Marcel Ciolacu: „O voi sprijini pe doamna Elena Lasconi în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale”

„Nu am putut să vorbesc public despre aceste documente pentru că am respectat legea. Însă, un fapt este cert: în competiția electorală, am fost cel mai afectat de modul în care domnul Călin Georgescu și-a mărit artificial expunerea, eludând cadrul legal. Sper ca, pe baza dovezilor publicate azi, autoritățile statului să-și facă treaba, iar toți cei vinovați să plătească!,” a scris Ciolacu pe Facebook.

Apel la justiție și un nou obiectiv național

Președintele PSD își exprimă speranța că autoritățile statului vor acționa cu fermitate, bazându-se pe dovezile prezentate, pentru a aduce în fața legii toți cei responsabili. În contextul acestor dezvăluiri, Ciolacu și-a anunțat sprijinul pentru Elena Lasconi în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 8 decembrie.

„Trebuie să depășim valul de ură care ne macină de 20 de ani și să ne concentrăm, împreună, pe un mare obiectiv national - continuarea traseului de dezvoltare europeană a României!,” a subliniat Ciolacu.

Construirea unei majorități pro-europene

Marcel Ciolacu a mai precizat că a demarat construcția unei majorități parlamentare și guvernamentale care să susțină agenda pro-europeană și candidatura Elenei Lasconi.

„În fața acestei realități, o voi sprijini pe doamna Elena Lasconi în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Am demarat deja construcția unei majorități parlamentare și guvernamentale pro-europene, care să o susțină pe doamna Elena Lasconi la votul de pe 8 decembrie”.

Acesta a subliniat că mesajul românilor, atât din țară, cât și din diaspora, este unul clar: consolidarea unui stat puternic, capabil să apere drepturile cetățenilor săi, oriunde s-ar afla aceștia.

„Asta așteaptă de la noi atât românii care trăiesc în țară, cât și cei care trăiesc în Occident și care ne-au transmis, prin votul lor recent, că trebuie să continuăm să clădim un stat puternic și demn, capabil să se bată pentru drepturile românilor, oriunde locuiesc aceștia în lume!,” a concluzionat liderul social-democrat.