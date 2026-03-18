Noua regulă virală 2-2-2: trucul simplu cu care terapeuții spun că readuci scânteia în cuplu

Te simți ca „coleg de apartament”, nu iubit? Regula 2-2-2 ar putea fi reset-ul de care are nevoie relația ta

Viața în doi nu se strică peste noapte, ci încet, între facturi, task-uri și seri în care adormiți în fața Netflix-ului. Când unul dintre parteneri își dă seama că „s-a stins scânteia”, de multe ori nu mai știe nici de unde să înceapă repararea ei, potrivit Unilad.

Tot mai mulți terapeuți de cuplu vorbesc însă despre un „hack” extrem de simplu, viral pe rețelele de socializare: regula 2-2-2, o rutină care ajută partenerii să-și pună din nou relația pe primul loc – și nu are legătură directă cu ce se întâmplă în dormitor.

Ce este regula 2-2-2 și cum funcționează

Regula 2-2-2 este o structură foarte clară, ușor de ținut minte, care mută accentul de pe „obligații” pe timp de calitate în cuplu.

– O dată la 2 săptămâni: o ieșire în oraș, o seară de întâlnire în doi (cină, film, concert, ce vă place).

– O dată la 2 luni: un weekend plecați împreună, măcar o noapte departe de rutina casei.

– O dată la 2 ani: o vacanță mai lungă în doi, în care ieșiți total din automatismul zilnic.

Ideea este ca momentele romantice să nu mai depindă doar de aniversări sau ocazii „speciale”, ci să devină o obișnuință planificată, la fel de serioasă ca un meeting de la job.

De ce este regula 2-2-2 lăudată de terapeuți

Sexoloaga certificată dr. Candice Cooper-Lovett explică pentru HuffPost UK că această regulă are un mare avantaj: oprește responsabilitățile zilnice să vă „mănânce” complet relația. „Intimitatea nu crește pasiv, are nevoie de atenție și muncă”, subliniază ea.

Terapeuții spun că 2-2-2:

ajută cuplurile să își reamintească faptul că sunt iubiți, nu doar „co-manageri ai gospodăriei”;

creează experiențe plăcute și amintiri noi, nu doar liste de sarcini împărțite;

oferă structură, fără să fie o presiune rigidă – regula poate fi adaptată în funcție de program și buget.

Dr. Cooper-Lovett subliniază că nu trebuie urmată la literă, ci folosită ca un ghid: important este principiul de „conectare regulată și experiențe distractive împărtășite”.

Nu e vorba de bani, ci de intenție

Un alt mit pe care specialiștii îl demontează este că astfel de „reguli” implică automat bani mulți. O întâlnire la două săptămâni poate fi:

un film acasă, cu telefoanele închise;

un joc de societate;

o plimbare lungă în oraș sau în parc, doar voi doi.

Un weekend „plecați” poate însemna și să stați la prieteni, la rude sau să vă faceți un city-break low cost. Esențial e să rupeți ritmul, nu să rupeți cardul.

Va salva regula 2-2-2 orice relație?

Terapeuții sunt clari: regula 2-2-2 nu este o baghetă magică. Nu va rezolva singură infidelitatea, lipsa de respect sau conflictele grave. Poate însă să fie un instrument foarte util pentru cuplurile care simt că s-au îndepărtat, dar își doresc să repare și să reaprindă apropierea.

Dacă o adaptați la viața voastră și o respectați cât de cât, poate deveni un „asset” real: un reminder constant că partenerul de lângă voi nu este doar persoana cu care împărțiți sarcinile zilnice, ci omul cu care vreți să trăiți și momentele plictisitoare, și pe cele cu adevărat frumoase.