Marjele de profit ale fermierilor, sub presiunea costurilor de producție în creștere

Sursele de incertitudine generate de creșterea costurilor de producție, exercită presiuni asupra marjelor de profit ale producătorilor, iar acest lucru va influența reluarea ciclului de producție. Totuși, perspectivele pe termen scurt pentru piețele agricole ale UE în 2026 rămân solide, potrivit Raportului prospectiv pe termen scurt privind pieţele agricole din UE, publicat de Comisia Europeană.

În anul 2026/2027, producția UE de culturi arabile este prevăzută a fi mai mică decât în ​​anul de comercializare 2025/2026. Se preconizează că producția UE de cereale în 2026/2027 va fi în conformitate cu media pe 5 ani, de 273,7 milioane de tone. Cu toate acestea, aceasta ar reprezenta o scădere de 5,6% față de anul precedent, în principal din cauza revenirii la randamente mai medii după randamente excepțional de mari pentru grâu și orz în sezonul trecut. În ciuda producției mai scăzute preconizate, stocurile inițiale semnificativ mai mari din sezonul 2026/2027 ar permite în continuare UE să mențină exporturi puternice de grâu, în timp ce importurile de cereale sunt prevăzute să crească doar marginal.

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Consumul de grâu este prevăzut să ajungă la 102,8 milioane de tone (corespunzând unei cote de 70% din disponibilitățile totale), urmat de porumb, cu 76,8 milioane de tone (79%) și orz, cu 43 de milioane de tone (78%).

Producția de oleaginoase, peste media ultimilor cinci ani

Producția UE de semințe oleaginoase (rapiță, soia și semințe de floarea-soarelui) în 2026/2027 este prevăzută să crească cu 3,1% față de anul precedent și cu 5,3% peste media pe 5 ani, ajungând la 32,7 milioane de tone, determinată în principal de o suprafață mai mare cultivată și de randamente îmbunătățite ale semințelor de floarea-soarelui. Producția UE de șrot de semințe oleaginoase este așteptată să atingă un nivel record de 30,4 milioane de tone, cu 3% peste media pe 5 ani, determinată în principal de șrotul de floarea-soarelui.

„Producția UE de uleiuri vegetale este prognozată să fie cu 4,4% peste media ultimilor cinci ani, de 16,8 milioane de tone, datorită creșterii producției de ulei de floarea-soarelui și de rapiță. Consumul intern este prognozat să rămână stabil la 20,4 milioane de tone, o utilizare mai mare a uleiului de floarea-soarelui (cu 6,4% peste media pe 5 ani) compensând un consum mai mic de ulei de palmier (cu 42% sub media pe 5 ani), determinat în mare parte de eliminarea treptată continuă a uleiului de palmier din producția de biocombustibili”.

Raportul Comisiei Europene: Producția de zahăr, în scădere

Producția de zahăr a UE pentru 2026/2027 este prognozată la 14,1 milioane de tone, în scădere cu 2,5 milioane de tone față de 2025/2026. Această scădere este determinată în principal de o reducere a suprafeței cultivate cu sfeclă de zahăr (-8%), determinată de sfârșitul prețurilor record la zahăr și de creșterea costurilor, precum și de revenirea la randamente medii. Datorită disponibilităților mai mici, se preconizează că exporturile de zahăr vor scădea la 0,8 milioane de tone, în timp ce importurile de zahăr se preconizează că vor crește la 1,5 milioane de tone. Consumul de zahăr, inclusiv exporturile nete de produse procesate, se așteaptă să fie stabil, în timp ce stocurile finale se preconizează că se vor contracta la 2,1 milioane de tone.

