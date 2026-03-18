„Trump împinge America spre dictatură”. Verdict al unuia dintre cei mai credibili evaluatori ai democrației

Statele Unite nu mai sunt o democrație și se îndreaptă spre autocrație mai rapid decât Ungaria și Turcia, susține, fără echivoc, raportul anual al Institutului V-Dem.

„Datele noastre despre SUA acoperă perioada din 1789 până în prezent. Ceea ce vedem acum reprezintă cea mai severă deteriorare democratică din istoria țării.”, afirmă Staffan Lindberg, fondatorul institutului.

Din 2012, Lindberg conduce un grup de cercetători din Suedia, care colaborează cu 4.200 de experți din 180 de țări și care a devenit una dintre cele mai importante surse de analiză a sănătății democrației la nivel global.

În cel mai recent raport, publicat ieri, aceștia concluzionează că, pentru prima dată în peste o jumătate de secol, SUA și-au pierdut statutul de democrație liberală. Țara traversează acum un proces accelerat, pe care autorii îl numesc „autocratizare”.

„Lui Orbán i-au trebuit aproximativ patru ani în Ungaria, lui Vučić opt ani în Serbia, iar în Turcia și India, conduse de Erdoğan și Modi, circa 10 ani pentru a slăbi instituțiile democratice. Trump a reușit acest lucru în doar un an.”, susține Lindberg, citat de publicația „The Guardian”.

Democrația americană a revenit acum la cel mai scăzut nivel înregistrat din 1965, anul în care legislația privind drepturile civile a introdus, în mod efectiv, votul universal. Potrivit raportului, toate progresele realizate de atunci au fost anulate.

La nivel global, democrația a regresat la cele mai scăzute niveluri de la mijlocul anilor ’70. „Lumea nu a mai cunoscut niciodată un număr atât de mare de țări aflate simultan într-un proces de autocratizare.”, precizează Lindberg.

Un procent record de 41% din populația globală (aproximativ 3,4 miliarde de oameni) trăiește în prezent în state unde democrația se degradează, se mai arată în raport, care adaugă că Washingtonul conduce această tendință globală de îndepărtare de la democrație.

Concentrarea puterii și erodarea instituțiilor

Potrivit raportului, ritmul în care democrația americană este erodată nu are precedent în istoria modernă.

Principalul factor este o „concentrare rapidă și agresivă a puterii în mâinile președintelui”, explică Lindberg. Congresul a fost marginalizat, punând în pericol mecanismele de „checks and balances” - acele verificări și echilibre instituționale esențiale pentru funcționarea democrației americane.

În același timp, drepturile civile au cunoscut un declin accelerat, iar libertatea de exprimare a ajuns la cel mai scăzut nivel din anii 1940.

„Am asistat la o concentrare foarte rapidă a puterii în executiv. Legislativul și-a cedat practic atribuțiile către președinte și nu mai funcționează ca o contrapondere la puterea executivă.”, susține Lindberg.

În primul an de mandat, Donald Trump a semnat 225 de ordine executive, în timp ce Congresul controlat de republicani a adoptat doar 49 de legi noi.

„Majoritatea ordinelor executive ale lui Trump au fost semnificative. A desființat departamente întregi ale guvernului și a concediat sute de mii de angajați. Legile adoptate de Congres au fost, în mare parte, modificări minore ale legislației existente. Practic, nu mai există o separație reală între puterea legislativă și cea executivă.”, susține Lindberg.

Între timp, și Curtea Supremă și-ar fi abandonat în mare măsură rolul și chiar și atunci când anulează ordinele executive ale lui Trump, acesta le ocolește, mai spune Lindberg, care precizează că există peste 600 de proceduri judiciare în curs împotriva administrației Trump.

Un alt semnal al degradării accelerate a democrației americane, potrivit raportului, este eliminarea mecanismelor interne de protecție, care apără guvernul federal de abuzul de putere.

Întrebat cum ar trebui interpretate aceste concluzii, Lindberg răspunde fără echivoc: „Trump a concediat inspectori generali și funcționari de rang înalt din mai multe departamente, înlocuindu-i cu persoane loiale. Este exact ceea ce au făcut Orbán și Erdoğan. Elimină limitările puterii. Ar trebui să fie deja evident că Trump urmărește instaurarea unei dictaturi.”

Alegerile, ultimul bastion al rezistenței

Unicul punct pozitiv în evaluarea SUA este faptul că alegerile libere și corecte continuă să fie organizate, iar sistemul electoral „rămâne, deocamdată, stabil”. Cu toate acestea, ordinele executive emise de la venirea lui Trump la putere indică noi riscuri pentru integritatea acestui sistem.

Amenințările la adresa funcționarilor și a personalului implicat în organizarea alegerilor sunt deja îngrijorătoare, spune Lindberg. „Am văzut relatări în presă, potrivit cărora 40% dintre lucrătorii electorali au renunțat la funcții din 2020 încoace. Iar Trump nu și-a acceptat înfrângerea atunci. De ce ar accepta-o acum? Dacă vom vedea o contestare a rezultatelor alegerilor din 2026, atunci vorbim despre o prăbușire completă a democrației!”.

Un posibil motiv de optimism este faptul că deriva autoritară a lui Trump devine tot mai nepopulară. Rata sa de aprobare a scăzut sub 40%. Un număr mare de susținători ai săi sunt profund dezamăgiți de noul război din Iran și de creșterea constantă a costului vieții.

Mai multe state cu orientare liberală, aflate frecvent în vizorul lui Trump - precum Minnesota și California -, au reușit să reziste presiunilor și să apere drepturile civile și comunitățile locale.

De asemenea, există tot mai multe critici chiar din interiorul mișcării MAGA.

Nici Europa nu este imună

Raportul avertizează că fenomenul nu este limitat la SUA. În Europa, șapte state membre UE - Ungaria, Grecia, Croația, Slovenia, Slovacia, Italia și România - sunt deja „afectate de autocratizare”, pe fondul unor semne precum cenzura media, restrângerea libertății de exprimare și reprimarea societății civile.

Portugalia și Bulgaria au fost incluse, de asemenea, pe „lista de monitorizare” a institutului. Și Marea Britanie este considerată „un stat care alunecă spre autocrație”, pe fondul restrângerii libertății de exprimare și al extinderii controlului politic asupra instituțiilor.

La polul opus, Danemarca, Suedia, Norvegia, Elveția, Estonia și Irlanda conduc clasamentul global al democrației. Cu toate acestea, doar 18 țări din lume sunt în prezent în curs de democratizare - un minim istoric.

„Este o tendință globală. Cercetările arată clar că extrema dreaptă, odată ajunsă la putere, are o probabilitate ridicată de a destructura instituțiile democratice.”, spune Lindberg.

În tot mai multe state europene, alegătorii susțin lideri politici similari lui Trump, în pofida riscurilor evidente. Conservatorii tradiționali mizează pe ideea că „de data aceasta va fi diferit”.

Raportul V-Dem contrazice însă această speranță, prin date clare și concluzii fără echivoc.



