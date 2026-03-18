UPDATE Navă scufundată în Portul Midia. Mai multe victime

UPDATE 2:

Potrivit ANR, “În data de 18.03.2026 autoritățile au fost alertate cu privire la producerea unui accident naval în Dana 1 din Portul Midia, în urma răsturnării unui remorcher în timpul efectuării manevrelor portuare.

La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de salvare.

O persoană a fost extrasă din apă și se află în curs de resuscitare, fiind adusă la cheu. De asemenea, există suspiciunea că alte patru persoane aflate la bord ar fi decedate, operațiunile de căutare și salvare fiind în desfășurare.

Cercetările sunt efectuate sub coordonarea Parchetului, în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor producerii acestui eveniment.

Vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi disponibile.”

UPDATE 1:

Potrivit unei informări a Midia Marine Terminal, remorcherul companiei s-a scufundat miercuri dimineața, în jurul orei 8.40, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din raza portului Midia.

„Manevrele de descărcare ale vaporului aflat la terminal au fost sistate în siguranță, neexistând riscuri suplimentare”, a transmis compania.

Situația este gestionată de ISU „Dobrogea” Constanța și ARSVOM, cu care compania este în contact direct.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Potrivit ISU Constanța, este vorba de un remorcher, pe care s-ar afla cinci persoane, scufundat în Dana 1 din Portul Midia.

La fața locului intervin trei echipaje SAJ, un echipaj de terapie intensivă mobilă, un elicopter, un echipaj SMURD, o mașina de stingere, o ambarcațiune și echipa de scafandri.

O persoană este în curs de resuscitare. Aceasta a fost adusă la cheu.

Intervenția este în derulare.

(sursa: Mediafax)