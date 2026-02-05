Marea țeapă a mașinilor second-hand: 1 din 3 români se alege cu o ruină pe roți

Mașinile importate reprezintă o parte semnificativă a piețelor de vehicule second-hand din Europa, dar achiziționarea unei astfel de mașini se poate transforma ulterior într-un coșmar pentru șoferi. Ele ar trebui verificate în detaliu înainte, pentru a vă asigura că nu au defecte ascunse sau kilometrajul dat înapoi.

Un studiu realizat de compania de date auto carVertical arată că românii care cumpără astfel de mașini second-hand ar trebui să fie foarte precauți. Vehiculele importate din străinătate au o probabilitate cu 50% mai ridicată de a avea kilometrajul dat înapoi. Această situație subminează încrederea în transparența piețelor din întreaga Europa, afectând și șoferii români. Aproape 70% dintre ei se tem că vor cumpăra o mașină la mâna a doua care are probleme ascunse.

Cel mai puțin transparente piețe auto second-hand au fost anul trecut cele din Ucraina, Letonia, Lituania, România și Estonia. Un amestec de kilometraje falsificate, daune ascunse, vehicule mai vechi și rate ridicate de import fac din aceste piețe unele dintre cele mai riscante locuri pentru a cumpăra o mașină second-hand.

Întrucât escrocii sunt rareori pedepsiți pentru derularea kilometrajului sau pentru ascunderea defectelor, aceste probleme nu vor dispărea prea curând. În 2025, Letonia (10,8%) și Ucraina (9,5%) au înregistrat cele mai mari rate de fraudă din Europa privind kilometrajul. În ceea ce privește daunele, Polonia (62,5%) și Slovacia (62%) dețin nedoritele poziții de top.

O alegere riscantă

În urma analizării tuturor rapoartelor de istoric auto achiziționate de utilizatorii carVertical din România între septembrie 2024 și august 2025, s-a constatat că 7,5% dintre toate vehiculele verificate aveau kilometrajul dat înapoi. Cu toate acestea, statisticile generale nu reflectă pe deplin amploarea reală a fraudelor care implică modificarea odometrului.

8,7% dintre mașinile importate aveau kilometrajul manipulat, comparativ cu doar 5,7% dintre mașinile conduse exclusiv în România. Prin urmare, atunci când cumpărați un vehicul importat, probabilitatea de a da peste un unul care are kilometrajul dat înapoi este de aproximativ 1,5 ori mai mare.

Sondajul carVertical realizat pe mai mult de 10.000 de șoferi din Europa (inclusiv 1.000 de respondenți din România), a arătat că 53,6% dintre cumpărători nu au deloc încredere în vânzătorii de mașini rulate. Mulți dintre ei au fost înșelați în trecut, așa că achiziționarea unui vehicul second-hand este deseori un proces stresant.

Înregistrările kilometrajului, istoricul accidentelor și alte date importante despre vehicule nu însoțesc mașinile atunci când sunt exportate, aceste date rămânând în țara de origine. Prin urmare, este posibil ca unii vânzători și dealeri să nu fie conștienți de faptul că kilometrajul mașinilor pe care le vând a fost modificat sau că acestea au fost implicate în accidente majore.

„Legile diferă de la o țară la alta când vine vorba despre modificarea odometrului, ceea ce îngreunează ținerea sub control a acestui tip de fraudă la nivel internațional. Întrucât țările nu fac schimb de înregistrări de date auto istorice, trecutul unei mașini este resetat odată ce aceasta este exportată. De aceea, riscul de a cumpără o mașină care are kilometrajul dat înapoi este întotdeauna de câteva ori mai mare atunci când alegeți un model care a fost importat”, spune Matas Buzelis, expert auto din cadrul carVertical.

60,7% din mașinile verificate în România erau importate

Amploarea importurilor variază semnificativ în Europa. Cel mai mare număr de mașini importate se găsește în Letonia, Lituania, Ucraina și Serbia. Dintre toate mașinile verificate pe carVertical în România, 60,7% au fost importate din străinătate, iar 39,3% au fost conduse exclusiv local. Cu cât sunt importate mai multe mașini într-o țară, cu atât sunt mai mari riscurile de a cumpăra un vehicul care are probleme ascunse.

