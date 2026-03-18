Făcut praf de Curtea de Apel Timișoara, Dominic Fritz își va afla soarta politică săptămâna viitoare, la Înalta Curte de casație și Justiție

Motivare devastatoare a judecătorilor Curții de Apel Timișoara, care, la mijlocul lunii trecute, au respins acțiunea liderului USR, primarul progresist al municipiului Timișoara, Dominic Fritz, în procesul prin care solicită desființarea raportului ANI ce îl poate lăsa fără mandat. Judecătorii arată că primarul, acuzat că și-a favorizat un creditor din campania electorală, prin inițierea unui proiect de hotărâre de consiliu local, a acționat cu intenție și că fapta nu este deloc lipsită de gravitate. Iar faptul că în această chestiune există un vădit conflict de interese este întărit și de observația făcută de instanță conform căreia beneficiarul actului primarului, consilier local la Timișoara, a ales să se abțină de la vot, știind că proiectul de hotărâre îl privește. Soarta lui Dominic Fritz urmează să fie tranșată săptămâna viitoare, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Desființat, din punct de vedere juridic, de către Curtea de Apel Timișoara, primarul USR Dominic Fritz, găsit în conflict de interese de către Agenția Națională de Integritate, a atacat hotărârea pe fond a judecătorilor cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Aici, a fost înregistrat, pe rolul Secției de Contencios Administrativ și Fiscal, dosarul nr. 2529/1/2025, unde Dominic Fritz are calitatea de recurent, iar Agenția Națională de Integritate are calitatea de intimat. Termenul de judecată a fost stabilit pentru săptămâna viitoare, pe data de 26 martie 2026, începând cu ora 9.00 dimineața.

Recursul lui Fritz vizează hotărârea adoptată de către Curtea de Apel Timișoara, în data de 10 februarie 2026, care a respins ca neîntemeiată și în întregime contestația formulată și completată de către Fritz, în contradictoriu cu Agenția Națională de Integritate, și l-a obligat la plata sumei de 5.269,10 lei, reprezentând cheltuielile de judecată ale ANI. Dominic Fritz are posibilitatea să atace cu recurs soluția Curții de Apel Timișoara, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Reamintim că, pe 10 iulie 2024, inspectorii de integritate l-au declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrative, deoarece, în campania electorală aferentă alegerilor locale din anul 2020, el a contractat un împrumut de la o persoană fizică, iar, în perioada exercitării mandatului de primar, mai exact în noiembrie 2020, a întocmit un act administrativ în folosul unei firme reprezentate de creditorul său. Prin aceasta, primarul USR a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, regim stabilit de articolul 70 din Legea nr. 161/2003, coroborat cu articolul 229, alineat, litera „b” din Codul Administrativ.

Apărare subțire

Conform motivării, instanța de fond a confirmat acuzațiile ANI și a notat că Dominic Fritz a acționat într-o situație de conflict de interese atunci când a semnat documente legate de aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) realizat de o firmă în care era implicat creditorul său.

Totul a început cu raportul de evaluare al ANI care a constatat existența unui conflict de interese administrativ în cazul primarului Timișoarei. Dominic Fritz a contractat, în campania electorală pentru alegerile locale din anul 2020, un împrumut de la o persoană care ulterior avea interese economice legate de o documentație urbanistică aprobată de Consiliul Local, iar primarul a semnat un referat de aprobare esențial pentru adoptarea respectivei hotărâri. Judecătorii Curții de Apel Timișoara au subliniat că analiza instanței nu vizează oportunitatea sau legalitatea urbanistică a proiectului, ci comportamentul primarului în contextul unei relații patrimoniale personale.

Curtea explică faptul că, chiar dacă proiectul urbanistic ar fi putut fi oportun sau util pentru oraș, acest lucru nu schimbă obligațiile legale ale primarului în materia integrității. „Reclamantul nu se poate apăra de răspundere dovedind că, în cauză, erau îndeplinite toate condițiile tehnice de adoptare a actului (...), întrucât acesta se afla într-o stare de incompatibilitate care nu îi permitea decât o singură conduită – abținerea de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea acestuia”, se arată în motivare.

În apărarea sa, primarului progresist a invocat că referatul de aprobare pe care l-a semnat ar fi fost doar o formalitate administrativă. Curtea de Apel a respins, însă, această interpretare. Mai mult, instanța subliniază că referatul de aprobare este un document esențial în procedura de adoptare a unei hotărâri de consiliu local. „Referatul de aprobare întocmit de primar reprezintă instrumentul esențial de prezentare și motivare a necesității adoptării actului administrativ respectiv. Un proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi poate fi supus dezbaterii consiliului local numai dacă este însoțit de referatul de aprobare semnat de inițiator, lipsa referatului de aprobare blocând parcursul legislativ al proiectului”, mai arată judecătorii.

Magistrați: Situația lui Fritz nu poate fi considerată una lipsită de gravitate

În continuare, magistrații arată că „pentru a se aprecia că o faptă nu este sancționabilă ar trebui ca aceasta să fie lipsită de orice element de gravitate”, precum și că „situația de conflict de interese în care s-a aflat reclamantul nu poate fi considerată una lipsită de gravitate. (…) Cu știință, acesta a săvârșit un act decisiv, prin care a făcut posibilă adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a PUZ-ului întocmit de creditorul său, asigurând astfel finalitatea urmărită de respectivul creditor”.

Curtea de Apel Timișoara a respins integral contestația lui Dominic Fritz și l-a obligat la plata cheltuielilor de judecată, menținând practic concluziile Agenției Naționale de Integritate. Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. În cazul în care ÎCCJ respinge recursul, Dominic Fritz rămâne în funcție până la finalizarea mandatului, iar ulterior va avea interdicție timp de trei ani la funcția de primar al Timișoarei și la alte funcții publice numite, putând doar să candideze pentru alte funcții publice elective.

Creditorul s-a abținut de la vot tocmai pentru a nu se afla în conflict de interese

Culmea, creditorul lui Fritz, membru al Consiliului Local în care s-a luat această hotărâre inițiată de Fritz, s-a ținut departe de situația de a intra el însuși într-un conflict de interese. În motivarea Curții de Apel Timișoara se arată că „astfel, așa cum rezultă din declarația de avere a domnului Negrișanu Răzvan Gabriel (cel care l-a împrumutat pe Dominic Fritz în campania electorală - n.red.), principalele venituri obținute în anul 2021 sunt de natură salarială – în calitate de angajat al Societății RD Sign SRL – precum și de natura dividendelor, în calitate de asociat al aceleiași societăți. Tot astfel, și soția domnului Negrișanu a obținut venituri cu titlu de dividende de la aceeași societate”.

„Prin urmare, creditorul Negrișanu are un interes personal major în succesul afacerii desfășurate prin intermediul Societății RD Sign SRL, întrucât această afacere este sursa principală a veniturilor familiei sale”, mai adaugă judecătorii.

Iar paragraful-cheie care desființează toată apărarea lui Dominic Fritz sună astfel: „De altfel, însuși creditorul Negrișanu – la rândul său, consilier în cadrul Consiliului Local Timișoara – s-a abținut de la vot în privința proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal «Modificare PUZ aprobat prin HCL 453/21.11.2017, str. Pictor Ioan Zaicu, nr. 5, Timişoara», tocmai pentru că a considerat că se află într-o situație de conflict de interese (astfel cum rezultă din cuprinsul Procesului-verbal din data de 27.11.2020, întocmit cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Timișoara), ceea ce confirmă, în mod implicit, interesul patrimonial nemijlocit al acestuia”.