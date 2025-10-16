Reforma Bolojan, aproape de o nouă realizare: cei mai săraci copii din Europa

Organizația Salvați Copiii a publicat un studiu care arată că în România trăiesc în sărăcie aproape 34% dintre minori, în timp ce media europeană este de circa 24%. Mai grav este că numărul copiilor afectați de sărăcie s-ar putea dubla până în 2026, în urma măsurilor de austeritate ale actualului guvern. Specialiștii organizației au făcut o estimare sumbră a evoluției sărăciei, în actualele condiții de criză. De altfel, toate analizele și predicțiile economiștilor arată că până în 2026 va scădea semnificativ puterea de cumpărare a românilor, va crește în continuare inflația, iar copiii sunt cei mai vulnerabili, în special în mediul rural și în orașele mici.

Cel mai recent studiu realizat de Organizația Salvați Copiii arată că mai mult de un minor din trei din România trăiește în sărăcie, iar procentul crește dramatic și ajunge la 75,8% pentru cei ai căror părinți au un nivel scăzut de educație.

În timp ce toate studiile internaționale au demonstrat de ce investiția în copii este necesară și reprezintă cea mai inteligentă opțiune economică, România nu ține cont nici măcar de faptul că s-au investit milioane de euro, inclusiv din bani europeni, în ultimii 15 ani, pentru reducerea sărăciei.

La nivelul anului trecut, 33,8% dintre copiii români, adică 1,255 milioane de copii, erau în risc de sărăcie sau excluziune socială, cifrele fiind peste media din Uniunea Europeană cu 10 procente - media UE este de 24,2%.

Analiștii organizației au estimat o creștere accelerată a acestei rate a sărăciei în următoarea perioadă, după creșterea TVA, creșterea inflației, o predictibilă creștere a șomajului și o scădere dramatică a puterii de cumpărare.

România se plasa, anul trecut, pe locul trei în topul UE al celei mai mari rate de sărăcie în rândul copiilor, după Bulgaria (35,1%) și Spania (34,6%); la polul opus se află Slovenia (11,8%), Cipru (14,8%) și Cehia (15,4%).

Între 2019 și 2024, în loc să asistăm la scăderea acestui fenomen, am observat că numărul copiilor săraci din Europa a crescut cu 446.000 - echivalentul unei medii zilnice de 244.

Viitorii adulți au probleme de integrare

Sărăcia în copilărie afectează viitorii adulți pe toată durata vieții - arată studiile. „Adulții care și-au petrecut copilăria în sărăcie au șanse mai mici de a participa pe piața muncii, câștigă cu circa 20% mai puțin și au o stare de sănătate mai proastă, echivalentul pierderii anuale a două săptămâni din speranța de viață”, explică Salvați Copiii.

Vulnerabilitățile structurale generează inechitate crescută - mai explică specialiștii. Copiii din mediul rural au un risc mult mai ridicat de sărăcie sau excluziune socială, de 41,7% , iar situația copiilor ai căror părinți au un nivel scăzut de educație este dramatică: 75,8% dintre ei se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, în comparație cu 5,9% dintre copiii ai căror părinți au studii universitare.

Raportul de cercetare al organizației Salvați Copiii arată că la nivelul Uniunii Europene, aproape 1 din 4 copii din Uniune – 19,5 milioane în total – continuă să fie expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială. Cel mai mic risc de sărăcie și excluziune socială îl înregistrează copiii din Slovenia (11,8%), Cipru (14,8%) și Cehia (15,4%), potrivit Eurostat pentru 2024. Raportul a fost lansat în cadrul dezbaterii „Sărăcia copiilor – un cost pe care Europa nu și-l poate permite”, organizată de Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European şi Save the Children, în Parlamentul European, la Bruxelles.

În cadrul reuniunii s-a încercat identificarea unor acțiuni concrete pentru a garanta că fiecare copil crește fără a fi afectat de sărăcie și excluziune socială.