Numărul vacilor s-a redus, dar producția de lapte a urcat

Aprovizionarea cu lapte a UE a crescut semnificativ în ultimele 12 luni. Având în vedere o scădere continuă a numărului de vaci de lapte, expansiunea poate fi atribuită îmbunătățirii producției de lapte. Mai mulți factori au contribuit la creșterea productivității în 2025: condiții meteorologice bune, care au dus la o disponibilitate și o calitate mai mare a furajelor, condiții de pășuni peste medie în principalele zone de producție bazate pe pășuni și marje de profit suficient de mari ale fermelor. Dacă actualele condiții favorabile ale pășunilor nu se vor deteriora, se așteaptă ca producțiile de lapte să crească în continuare și în 2026 (+2,4%). Creșterea conținutului de grăsimi și proteine ​​a contribuit și poate continua să contribuie la extinderea disponibilității substanțelor solide din lapte pentru industria produselor lactate. Începând cu ultimul trimestru al anului 2025, prețurile laptelui crud din UE au scăzut pe măsură ce piața s-a adaptat la creșterea ofertei. În prezent, prețurile prezintă semne de stabilizare, dar o perspectivă tot mai mare a costurilor factorilor de producție în general, din cauza impactului tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, pune presiune asupra marjelor de profit ale fermelor, limitând probabil creșterea ofertei de lapte a UE în a doua jumătate a anului 2026. În 2026, producția de lapte a UE este de așteptat să crească într-un ritm similar cu cel de anul trecut (+1,6%), impulsionată de dezvoltarea din Germania, Olanda, Franța, Belgia și Polonia, unde colectarea laptelui a continuat să crească puternic în primul trimestru al anului 2026. Cererea de produse lactate din UE rămâne rezistentă, dar incertitudinea predomină pentru a doua jumătate a anului 2026, din cauza costurilor factorilor de producție ale procesatorilor de lactate (inclusiv, de exemplu, costurile cu energia, transportul și ambalarea), care probabil rămân ridicate și sunt transmise parțial prețurilor de consum, în timp ce prețurile mai mari la energie pot duce la creșterea inflației generale a alimentelor. Disponibilitatea mai mare a laptelui crud a dus la creșterea producției de unt, brânză și lac degresat în lapte (SMP) în 2025. Exporturile de SMP au crescut în mare măsură în trimestrul 4 al anului 2025 și în trimestrul 1 al anului 2026, dar tensiunile din Orientul Mijlociu restricționează exporturile actuale ale UE.

Carnea de vacă rămâne scumpă

Producția de carne de vită din UE a scăzut în 2025 (-4,1%), trend care s-a păstrat și în 2026 în majoritatea țărilor UE. Declinul structural al efectivului de vaci duce la o scădere a producției de carne de vită din UE cu un procent estimat de 2,2% în 2026 și ar putea scădea în continuare în 2027. Prețurile cărnii de vită au scăzut la începutul anului 2026, dar vor rămâne ridicate în acest an, din cauza constrângerilor persistente în ceea ce privește oferta, ceea ce indică faptul că unii consumatori evită carnea carnea de vită. Prețurile ridicate duc la scăderea exporturilor de carne de vită (-12%) și de bovine vii (-18%) în 2026. După o scădere puternică a exporturilor de bovine vii în 2025 (-37%), se așteaptă o scădere suplimentară în 2026, din cauza disponibilității reduse și a scăderii exporturilor către Orientul Mijlociu din cauza tensiunilor geopolitice. Se așteaptă ca importurile să crească cu 12%, determinate de fluxurile din America de Sud în urma intrării în vigoare a acordului comercial Mercosur. Cu toate acestea, dacă UE suspendă importurile braziliene începând cu septembrie din cauza nerespectării normelor antimicrobiene în producția animală, importurile de carne de vită și păsări de curte ar putea scădea.

Se preconizează că producția de carne de porc din UE va rămâne relativ stabilă (+0,3%) în 2026, după doi ani de creștere a producției, în conformitate cu creșterea efectivului de scroafe (+0,6%) observată în decembrie 2025. Se preconizează că exporturile de carne de porc din UE vor scădea ușor în 2026 (-0,5%).

Piața îngrășămintelor începe să-și revină

Îngrășămintele au reprezentat o preocupare pentru fermierii din UE în ultimii șase ani, cu vârfuri de preț în 2022 și creșteri puternice în 2026. În aprilie 2026, prețurile îngrășămintelor cu azot din UE au atins un vârf cu 72% peste nivelurile din 2024 și au prezentat semne de stabilizare în mai, deși au rămas ridicate, înainte de a scădea treptat în iunie (cu 56% peste nivelurile din 2024 la mijlocul lunii iunie). Pe piețele globale, prețurile îngrășămintelor cu azot scad și mai mult, determinate de cererea slabă și de perspectivele îmbunătățite de aprovizionare. La mijlocul lunii iunie, fermierii au continuat să amâne achizițiile pe fondul incertitudinii, dar apar noi semnale de cumpărare. Perspectivele pentru îngrășămintele fosfatice rămân mult mai dificile din cauza ofertei globale reduse și a costurilor ridicate ale sulfului, în timp ce piețele de potasiu rămân în general stabile.