de reintrarea sau nu în politică, voi intra dacă o să găsesc răspuns la două întrebări: Dacă mai am cu cine și dacă mai am pentru cine”, a punctat fostul lider social democrat. De altfel, conform sentinței penale a Înaltei Curți, prin care s-a dispus condamnarea acestuia în dosarul „DGASPC Teleorman”, Liviu Dragnea nu are dreptul să candideze și nici să ocupe o funcție implicând exercițiul autorității de stat timp de trei ani după data eliberării.

De altfel, Liviu Dragnea este cercetat, în continuare, de DNA în celebrul dosar „Teldrum” și este deja trimis în judecată în dosarul privind participarea în SUA, la începutul anului 2017, la ceremonia de inaugurare a președintelui Donald Trump. Despre acest dosar, Dragnea a ținut să precizeze că este „o rușine”.

Pe termen scurt, fostul președinte social-democrat se va concentra pe rezolvarea unor probleme de sănătate de care nu s-a putut ocupa în perioada de detenție și a anunțat că se va angaja la firma fiului său. Cât despre foștii săi colegi de partid, a precizat că aceștia nu l-au trădat. „M-au vândut!”, a conchis Dragnea.