„Mașinile se mută de obicei din Europa de Vest în Europa Centrală și de Est. Adesea, aceste vehicule au fost implicate în accidente sau au kilometrajul dat înapoi. Doar pentru că o mașină provine din Germania, Franța sau o altă țară vestică nu înseamnă automat că este în stare bună. Fiecare mașină are povestea ei și nu toate aceste povești sunt plăcute”, mai spune Matas Buzelis.

Mulți șoferi români, înșelați

Dacă o mașină a fost condusă într-o anumită țară din momentul în care a ieșit din fabrică, autoritățile locale dețin, de obicei, o mulțime de date istorice despre aceasta. În schimb, în momentul în care vehiculul este importat, înregistrările sale istorice nu „călătoresc” împreună cu el. 81,6% dintre participanții la sondajul din România consideră că, în acest sens, cumpărătorii ar trebui să aibă acces la datele istorice ale vehiculelor și 64,6% dintre respondenți au declarat că susțin distribuirea datelor fără caracter sensibil pentru realizarea acestui lucru.

Deși unele țări europene tratează VIN-ul ca informație cu caracter personal, mai mult de jumătate dintre respondenții din România (58%) consideră că VIN-ul nu ar trebui considerat a fi informație sensibilă și că dezvăluirea acestuia nu compromite confidențialitatea.

VIN înseamnă Vehicle Identification Number (număr de identificare a vehiculului). Acest număr este atribuit vehiculului de către producător. Este important de știut că în fiecare țară se pot aplica standarde diferite, dar acestea sunt unite de cele șaptesprezece caractere.

„Studiile carVertical arată că 36,4% dintre șoferii români au fost înșelați de vânzători necinstiți, aceștia cumpărând în trecut o mașină care avea kilometrajul dat înapoi sau cu defecte ascunse. O mai mare transparență a datelor privind vehiculele ar reduce numărul fraudelor și ar aduce mai multă claritate, atât de necesară pieței europene de mașini second-hand”. carVertical

Metodologie

Studiul carVertical a analizat rapoartele de istoric ale vehiculelor achiziționate de utilizatorii companiei în țările UE între septembrie 2024 și august 2025.

În plus, studiul carVertical se bazează pe un sondaj afișat pe ecranul de încărcare al rapoartelor carVertical, realizat între octombrie și noiembrie 2025. Acest sondaj a avut aproximativ 10.000 de respondenți din 35 de țări, inclusiv peste 1.000 de respondenți din România. Întrucât sondajul a vizat doar utilizatorii carVertical, eșantionul reprezintă persoane care sunt interesate activ de mașini second-hand.

carVertical operează în 35 de țări și obține informații din peste 900 de baze de date internaționale, cum ar fi cele care aparțin organelor de aplicare a legii, registrelor naționale/statale, instituțiilor financiare și portalurilor cu anunțuri auto. Prin procesarea anuală a milioane de rapoarte privind istoricul vehiculelor, compania poate observa tendințe și poate oferi previziuni complete și informații unice despre piața mașinilor second-hand.

Care sunt cele mai transparente piețe

Cele mai transparente piețe de mașini second-hand rămân în Europa de Vest, Regatul Unit ocupând prima poziție în Indicele de Transparență. Doar 2,3% dintre mașinile de pe drumurile britanice au avut kilometrajul modificat și doar 17% au avut înregistrări de daune. Cumpărătorii din Marea Britanie sunt protejați de faptul că mașinile lor au volanul pe partea dreaptă, ceea ce duce la o rată infimă de importuri de mașini rulate (doar 2,3%) și la o piață mult mai puțin afectată de escrocherii. Italia, Germania, Elveția și Franța completează topul primelor cinci țări cu cele mai transparente piețe. Motivele pentru care aceste țări occidentale au performanțe atât de bune sunt simple: mai puține importuri, un nivel de trai mai ridicat și date auto mai accesibile.