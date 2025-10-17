Liviu Negoiță și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei din partea PUSL

Partidul Umanist Social-Liberal, filiala București, l-a desemnat pe Liviu Negoiță drept candidatul său la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei. Liviu Negoiță, care este și președintele filialei, și-a anunțat ieri candidatura pentru această funcție în cadrul unei conferințe de presă în care și-a prezentat și prioritățile în cazul în care va ocupa fotoliul de primar general. El a mai precizat că de astăzi va începe campania de strângere a semnăturilor necesare pentru a-și înregistra candidatura la Biroul Electoral Central. La rândul ei, Lavinia Șandru, purtătoare de cuvânt a partidului, a declarat că tema principală pentru care Partidul Umanist Social-Liberal se va lupta în perioada următoare este schimbarea calității clasei politice.

Liviu Negoiță a ocupat în trecut funcția de primar al Sectorului 3 din Capitală, fiind astfel o persoană cu experiență în activitatea publică locală, dar a fost și parlamentar. El spune că s-a hotărât să-și anunțe această candidatură pentru că nu este mulțumit deloc de modul în care arată astăzi Bucureștiul.

„Am văzut ce se întâmplă în ultima perioadă și mi-am dat seama că Bucureștiul este făcut sendviș de clasa politică. Au existat diverse figuri care și-au dorit și încă doresc sprijinul partidelor, dar eu vreau susținerea bucureștenilor care mă cunosc și care știu ce am făcut în administrația locală și în Parlament”, a subliniat el.

„Sunt consilier general. PUSL are 10% din ce înseamnă Consiliul General. Ceea ce înseamnă că cetățenii ne-au creditat cu votul lor și avem un cuvânt de spus în Consiliul General. Vă anunț că am hotărât să candidez la Primăria Capitalei. Văzând ceea ce se întâmplă mi-am dat seama că Bucureștiul este făcut încă o dată sendviș de clasa politică. (...) Îmi doresc susținerea bucureștenilor”. Liviu Negoiță, președinte PUSL București

Monumentele istorice din Centrul Civic se pot transforma în moloz

Pentru a-și susține punctul de vedere că orașul a fost abandonat de autoritățile locale, el a dat mai multe exemple reprezentative. De exemplu, a abordat problema Centrului Vechi „care nu înseamnă doar mici și bere”. Aici se află Curtea Veche, un monument-simbol al istoriei Bucureștiului, dar care este în pericol să se prăbușească la un seism mai mare de 6 grade pe scara Richter. Ultimii primari ai Capitalei au neglijat constant investițiile în consolidarea ei, iar astăzi monumental a ajuns aproape o ruină. În această situație se află nu mai puțin de 97 de monumente istorice din Centrul Vechi, a spus Liviu Negoiță.

Traficul urban și spațiile verzi, un dezastru

O altă problemă pe care candidatul PUSL la Primăria Capitalei a abordat-o în cadrul conferinței a fost cea a traficul care a devenit supraaglomerat. Faptul că acum Primăria Capitalei vrea să interzică circulația anumitor mașini în unele intervale orare nu va da rezultatele scontate, consideră Liviu Negoiță, iar interdicțiile de circulație de tot felul, impuse de-a lungul timpului, nu au dus la deblocarea orașului. Din contră, măsurile haotice au aglomerat orașul. În ceea ce privește spațiul verde, el a spus că acesta este prost administrat, se taie arbori seculari, iar Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București (ALPAB) este o instituție din subordinea Primăriei Generale a Capitalei care ar trebui desființată.

Liviu Negoiță a explicat că printre măsurile pe care le va propune se numără soluții pentru fluidizarea traficului și interzicerea unor practici care blochează orașul, pentru ca Bucureștiul să devină funcțional și accesibil pentru cetățeni. Comentariile sale au fost făcute în contextul unei dezbateri mai largi despre administrarea Capitalei, la care a participat și Lavinia Șandru. Aceasta a afirmat că românii își doresc „o clasă politică demnă și curajoasă, capabilă să oprească abuzurile și să redea cetățenilor demnitatea și onoarea de care au nevoie” .

„Ceea ce m-a determinat să candidez este realitatea vizibilă tuturor: Bucureștiul are nevoie urgentă de o schimbare în calitatea clasei politice, pentru ca cetățenii să nu mai fie nevoiți să se confrunte cu decizii greșite sau abuzive la nivel local”. Liviu Negoiță, președinte PUSL București

Lavinia Șandru: „Românii își doresc oameni care să le apere drepturile, demnitatea și onoarea (…)”

Totodată, purtătorul de cuvânt al PUSL, Lavinia Șandru, a declarat că principalul obiectiv al clasei politice ar trebui să fie protejarea cetățenilor și stoparea abuzurilor în administrație. „Românii își doresc oameni care să le apere drepturile, demnitatea și onoarea, iar ceea ce ne lipsește în prezent este o clasă politică demnă, responsabilă și curajoasă”, a spus ea. Aceasta a subliniat că schimbarea clasei politice este esențială pentru funcționarea corectă a instituțiilor și pentru eficientizarea administrației locale. „Trebuie să ne asigurăm că nu mai avem demnitari care fac doar jocuri politice și nu se gândesc la nevoile reale ale cetățenilor. România are nevoie de lideri care să acționeze pentru binele public, nu pentru interese personale sau de partid”, a adăugat Șandru. În opinia sa, transformarea clasei politice înseamnă și crearea unui mediu în care cetățenii să aibă încredere că administrația locală funcționează corect, că deciziile sunt luate transparent și că abuzurile vor fi eliminate

„ALPAB ar trebui desființată. Există acolo un domn director pe care nu l-a văzut nimeni. Ne plimbăm cu toții prin Parcul Herăstrău. Vedem că se prăbușesc marginile lacului”. Liviu Negoiță, președinte PUSL București

Capitala, fără Registrul spațiilor verzi

Abordând tot problema spațiilor verzi, Bogdan Jelea, consilier PUSL în Consiliul Local al Municipiului București, a amintit că orașul încă nu are Registrul spațiilor verzi. Este un document necesar, a subliniat acesta, pentru că el ne arată cum stăm față de recomandarea Comisiei Europene ca fiecărui locuitor al orașului să-i revină 26 de metri pătrați de spațiu verde. Pe de altă parte, fără a rezolva problema infrastructurii rutiere, orașul va fi în continuare extrem de poluat. În primul rând trebuie închis inelul median și în al doilea rând făcute șoselele radiale. „Altfel, tot interzicând unora și altora să circule, ne vom trezi că autoturismele vom circula ca în comunism, cu soț și fără soț”, a mai spus Bogdan Jelea.

PUSL cere ieșirea de la guvernare a USR

În cadrul conferinței, Liviu Negoiță și Lavinia Șandru au abordat și o problemă politică de strictă actualitate generată de plângerea penală a USR împotriva premierului Ilie Bolojan. Liviu Negoiță a spus că PUSL cere ieșirea de la guvernare a USR. Reamintim unul dintre parlamentarii de la USR a depus o plângere penală împotriva Guvernului și a premierului Ilie Bolojan pe motiv că nu organizează alegeri în Capitală. În opinia lui Liviu Negoiță, Executivul va stabili data alegerilor pentru primăvară și este cel puțin nepotrivit să facă această plângere un partid care face parte din coaliția de guvernare. „Dacă ajungi să dai în judecată colegul de coaliție pentru că nu reușești să-l convingi să facă ce vrei tu, mai bine te duci acasă”, a spus și Lavinia Șandru.