Specialiștii atrag atenția asupra faptului că pentru 1,255 milioane de copii din țara noastră, asigurarea resurselor necesare pentru un trai sănătos este problematică, iar copiii români continuă să fie mult mai afectați de sărăcie în comparație cu adulții, riscul de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor fiind cu șapte puncte procentuale mai mare decât în rândul adulților.

Aproape 60% dintre familii nu pot susține costurile educației

Un studiu realizat de Salvați Copiii România în vara anului 2025 arată că aproape trei din cinci (58%) dintre familiile ai căror copii sunt integrați în programele educaționale ale organizației nu pot acoperi cheltuielile legate de participarea copiilor la educație, în absența unui sprijin extern, procentul crescând dramatic, la 87%, în rândul celor care se află în stare de sărăcie subiectivă și în rândul celor cu nivel educațional scăzut – 70%.

Cele mai afectate categorii de copii sunt în grupurile și zonele defavorizate - în special în mediul rural. Copiii din familiile rome prezintă un risc de sărăcie de 78%, iar cei din mediul rural au un risc de sărăcie sau excluziune socială de 41,7%.

Următoarea categorie este reprezentată de copiii din familii monoparentale (36,5%) sau din familiile numeroase (50.9%).

Sunt foarte afectați și copiii din familiile refugiate în urma izbucnirii războiului din Ucraina: sub o treime dintre aceste familii (28,4%) afirmând că pot face față tuturor nevoilor sau celor mai multe dintre acestea.

De asemenea, sunt afectați copiii ai căror părinți au un nivel scăzut de educație: 75,8% dintre ei se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, în comparație cu 5,9% dintre copiii ai căror părinți au studii universitare.

Principala cauză este lipsa investițiilor

Cauzele majore ale sărăciei în rândul copiilor rămân investițiile în copii. Cheltuielile României pentru protecție socială (12,8% din PIB), educație (3,3%) și sănătate (4,7%) rămân cu mult sub media Uniunii Europene - arată Organizația Salvați Copiii.

Contribuie la sărăcie în rândul copiilor și lipsurile din procesul de colectare a datelor și monitorizare. Sistemele oficiale care au ca scop monitorizarea factorilor de vulnerabilitate - cum ar fi apartenența etnică, plecarea părinților în străinătate etc - nu sunt suficient de bine folosite - arată specialiștii organizației.

Reprezentanții organizației au explicat, pentru Jurnalul, că în actualele condiții de austeritate, prin tăierea și mai drastică a fondurilor pentru educație și pentru sprijinul familiilor, procentul celor afectați de sărăcie riscă să crească foarte mult – se poate dubla până anul viitor, în funcție de evoluția situației economice a României -, iar toate investițiile care s-au făcut până acum, în ultimii ani, atât în programe naționale și proiecte pentru reducerea sărăciei, cât și în educație și reducerea abandonului școlar vor fi pierdute, din punct de vedere al sustenabilității. Astfel, de pe locul al III-lea, am putea ajunge pe primul loc la sărăcie în rândul copiilor.

Creștere similară cu cea din timpul crizei economice din 2009

O situație foarte gravă se înregistra și în anul 2009 – primul an de criză economică pentru România. Un raport UNICEF arată că în 2009, peste 350.000 de copii din România trăiau în sărăcie absolută, din 1,6 milioane de români aflați în această situație, iar trei sferturi dintre ei erau în mediul rural. Această situație arată o problemă gravă a sărăciei în rândul copiilor din țară la acea vreme.

Cu un an înainte, în 2008, cifrele oficiale arătau că doar 1.220.000 de români trăiau în sărăcie absolută, dintre care doar 251.000 erau copii.

Ministerul Muncii semnala, la începutul anului 2009, că România intrase în recesiune și se aștepta o creștere a numărului de șomeri cu circa 100.000, în cel mai fericit scenariu. Situația a evoluat negativ în următorii trei ani, crescând și cifrele sărăciei – ceea ce este de așteptat și acum, în urma pachetelor de măsuri de austeritate aplicate de actualul guvern.

